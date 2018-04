I Motorola Droid má své dny. Neostří během nich fotoaparát

Sedmnáctého listopadu si řada čerstvých uživatelů Motoroly Droid všimla, že jim jakoby zázrakem začal správně fungovat fotoaparát. Do té doby totiž nebyl telefon schopen v mnoha případech správně zaostřit snímek.

Mávnutím kouzelného proutku ale najednou problém zmizel. Uživatelé začali operátora Verizon podezřívat z nějakého tajného updatu. To vyvolávalo vlny nevole, uživatelé se bouřili, že jim operátor bez jejich vědomí zasahuje do telefonu. Tentokrát to byl update, ale co přijde příště, že?

Jenže pravda je úplně jiná a docela vtipná. S vysvětlením přispěchali samotní vývojáři operačního systému Android, který na Motorole Droid běží. Dan Morrill z vývojářského týmu Google Android totiž potvrdil to, o čem někteří uživatelé trochu spiklenecky spekulovali. O žádný update ze strany operátora nešlo. Chyba se jednoduše napravila sama, ale vlastně jen dočasně.

Algoritmus pro automatické zaostřování totiž z nějakého důvodu počítá i s časovou značkou. A díky chybě v kódu jednoduše v některá data není schopen zaostřit, jindy ano. Tyto cykly dobrého a špatného ostření trvají podle Morrilla 24,5 dne. To znamená, že majitelé Droidu teď mohou fotoaparát bez problémů používat až do 11. prosince. Chyba byla opakovaně ověřena tím, že uživatelé přenastavili datum v telefonu na některé z dat, které spadá do "špatného" cyklu. A telefon okamžitě přestal ostřit.

Od 11. prosince ale nebudou muset majitelé Droidu datum měnit. Právě na tento den je totiž naplánováno vydání prvního většího updatu pro Droid. Telefon je totiž prvním přístrojem s verzí 2.0 operačního systému Android a tak se dětských nemocí vyskytuje více.

Prozatím není jasné, zda stejnou chybu obsahuje i evropská verze Motoroly Droid, která nese název Milestone. Softwarově se mírně od Droidu odlišuje a podporuje například multi-touch. Proto i chyby mohou být jiné.