I ti nejchudší lidé světa budou moci volat z mobilních telefonů

Půl milionu lidí, které OSN označila jako „nejchudší z chudých“, si v budoucnu budou moci zavolat z mobilních telefonů. V rámci projektu, který se snaží zásadním způsobem řešit problém chudoby, bude 79 vesnic napříč deseti africkými státy pokryto signálem. Studie z roku 2005 totiž prokázala, že pokud v zemi na 100 lidí připadá alespoň deset mobilních telefonů, vzrůstá HDP o 0,6 %.

Projekt existuje již delší dobu

Pokrývání vesnic mobilním signálem je součástí projektu Millennium Villages, který pod záštitou OSN funguje již od roku 2004. Jak je i částečně patrné z názvu, jedná se o snahu vybudovat vesnice, do nichž by se lidé z nejchudších afrických oblastí scházeli pro získání kvalitní lékařské péče, za účelem vzdělávání, nově i za poznáváním IT technologií a mobilní komunikace. První taková vesnice byla vystavěna v Keni a následovalo ji 78 dalších, a to například v Mali, Ugandě, Senegalu či Etiopii.

Lidé z oblastí, které se označují za centrum hladomoru, nedostatečné lékařské péče či prakticky nulové infrastruktury, by tak časem mohli dokonce vlastnit i svůj osobní bankovní účet, uskutečňovat drobné internetové platby a mnohé další. „Velmi důležitou složkou tohoto projektu je vzdělávání. Děti se nebudou učit jen pracovat s moderními technologiemi, ale s pomocí internetu získají přístup do světa informací,“ řekl pro internetový server BBC News Dr. Jeffery Sachs z OSN.

Chudí Afričané se připojí i na internet

Veškeré zařízení pro fungování mobilních telefonů, jakým jsou například v této oblasti velmi nutné solární nabíječky, poskytla bezplatně švédská společnost Ericsson. Všechny služby a provoz sítě pak budou provozovány místními mobilními operátory. Ve většině zemí, které jsou zapojeny do popisovaného projektu, firma Ericsson instaluje 2G síť, v rámci které lze nejen telefonovat, ale i uskutečňovat datové přenosy s rychlostí okolo 200 kbit/s.

Ve státech, kde to dovolují veškeré směrnice a kde jsou vhodné podmínky, se dokonce chystá vybudovat i vyspělejší 3G síť. Ken Banks z organizace Kiwanja.net, která se snaží prosazovat moderní technologie v rozvíjejících se zemích, je však ohledně používání mobilního internetu skeptický: „Přenos hlasu v těchto oblastech je zatím na prvním místě. Datové přenosy a mobilní internet vůbec tak bude s klasickými telefonními hovory „soupeřit“ dozajista ještě dlouhou dobu.“

