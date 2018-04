I proto voláme tak draho. Česko má jednoho z nejhorších regulátorů v Evropě

Na špatné fungování ČTÚ jako regulátora telekomunikačního trhu opakovaně poukazuje Evropská unie. Není náhodou, že v každoročním žebříčku vydávaném Evropskou asociací telekomunikačních operátorů ECTA (European Competitive Telecommunications Association) se český regulátor pravidelně umisťuje na vrcholu mezi nejhoršími regulátory v Evropě.

Součástí zprávy je hodnocení práce ČTÚ od roku 2005. Od té doby se český úřad pohybuje vždy v první pětce nejhorších regulátorů. Za poslední roky svou pozici navíc výrazně vylepšil a dotáhl to až na medailové stupně. Zatímco v roce 2006 byl ČTÚ pátý nejhorší v Evropě, v roce 2007 to dotáhl už na stříbro a v roce 2008 na bronz. Horší situace než v Česku je podle ECTA už jen v Polsku a v Turecku, které bylo do žebříčku zařazeno poprvé. Tím lze vysvětlit i jemné vylepšení pozice ČTÚ. Výsledky za letošní rok ještě nebyly zveřejněny, ale soudě podle některých rozhodnutí ČTÚ z roku 2009, může se český regulátor dostat na špičku.

V celkovém hodnocení dosáhl Český telekomunikační úřad 190 bodů. Jen těsně porazil Polsko se 180 body a na nejhorší Turecko získal pouhých padesát bodů. Pro srovnání, na nejlépe hodnoceného regulátora, britský Ofcom, ztrácí 183 bodů. Jinak řečeno český regulátor získal zhruba polovinu bodů ve srovnání s nejlepším regulátorem z celé dvacítky.

Kompletní hodnocení trhu

Zpráva ECTA hodnotí úroveň regulace a fungování trhu ve dvaceti zemích Evropy. Žebříček nejhorších regulátorů se sestavuje na základě odpovědí národních regulátorů na podrobný dotazník obsahující 104 otázky rozdělené do pěti skupin. ČTÚ přitom relativně uspěl (nepatřil mezi nejhorší) pouze v první sekci týkající se celkového institucionálního prostředí. V tomto případě ale můžeme jen těžko přičítat kladné body samotnému regulátorovi, protože institucionální prostředí ovlivňuje zejména parlament. V hodnocení této části se ČTÚ umístil v polovině a dosáhl přesně stejného výsledku jako řecký regulátor. V dalších částech dotazníku jsou už ale výsledky mnohem horší.

V částech týkajících se fungování telekomunikačního trhu a vstupu nových hráčů, regulačních procesů národního regulátora, aplikace evropské regulace národním regulátorem a důsledků regulace na tržní prostředí se ČTÚ, respektive Česko vždy umístilo mezi úplně nejhoršími z celé dvacítky. Pokud jde o fungování regulace telekomunikačního trhu, zaostalo jen těsně za Tureckem a například výsledky řeckého regulátora jsou zhruba o polovinu lepší. Zatímco se ČTÚ pohybuje někde na hranici 120 bodů, regulátoři ve Velké Británii, Norsku či Nizozemí dosáhli téměř 300 bodů.