i-GO 500: novinka z jihu, která je „smart“

Nový chytrý telefon má zajímavé vlastnosti, lze říct, že stojí na hranici mezi zařízeními smart phone a PDA. Přístroj je určen pro sítě GSM 900/1800 Mhz, váží 110 gramů, má rozměry 105 x 46 x 20 mm a nikoliv náhodou je vzhledem podobný telefonu A700 od společnosti Purple Labs. Přední straně dominuje široký grafický displej zobrazující čtyři stupně šedi s rozlišením 256 x 118 bodů, displej zobrazuje obrázky jak ve vertikální, tak v horizontální poloze. Jedná se o dotykový displej, telefon proto nemá klasickou klávesnici, tlačítka se zobrazují přímo na displeji. Mobil je vybaven funkcí zoom, která umožňuje zobrazovat s větší přesností menu a obrázky.

Nováček i-GO 500 (Enteos) ... a jeho otec A 700 (Purple Labs)

Jedná se o přístroj GPRS 8. třídy, telefon tedy disponuje čtyřmi timesloty pro příjem a jedním pro odesílání. Přístroj je kompatibilní se všemi funkcemi standardu M-Service, jmenujme stahování melodií, screensaverů a EMS (Enhanced Messaging Service - rozšířené textové zprávy). Avšak zaujme dalšími vyspělými funkcemi standardu: je vybaven internetovým prohlížečem WAP 1.2.1, pokročilým e-mailovým klientem, který umožňuje přijímat e-mailové zprávy s různými přílohami (soubory ve formátu Word, JPEG, GIF, BMP a další). Telefon má široké možnosti personalizace přístroje, za zmínku stojí skladatel a Picture CLI, který dovoluje připojit jakýkoliv obrázek k jednomu z kontaktů v seznamu.

Samozřejmě nechybí takzvané business funkce, které z přístroje dělají ideálního osobního asistenta: seznam na 1000 kontaktů, paměť na 200 sms zpráv, infračervený port, hlasové ovládání, prediktivní slovník T9, možnost zasílání vizitek přes sms nebo přes infraport. S lithiovou baterií 900 mAh telefon vydrží 240 hodin v pohotovostním režimu a až 180 minut nepřetržitého hovoru. V rámci balíčku služeb italského operátora Tim je telefon i-GO 500 nabízen za 380 € (asi 11 500,- Kč).

Je zajímavé, že telefon byl vyvinut ve spolupráci dvou firem, které si takřka dokonale rozdělily práci. "Zahájení prodeje modelu i-GO 500 ohlašuje příznivé změny v oblasti telekomunikačního průmyslu," prohlásil mluvčí Purple Labs Dennis O'Donovan. "Naším cílem je nabídnout kompletní platformu od vývoje, přes integraci až po testování prototypů mobilních telefonů nové generace, přičemž našim partnerům přenecháme ostatní oblasti, jako jsou výroba, logistika, distribuce, volba značky přístroje a řízení prodeje na trhu. Je to pokus o vytvoření prostoru firmám, které chtějí vstoupit do vysoce konkurenční oblasti, aniž by musely vynakládat přílišné úsilí na výzkum a vývoj.“ Zástupce druhé strany, předseda představenstva společnosti Enteos Massimo Zanzi, řekl: „Díky použití platformy převzaté od Purple Labs jsme se mohli soustředit na vzhled výrobku, na jeho distribuci a prodejní síť. Věříme, že náš multimediální i-GO 500 změní způsob komunikace mezi lidmi.“