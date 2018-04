I po slevě je UMTS drahé

Operátoři zaplatí možná hodně, ale vláda dostane určitě málo

Minimální cena za licenci na provoz sítě UMTS v České republice je konečně známá. Český telekomunikační úřad ji včera odpoledne zveřejnil, spolu s platebními podmínkami. V dražbě, která proběhne v prosinci, bude vyvolávací cena za jednu ze tří licencí 3,5 miliardy českých korun. To je o něco více než polovina původní částky 6,7 miliardy korun, za které nabízel ČTÚ licenci v uplynulých měsících.

Zatímco česká vláda si představovala celkovou částku za licence ve výši nejméně 20 miliard korun, šéf Českého telekomunikačního úřadu už si tak jistý nebyl. Minimální cena zveřejněná jeho úřadem dává za pravdu spíše skeptikům. Ty společnosti, které získají licenci v aukci, budou muset do čtrnáctého prosince zaplatit jednu miliardu korun. Zbytek doplatí v deseti ročních splátkách, navýšených o úroky (sazba PRIBOR + 1,5 %). Ve státním rozpočtu se tak v tomto roce oproti plánovaným dvaceti objeví pouhé tři miliardy – a to ještě za předpokladu, že se prodají všechny tři licence, což vůbec není jisté.

„Cena je spravedlivá – operátoři na ní neprodělají, spíše naopak,“ prohlásil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, který ještě nedávno považoval cenu 6,7 miliardy za reálnou a škarohlídy upozorňoval, že kromě tří českých mobilních operátorů má v záloze několik vážných zájemců ze zahraničí. „Tři a půl miliardy za licenci vypadá reálněji, než 6,7, ale i tak je to v současnosti příliš,“ upozorňuje Jan Slabý z Wood & Company. Podle Slabého je také nereálné, že by se našel zahraniční zájemce o licenci. Jiné společnosti než současné mobilní operátory jistě může odradit i fakt, že k licenci UMTS dostane licenci na GSM jenom ta společnost, která zaplatí nejvíce. A bez sítě GSM nemůže mít žádný zahraničí operátor o český trh reálný zájem.

Sháním miliardu. Zn. do čtrnácti dnů

Do pátku 30. listopadu mají případní zájemci o UMTS v České republice čas na to, aby předali telekomunikačnímu úřadu zavřené obálky s nabídkou ceny za jednu licenci. Výběrová komise obálky otevře a 14. prosince prvním třem, kdo nabídnou nejvyšší částku, přidělí licenci na provoz sítě UMTS. Ten den mají také vybrané společnosti zaplatit první miliardu. V tomto případě zřejmě nehrozí typické skandály, které v Čechách obálkovou metodu obvykle provázejí (vždy je o podezření z korupce, tedy z toho, že svou obálku s nabídkou dostávají i členové výběrové komise).

Komise, která bude nabízené ceny vyhodnocovat, bude mít možná problém spíše s menším počtem přihlášených společností, než se záplavou nabídkových obálek. „Pokud by se přihlásili jenom dva zájemci, vláda soutěž nezruší, nýbrž prozatím by udělila jen dvě licence a třetí až později,“ prozradil ministr Schling. Jasno má náš ministr přes telekomunikace i v tom, co bude dělat, když někteří zájemci nabídnou stejnou částku – rozhodne se losem.

Do čtrnácti dnů se ukáže

Jaromír Schling si myslí, že operátoři na UMTS mít budou. „Díky splátkám budou moci operátoři platit cenu licencí až z realizovaných výnosů,“ prohlásil po pondělním zasedání vlády. I tak je ale cena za licenci o miliardu až dvě a půl vyšší, něž kolik považují čeští mobilní operátoři za reálné. Vždyť Eurotel prohlásil, že je pro něj přijatelná cena do 2,5 miliardy korun, RadioMobil a Český Mobil uvažují o miliardě jedné. Přestože jde samozřejmě jen o veřejně prezentovaná stanoviska, která mají za cíl snížit cenu, nelze je brát na lehkou váhu. Ve vedení dvou největších mobilních operátorů sedí lidé, kteří už se nákupu licencí na UMTS účastnili a moc dobře vědí, že vládě lačné po příjmech do státního rozpočtu rozhodně nemohou přiznat skutečnou částku, kterou jsou ochotni za UMTS zaplatit. Ostatně Roland Mahler z RadioMobilu (dříve T-Mobile) by jistě mohl vyprávět o tom, jak snadno se dá výrazně přeplatit například taková německá licence na UMTS.

Na to, kdo se aukce licencí zúčastní, si budeme muset počkat do pátku. Zástupci mobilních operátorů totiž odmítli vyvolávací cenu v aukci komentovat s tím, že nejdříve se musí rozhodnout jejich akcionáři. I přes kritická slova v uplynulých týdnech se však považuje za pravděpodobné, že o licenci projeví zájem dva největší – Eurotel a RadioMobil. V takovém případě by Českému Mobilu nejpíš nezbylo než se přidat po jejich bok; jinak by totiž jeho oba větší konkurenti získali příliš velký náskok. Oskar se samozřejmě může pokusit i o protažení pokerové partie do dalšího kola: o licenci nepožádat a spoléhat, že žádný zahraniční zájemce se do dražby nepřihlásí. Potom by se teoreticky mohl pokusit cenu ještě tlačit dolů. Riziko této strategie by ale bylo mimořádně vysoké, již proto, že Eurotel i RadioMobil by takovou dohodu mohli snadno soudně napadnout.

Ochotu operátorů investovat do zatím nejisté technologie sítí třetí generace jistě ovlivní i výše propojovacích poplatků, kterou měl cenovým rozhodnutím včera stanovit Český telekomunikační úřad (o souvislostech píšeme zde). Do uzávěrky vydání však žádné cenové rozhodnutí šéf úřadu David Stádník nezveřejnil. Odložil je – už po několikáté – zatím na neurčito (byť neoficiálně se samozřejmě hovoří o nejbližších dnech).