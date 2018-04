I guma může být chytrá - Nokia 5500 Sport

Finský výrobce se po delší odmlce opět vrhl do již známých vod odolných telefonů. Jeho model 5500, který byl představen teprve v květnu tohoto roku, navíc získává i jeden důležitý mezník. Jde totiž o první odolný smartphone.

Nokia 5500 Sport však není outdoorovým telefonem v tom pravém slova smyslu. Své svaly umně skrývá v líbivém šasi, potyčku s vodou či drsnou irskou přírodou asi jen tak nerozdýchá a výletními funkcemi také nepřekvapí.

Mnohem více o ni vypovídá právě její přídomek - Sport. A kdo si ji nyní představuje upoutánu na opasku rekreačního sportovce, právě přišel na její pravé zaměření. Oproti svým předchůdkyním, Nokiím 5100, 5210 a 5140(i), se tak tato novinka pravých přírodních záludností bojí o trochu více.



Nokia 5210, 5100 (alias kostlivec), 5140i a novinka 5500

Vzhled - gumový fešák

Většina odolných telefonů dávala své přednosti možná až příliš najevo a proto byla jejich cílová skupina velmi omezena. S Nokií 5500 však nebudete vypadat jak vytrženi z kontextu ani na velké poradě vrcholného managmentu. V lesku luxusních telefonů kolegů se sice trošku ztratíte, dáte jim však najevo svého sportovního ducha.

Telefon vypadá na první pohled velmi moderně díky nekonvenčnímu tělu s vosím pasem. K testování jsme přitom dostali méně nápadnou černo-stříbrnou variantu s bílými doplňky. Na trhu se setkáte i s výraznějším žluto-šedým spojením. Nejpřekvapivější jsou rozměry telefonu - stojí před námi totiž nejmenší chytrý telefon. Posuďte sami: 107 × 45 × 18 mm a váha 103 gramů.

Telefon se vyznačuje kvalitním zpracováním, vše je ukázkově pevné, někdy dokonce až moc pevné. Mluvíme o zadním krytu telefonu, který po vzoru své dávné konkurence (Ericsson R310) nelze otevřít jinak, než s použitím vhodného předmětu, většinou pak mince. Upřímně řečeno je toto řešení sice účelné, ale silně otravné. Především v případě, že paměťovou kartu najdete právě pod baterií.

Ta má kapacitu 860 mAh a dokáže telefon udržet při životě až 4 hodiny hovoru či více než deset dní pohotovosti. V praxi jsme nabíjeli v průměru každý čtvrtý den. Vliv na výdrž mají především specifické funkce telefonu, o kterých si ještě povíme své. Za povšimnutí stojí konstrukce krytu baterie, který pokračuje gumovou zálepkou chránící systémový konektor vespod telefonu. Zde najdete i mikrofon a poutko pro upevnění machršňůrky.

Levá strana nabídne klávesy pro ovládání hlasitosti a služby Push-To-Talk, horní část pak hlavní vypínač, mřížku reproduktoru a velmi praktickou baterku v podobě bíle svítící diody. Aktivujete ji delším podržením hvězdičky a věřte nám, že například na právě probíhajících festivalech ji velice oceníte. Na zádech přístroje najdete kromě již popisovaného krytu i optiku integrovaného fotoaparátu.

Nejzajímavější je ale strana levá. Zde se ukryla všem známá klávesa pro úpravy textu, kterou se chlubí všechny symbianové telefony (tzv. tužtička) a okénko infraportu. Jakoby výměnou za klávesu médií tu najdeme i speciální tlačítko pro přepínání režimů telefonu. Ty jsou indikovány barvou podsvícení hlavní ovládací klávesy - bílá pro režim telefonu, žlutá pro režim hudby a červená indikuje sportovní režim.



Přepínání režimů je taková malá loterie: telefon, hudba a sport

Přepínání mezi nimi nemá příliš logiku. Lze ale tvrdit, že krátký stisk aktivuje režim hudby, delší pak odkryje sportovní aplikace. Musíte si ale dát pozor na délku stisku, aby jste se nedostali do jiného režimu. Kdy klávesu pustit ale zjistíte díky podsvícení hlavní klávesy. Lze se tak slušně zabavit a zkusit si svůj postřeh, což jistě ale výrobcův záměr nebyl. No budiž.

Klávesnice, displej, ovládání - guma, čtverec a klasika

Ostatní klávesy jsou rovnoměrně podsvíceny bílou barvou. Základem celé klávesnice je výrazná čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím středem. S jejím ovládáním nebudete mít sebemenší potíže. Je obklopena kontextovými a funkčními klávesami, za povšimnutí ale stojí především specificky řešené klávesy pro ovládání hovoru. Ty jsou tvořeny plasticky vystouplým ukončením bílé linie obklopující displej. Za toto řešení zdviháme palec, dolů ale směřuje za absenci barevného odlišení.

