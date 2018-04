I hudebník může mít pod čepicí – recenze Nokia 5320 XpressMusic

Souboj se vlastně rozhořel už v roce 2006, když světlo světa spatřila Nokia 3250 s velmi netradiční konstrukcí. Od té doby má série XpressMusic více než deset zástupců a prozatím se s daleko početnější skupinou Walkmanů spíše jenom postrkuje. Nokii totiž stále chybí skutečně vlajkový model a marně tak soupeří s přístroji, jakými je například Sony Ericsson W960i s dotykovým displejem nebo stylové véčko v podobě modelu W980i.

Nokia 5320 XpressMusic s otevřeným operačním systémem alespoň mírně koriguje skóre a jedná se o pověstnou první vlaštovku. Samozřejmě, že Nokia nabízí i v jiných řadách telefony s lepší funkční výbavou, které by Walkmany snadno rozcupovaly. Tyto však postrádají ony podstatné maličkosti jako je například 3,5mm jack, tlačítka pro přímé ovládání MP3 přehrávače a už vůbec se nedají sehnat v líbivém červenočerném provedení. Nemusíme snad zdůrazňovat, že všechny tyto vlastnosti splňuje dnes recenzovaný hudebník bez výjimky.

Níže postavená Nokia 5310, dnes recenzovaný přístroj a jeden z nejlepších Walkmanů SE W960i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Výborně vybavený hudební telefon, jehož nejvější síla spočívá v operačním systému S60. Mezi zápory se řadí nepovedená kontextová tlačítka a nekvalitní fotoaparát.

Vzhled a konstrukce – tradiční barvy

Tak jako byla donedávna pro Walkmany příznačná oranžová barva, která je v současné době na ústupu, tak sérii XpressMusic snadno poznáte podle červeného lemování boků telefonu. Zbytek přístroje pokrývá černá barva. Jenom stěží byste nalezli i jiný materiál než plast, který je však kvalitní a nikde nic nevrže. Děsivé doby modelů 5200 a 5300 tak máme nejspíše bezpečně za sebou. Škoda jen matného povrchu na přední i zadní straně, který značí nutnost přístroj občas přeleštit. Veškeré konektory se naštěstí podařilo vměstnat na obvyklé místo na spodní stranu, což s radostí kvitujeme.

Celkově hodnotíme vzhled telefonu velmi kladně a to i přesto, že postrádá nějaký ten extravagantní prvek. Ve společnosti se s ním rozhodně neztratíte a zajisté upoutá pozornost. Důležité je mít na paměti, že se jedná o telefon pro mladé a k saku se přeci jenom hodí jiné přístroje výrobce. Škoda jen, že si Nokia 5320 nezachovala perfektní míry staršího modelu 5310, který měl v pase pouhý jeden centimetr. Tentokrát se musíte spokojit pouze s průměrnými rozměry 108 x 46 x 15 mm a stejně běžnou vahou 90 gramů.

Klávesnice a ovládání – jako na klouzačce

Přestože se může zdát, že tlačítka alfanumerické klávesnice nemají stejné rozměry, jedná se o pouhý výstřelek designerů, kteří vsadili raději na nesymetrický tvar. Jako hra s ohněm se může zdát nulový zdvih kláves a celá klávesnice tak až na čtyř směrné tlačítko perfektně splývá s okolím. Nic z toho však nijak neovlivňuje pohodlí při psaní a nemusíte se bát žádných překlepů.

Pravým opakem je však dvojice kontextových kláves, u nichž reaguje na zmáčknutí až část blíže čtyř směrnému tlačítku a často se stane, že místo potvrzení volby se přesunete na jinou nabídku. Podobné trápení budete mít i se středním potvrzovacím tlačítkem, které je sice stejně jako všechny ostatní klávesy velmi matné, ale jako jediné má lehce vypouklý tvar. Opět tak velmi často sklouznete na hranu ovládacího kříže.

Na těle přístroje naleznete ještě jedno tlačítko, které oproti tradiční sestavě přebývá. Uvelebilo se nad vrchním okrajem displeje a můžete mu přiřadit libovolnou funkci. Při delším podržení slouží k hlasovému výběru sklady, interpreta nebo seznamu skladeb. Úspěšnost se pohybovala okolo 80%, což považujeme za slušný výsledek.

