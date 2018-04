I příští parlament budeme volit postaru. Elektronické volby odsunula krize

"Termín elektronických voleb byl z finančních důvodů, v souvislosti s finanční krizí, odsunut na pozdější příznivější dobu. V tuto chvíli ministerstvo vnitra testování eVoleb nechystá," řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Ještě v roce 2008 mělo ministerstvo zcela jiné plány; v roce 2009 mít připravenou technologii a zpracovanou legislativu, o rok později vše vyzkoušet při senátních volbách v jednom z okrsků a v roce 2014 plnohodnotně elektronicky volit do parlamentu. - čtěte Elektronické volby by změnily politickou scénu

Podle aktuálního průzkumu operátora Vodafone by se přitom v případě elektronických voleb zvýšila účast zhruba o půl milionu nových voličů.

Výhody: rychlé výsledky a vyšší volební účast

A proč volit elektronicky? Systém je rychlejší, výsledky jsou známy za mnohem kratší dobu a zvyšuje se volební účast, především mladých. Pro konzervativnější voliče zůstane i původní varianta, tedy jít do určené volební místnosti a klasickým způsobem vhodit svůj hlas do urny.

Politolog o SMS volbách "Obávám se toho, aby se kvůli elektronizaci z voleb nestala nějaká mačkanda."

Jakým způsobem se bude volit, zatím není jasné. Nejpravděpodobnějším prostředkem k odeslání hlasu bude internet. Možností by ale také bylo odeslat z mobilního telefonu textovou zprávu se jménem nebo kódem vybrané politické strany či kandidáta.

Takzvané "e-volby" s sebou přinášejí i možná rizika. "Nevýhoda spočívá v možném zneužití, manipulaci s výsledky," řekl iDNES.cz při prvních debatách o elektronických volbách v roce 2008 politolog Josef Mlejnek. Se zneužitím je pak spojeno především zabezpečení služby, zejména identifikace každého občana a zamezení takovým problémům, jako je například dvojité hlasování. Je třeba zajistit i dokonalou tajnost hlasování.

"Pokud by ti mladší obyvatelé jen tak "mačkali čudlíky", nevím, zda bychom nad takovým zamícháním, nad jeho příčinami, měli jásat. Prostě se obávám toho, aby se kvůli elektronizaci z voleb nestala nějaká "mačkanda"," řekl tehdy Mlejnek.

E-volby vyzkoušeli poprvé v Estonsku

S blížící se změnou ve způsobu hlasování ve volbách jednoznačně vyvstává otázka, jakým způsobem by samotné odeslání hlasu probíhalo. V případě volby po internetu je to jasné. Inspirací by mohlo být Estonsko. Tam lidé v roce 2007 volili své poslance po internetu jako první na světě. Potřebovali k tomu pouze kvalitní připojení, vylepšený elektronický občanský průkaz a speciální čtečku karet. Pomocí těchto nástrojů se na příslušném internetovém portálu identifikovali a pak už jen stačilo kliknout na vybrané kandidáty.

Co se týče SMS voleb, největší překážkou v jejich uskutečnění by bylo pravděpodobně zabezpečení celého systému a také správná identifikace každého občana. Jednou z možných variant je například ta, že si volič na úřadě vyzvedne svůj unikátní kód, s jehož pomocí poté bude moci odeslat zprávu s hlasem. V takovém případě bychom se ale návštěvy úřadu tak jako tak nevyhnuli.

S elektronickými volbami již mají zkušenosti Spojené státy, pouze však s internetovými. Možnost elektronicky volit po internetu si například vyzkoušeli také ve Velké Británii či Švýcarsku.

Nevoliči by začali volit

Pokud by se hlasovalo prostřednictvím mobilního telefonu, mohlo by se voleb zúčastnit přibližně půl milionu nových voličů. Vyplývá to z průzkumu Zoom, který provedl operátor Vodafone.

Jestliže by volební systém nabízel odeslání hlasu pomocí textové zprávy, zúčastnilo by se 55 % z těch, kteří jinak k volbám vůbec nepůjdou. Přes hlasový automat by možnosti ovlivnit politickou scénu využilo 41 % dosavadních nevoličů a přes internetovou aplikaci 65 %.

Vodafone prováděl průzkum mezi sedmi sty respondenty na internetu. Z výsledků ankety také vyplývá, že možnosti volit přes SMS by nejvíce využili voliči ČSSD, pomocí internetu v mobilu pak sympatizanti ODS.