Alfanumerická část klávesnice si zaslouží slova chvály, jelikož i přesto, že je tvořena jednolitým kusem pryže, se velmi dobře ovládá. Může za to především schodovité profilování i optické odlišení řádků v podobě bílých pruhů. Orientace prstu je snadná, odezva dostatečná a stisk zcela jistý, avšak možná až příliš tuhý. S klávesnicí ale srostete během chvíle a slovo "překlep" můžete ihned vypustit ze svého slovníku.

Nad klávesnicí se tradičně umístil displej, tentokrát však s netradičními proporcemi. Obdélníkový tvar všech symbianových telefonů totiž vystřídal čtvercový. Telefon má tak na smartphone S60 nezvyklé rozlišení displeje 208 x 208 obrazových bodů. Stejné rozlišení má například populární Nokia 6230i, displej je i fyzicky přibližně stejně velký. Oproti němu ale dokáže zobrazit více barev - celých 262 000.

Kvůli netradičnímu displeji je veškerá grafika drobnější, pro lidi s horším zrakem Nokii 5500 skutečně doporučit nelze. Ovládání telefonu se ale v ničem nemění a lze s ním tradičně vyvádět vše, na co jsme zvyklí u jiných chytrých telefonů stejné platformy - od přeskládání hlavní nabídky, po volbu témat či tapet až k aktivnímu pohotovostnímu režimu pro jednoduchou kontrolu nadcházejících událostí či spuštěných aplikací přímo v základním pohledu.

Zábava - sportem ku zdraví

Jelikož jsou sportovní funkce telefonu prioritním lákadlem, podrobíme je zkoumání jako první. K jejich nabídce se dostanete buď již zmiňovanou klávesou na boku přístroje nebo přímo přes hlavní nabídku. Při prvním spuštění budete upozorněni na fakt, že sportovní program nezaručuje výsledky a před jeho započetím se máte poradit se svým lékařem. Zároveň budete vyzváni k zadání vašich osobních údajů.

Ty jsou potřebné k plné funkčnosti aplikace. Vyplníte pohlaví, datum narození, výšku, váhu, úroveň vytrvalosti, svůj maximální a klidový tep. Až poté se dostanete k samotným možnostem tréninku. Zvolit můžete aktivitu (chůze, běh, jízda na kole, veslování, chůze do schodů) podle které se přizpůsobí citlivost pohybového senzoru. Jeho správnou funkci zaručuje výrobce jen při použití přiloženého držáku na opasek.

Po splnění všech požadavků můžete s klidem začít hubnout nebo jen vylepšovat svou fyzičku. Přístroj vám bude zaznamenávat vaši činnost, zapisovat ji do deníku, počítat spálené kalorie. O všem budete mít naprostý přehled. Navíc si můžete čas od času dopřát i vytrvalostní testy a zjistit tak, jak je váš tréninkový program úspěšný. Propracovanost aplikace je skutečně výborná, trocha skeptismu ale neuškodí.

Při sportu můžete samozřejmě využít i hudebních možností přístroje. V základním balení najdete nejen kvalitní stereo sluchátka s dálkovým ovládáním sloužícím zároveň i jako redukce na běžný audio konektor (3,5 mm Jack), ale i 64 MB velkou paměťovou kartu microSD. Není to sice moc, na pár oblíbených písniček ale tato kapacita stačí. Chválíme i přítomnost redukce z formátu microSD na běžnější SD/MMC.

U poslechu hudby ve formátech MP3, WMA, AAC a eAAC+ však možnosti novinky nekončí. Zabavit se můžete i u vestavěného visual rádia či trojice her, z nichž jedna plně využívá možností vestavěného pohybového senzoru. Ten ostatně můžete využít i u přehrávání hudby v případě, že v nastavení aktivujete funkci Poklepání. Pak lze ovládat základní funkce přehrávače pouhým ťukáním prstem na různé části telefonu.



U poslední fotografie je použit režim šero

K zábavě patří samozřejmě i fotoaparát, který se chlubí rozlišením dvou megapixelů. Jeho aplikace nabídne veškerá nastavení včetně vyvážení bílé či nočního režimu. Nokia se však rozhodla jej v telefonu příliš nepropagovat a dostanete se k němu jen přes hlavní nabídku. Výsledné fotky patří mezi průměr dnešního trhu a video se opět omezilo na tristní rozlišení 176 × 144 obrazových bodů.