Nokia 5320 běží na operačním systému Symbian 9.3 S60 3rd Edition, Feature Pack 2 a nabídky se nijak výrazně neliší od jiných přístrojů výrobce. Opět musíme pochválit velmi dobře zpracovanou pohotovostní obrazovku, na níž lze dostat již skutečně téměř vše.

Displej a výdrž baterie – příjemné překvapení

Přestože se displej s úhlopříčkou dva palce neřadí k žádným obrům, potěší věrným podáním barev a velmi jemným rastrem. Rozlišení displeje totiž činí 240x320 pixelů a podporuje celých 16 milionů barev. Dobře si poradí i se sluníčkem, které ho jen tak nepřesvítí.

Velkým překvapením pro nás byla výdrž baterie a Nokia 5320 putovala do nabíječky zhruba až po pěti dnech. To vše při celkem solidní zátěži zahrnující patnáct minut hovoru, několik odeslaných zpráv a zhruba dvě hodiny poslechu hudby. Dokonce ani poté, co jsme si dopřáli větší porci muziky, výdrž výrazněji neklesla. Tento výsledek dělá z modelu 5320 jeden z nejlepších přístrojů v této kategorii a těžko bude hledat ve své třídě konkurenta.

Telefonní seznam a zprávy – žádné pochyby

Konečně přebírá slovo operační systém S60, jehož přítomnost je už sama o sobě zárukou, že telefonní seznam bude prakticky bez chybičky. Veškeré kontakty se ukládají do vnitřní paměti a lze k nim přidat neuvěřitelné množství všemožných údajů. Nokia 5320 nepostrádá ani třídění osob do skupin, filtrování hovorů a dokáže zobrazit kontakty na SIM kartě a vnitřní paměti naráz.

V podobném duchu se nese i editor zpráv, který poctivě odpočítá znaky již napsané zprávy a přestože píše slovník T9 s diakritikou, není to pro něj žádný důvod, aby se omezoval pouze na 70 znaků v jedné zprávě. Jako samozřejmost se již bere emailový klient, který umí v pravidelných intervalech vybírat schránku a stahovat hlavičky nebo celé zprávy včetně příloh.

Organizátor a multimédia – trocha práce a pak moře zábavy

Další část recenze se opět poveze na vlně Symbianu S60. Ten zajišťuje například perfektní kalendář, opakovaný budík, jednoduché poznámky a úkolovník. Samozřejmě nechybí ani spousta užitečných aplikací zahrnujících například globální vyhledávání v rámci telefonu, prohlížeč PDF, převodník „všeho na všechno“ a v neposlední řadě sadu QuickOffice podporující dokumenty vytvořené v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a to včetně jejich úpravy. Výčet tím samozřejmě nekončí a ještě by se našla řada dalších předinstalovaných aplikací, které každý den nejspíše nepoužijete.

Ani na Nokii 5320 nesmí scházet známé tři klávesy na boční straně displej pro ovládání hudebního přehrávače. Upozorňujeme, že ty se však při zamknutí klávesnice rovněž zablokují. Informace o přehrávané skladbě máte přímo na pohotovostní obrazovce a o šikovném hlasovém vybírání skladeb už byla řeč. Dodáme pouze, že přehrávač dokáže třídit skladby podle interpreta, názvu skladby či žánru.

Pro chvíle nouze je připraveno rádio s RDS a Nokia 5320 má dokonce standardní 3,5mm jack. Přiložených sluchátek se asi hned po vybalení kvůli jejich kvalitě zbavíte. Na druhé straně kvalita reprodukované hudby přes jiné „špunty“ je více než dobrá. Přiložená paměťová karta má kapacitu 1GB a v základní balení naleznete microUSB konektor.

Velmi si však musíme postěžovat na integrovaný 2Mpix fotoaparát, který se řadí do podprůměru. Bohužel neobsahuje automatické ostření a na fotografiích je to samozřejmě znát. Navíc mají některé snímky podivný zelený nádech. Optika si poradila lépe pouze s objekty fotografovanými na vzdálenost zhruba jednoho až dvou metrů.

Závěr – první krůček