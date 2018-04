I v Praze jsou místa, kde se s mobilem nedovoláte

„Když si chci zavolat, musím často vylézt na balkon,“ říká Adam Starý, který již řadu let bydlí v podhradí v Nerudově ulici.

A není sám. S podobnými problémy při telefonování z mobilu se denně setkávají i další Pražané.

„Někdy je to docela dost nepříjemné. Zazvoní mi mobil, ale když ho zvednu, tak se mi signál ztratí,“ popisuje situaci ve svém bytě Pavla Veselá, která bydlí již řadu let v činžovním domě na kopci na Vinohradech. Za ta léta si již zvykla.

S mobilem se buďto musí krčit u stropu ve vestavěném patře, nebo se vyklání z obýváku z okna. „Jinde mi to prostě nefunguje,“ rozčiluje se Veselá. Odborníci tvrdí, že takovéto problémy s výpadky signálu může způsobit například stavební materiál, který naši předci použili a který nyní signál ruší.

Za signálem musím vylézt na půdu

To Adam Starý někdy signál ve svém bytě nemá vůbec. „Nevím, čím to je, ale někdy to vypadne nadobro. Balkon to většinou jistí, ale když prší, je to celkem problém,“ krčí rameny Starý. Situaci pak často také řeší tím, že vyleze na půdu a vyklání se z vikýře.

Navíc nechápe, jak je možné, že mu telefon v Nerudově ulici hlásí připojení k mobilnímu vysílači například ve Spálené ulici. „Každou chvilku se tam o mě přetahuje jiný vysílač, někdy ale bohužel vůbec žádný,“ stěžuje si.

Odborníci to vysvětlují tím, že se mohou jednotlivé vysílače vzájemně rušit.

Hovory v metru jsou zatím pořád problémem

Na to, že není signál v metru, si již zvykli asi všichni. Není žádnou výjimkou zaslechnout v jednotlivých vozech věty: „Zavolám ti za chvíli, teď jsem právě v metru a každou chvilku se to přeruší.“

Lepšího pokrytí signálem pod zemí se však Pražané zřejmě v nejbližší době nedočkají.

„V současné době neplánujeme pokrýt mezistaniční úseky v metru signálem,“ říká tiskový mluvčí společnosti Telefónica O2 (Eurotel) Martin Žabka. Podle jiných operátorů se totiž jedná o značně drahou investici. „V případě, že však zaregistrujeme větší zákaznickou poptávku na pokrytí i těchto oblastí, určitě na ni zareagujeme,“ slibuje mluvčí společnosti Vodafone Jakub Hrabovský.

Signál zatím cestující v pražském metru na svých mobilních telefonech neztratí jedině na trase v Nuselském mostě, v tubusech na Černém Mostě amezi stanicemi Hůrka a Lužiny. Přitom podle odborníků je celoevropským trendem pokrýt signálem všechno a všude.

„Například v berlínském metru s tím žádný problém nemají. Volat tam můžete bez problému,“ tvrdí specialista ze serveru Mobil.cz Michal Hron.

V současnosti přitom hlavní město pokrývají již tisíce vysílačů mobilních operátorů. Přes dva tisíce jich postavila společnost T-Mobile, více než sedm set vysílačů patří společnosti Telefónica O2. Společnost Vodafone přesné číslo nezveřejnila.

Jakmile se zaklaply dveře, signál se ztratil

Ani to však zřejmě nestačí. „Já jsem na jeden vysílač téměř koukal z okna, ale stejně pokaždé, když se za mnou zaklaply domovní dveře, signál nadobro zmizel,“ popisuje situaci Petr Plašil, který bydlel několik let v činžovním domě kousek od Argentinské ulice v Holešovicích.

„Je to zvláštní, stěny domu přitom nebyly nijak tlusté, takže si to nedokážu ničím vysvětlit,“ říká Plašil a s trochou nadsázky dodává, že situaci raději vyřešil tím, že se z domu odstěhoval.

Signál může vypadnout i kvůli počasí nebo mobilu

Michal Hron z Mobil.cz také tvrdí, že na výpadky signálu mají velký vliv i atmosférické podmínky.

„Signál často vypadává například před bouřkou,“ vysvětluje Hron s tím, že takovéto události se však nedají předvídat, a mohou tak mnohým lidem komplikovat situaci.

Podle odborníků je také možné, že mnozí lidé mají na některých místech špatný signál kvůli kvalitě mobilu.

"První mobily s integrovanými anténami přijímaly signál o poznání méně," říká Hron s tím, že v dnes je již citlivost všech nových telefonů na podobné úrovni a problém se signálem by tak lidé mít neměli.