Telefonování a zprávy - stále to samé

Možná se budete divit, ale i Nokia 5500 umí telefonovat - a to hned ve třech GSM pásmech (900, 1800 a 1900 MHz). Vícepoložkový seznam tradičně pojme nespočet položek omezených pouze dostupnou pamětí a jeho synchronizace s počítačem je bezproblémová. Ke každému kontaktu můžete přiřadit vlastní obrázek i vyzvánění - ať už polyfonní nebo ve formátu MP3. Profily či hlasové ovládání a vytáčení samozřejmě nechybí. Jako drobnost působí podpora Push to Talk.

Z pohledu textové a multimediální komunikace se stále můžete spolehnout na SMS, EMS, MMS i velmi dobrého e-mailového klienta. Editor ani mentalita práce se zprávami se oproti předchozím verzím nezměnila, stále tak můžete ukládat bezpočet zpráv, posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše stále s diakritikou a zkracuje tak zprávy, lze ho ale v nabídce nastálo vypnout. E-mail si poradí s protokoly SMTP, POP3 i IMAP4 a dokáže schránky kontrolovat v zadaném intervalu.

Specialitou modelu 5500 je funkce předčítání příchozích textovek, což se hodí především řidičům. Bohužel v nabídce podporovaných jazyků naši mateřštinu nenajdete, plně tuto funkci využijete jen v případě, že komunikujete anglicky, německy, polsky, rusky či španělsky. Pak pro vás bude zajímavá i možnost volby hlasu mezi ženským/mužským a úprava jeho hlasitosti i rychlosti.

Organizace, data - malý displej je problém

Po vzoru svých chytrých sester si i Nokia 5500 osvojila revoluční internetový prohlížeč. Kvůli malému displeji je ale prohlížení webu velmi nepřirozené a nepříliš komfortní. Na internet se přitom dostanete pomocí technologií GPRS a EDGE třídy 10 a k počítači připojíte telefon pomocí dodávaného USB kabelu, bezdrátovou technologií Bluetooth nebo vestavěným infraportem. Telefon podporuje i technologii Mass Storage.

Vnitřní paměť telefonu je 64 MB a lze rozšířit pomocí již zmiňovaných microSD karet až o další 1 GB. Organizačním funkcím pak tradičně dominuje velice vydařený kalendář a textové i hlasové poznámky. Těšit se můžete i na kalkulačku či konvertor jednotek. Zjistit můžete i čas v nejznámějších destinacích světa. Hlasové poznámky jsou stále omezeny jednou minutou a budík stále neumí opakování.

Novinkou je u Nokia 5500 aplikace Zip, což je mobilní verze stejnojmenného komprimačního programu na běžném počítači. V telefonu bohužel nenajdete kancelářský balík QuickOffice, spolehnout se můžete pouze na Adobe Reader pro prohlížení .pdf souborů. V telefonu najdete i prohlížeč Flash souborů a základní aplikace pro využití GPS navigace.

Proč ho koupit? Pohybový senzor a s tím spojené nadstandardní funkce

Skvěle propracované sportovní programy

Kvalitní konstrukce

Přítomnost EDGE a nového internetového prohlížeče

Dálkové ovládání s redukcí na 3,5 mm Jack konektor Proč ho nekoupit? Zbytečně složitý zámek krytu baterie

Paměťová karta pod baterií

Barevně neodlišené klávesy pro ovládání hovoru

Malý displej = titěrné ikony a font

Jen 64 MB velká paměťovka Kdy? září 2006 Za kolik? 8890 Kč včetně DPH

Suma sumárum

Nokia 5500 je velmi zvláštní telefon. Je odolný, ale do drsné přírody bychom se s ním nerozjeli, je chytrý, avšak nikdo z nás by to nečekal, je velmi dobře vybavený, ale k obleku se příliš nehodí. Jednoduše jde o telefon, který nelze jen tak zaškatulkovat. Představujeme si jej v kapse aktivního mladého člověka, který ale potřebuje i dostatečnou funkčnost, nebo u sportovce středního věku, jež ví, jak složité je sehnat odolný a dobře vybavený přístroj.

Takovým lidem poslouží Nokia 5500 na výbornou. Možná se ale budou zlobit kvůli malé kapacitě paměťové karty, malému displeji či nesmyslnému zamykání krytu baterie. Jsou to ale jen drobnosti, které po postavení tváří v tvář ucelené výbavě telefonu zaniknou někde v hloubi sportovně založené duše. A jak vás 5500 Sport jednou polapí, už ji z opasku nesundáte.