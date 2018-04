I Vodafone nabízí ICQ zdarma. Začíná WAPová válka operátorů?

Bezplatně lze služby využívat až do 22. ledna 2008, tedy dva měsíce po spuštění. Po tomto datu si budou muset zákazníci přístup ke službě Pokec předplatit. Za den zaplatí 7 Kč, za týden 30 Kč a za měsíc 45 Kč.

„Chatovací služby jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené, a proto jsme se rozhodli jim umožnit neomezený přístup k těmto službám pomocí mobilního telefonu,“ říká David Duroň z Vodafonu.

Služba je přitom výhodná i po ukončení nabídky zdarma. Při intenzivnějším používání některých ICQ klientů pro mobily (například Jimm nebo Qip) není problém utratit za přenesená data částku kolem 250 Kč měsíčně. Služba se tak vyplatí i při pouze občasném použití.

Oproti podobným nabídkám nabízí Vodafone přístup hned ke třem službám (ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger). Přístup k nim je zajištěn přes webové rozhraní, což zajišťuje kompatibilitu s většinou telefonů na trhu. Přístup přes prohlížeč ale nabídne o něco menší komfort než v případě samostatného klienta.

Služba Pokec se nachází v hlavním menu portálu Vodafone live! a není ji nutné aktivovat. K přístupu k jednotlivým službám jsou potřeba přístupová jména k účtům u jednotlivých chatovacích služeb. Lze samozřejmě použít stávající přezdívky nebo si na portálu vytvořit nové.

Ohlášení této služby přichází jen několik dní poté, co ICQ do mobilů ohlásila Telefónica O2. Ta zároveň přestala účtovat poplatky za většinu služeb na portálu O2 Active. Telefónica nabízí ICQ zdarma do konce roku, pak zřejmě sáhne po podobném modelu zpoplatnění.

O2 nabízí přístup pouze k (u nás) nejrozšířenějšímu ICQ. Chatovat pomocí tohoto protokolu lze přes speciální Java aplikaci. Ta ale není pro všechny telefony: například na Nokii N95 hlásí, že telefon není se službou kompatibilní.

Ohlášení nové služby Vodafone znamená začátek boje mezi operátory o WAP. Dá se čekat, že tento krok nezůstane bez odezvy ani u T-Mobile. V každém případě vydělat bychom na tom měli my všichni, zákazníci mobilních operátorů. Třeba se nakonec dočkáme toho, že ICQ bude na mobilu zdarma úplně a navždy.