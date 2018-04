I Evropa si zkusila nová čísla. Ale ne najednou

Proces přečíslování běží a běžel na základě doporučení Mezinárodní telekomunikační unie a jeho hlavním cílem je vytvořit rezervu volných telefonních čísel. Jejich kapacita je totiž omezena hlavně kvůli mezinárodnímu číslu, které má být dvanáctimístné.

Od roku 1995 probíhá přečíslování prakticky ve všech evropských státech. Podle dostupných zdrojů se v zemích Evropské unie, kde již proběhlo, obešlo bez větších problémů.

Británie prošla změnami všech čísel v několika vlnách. V samotném Londýně se čísla měnila třikrát v průběhu posledních 10 let. Poslední změna, kompletní změna předčíslí mobilních operátorů, byla dokončena letos v dubnu.

Ve Francii se za posledních dvacet let telefonní čísla kompletně měnila dvakrát. Naposledy v říjnu 1996, kdy osmimístná vystřídala desetimístná. Hlavním důvodem byl rychle rostoucí počet uživatelů pevných i mobilních stanic, přičemž bylo potřeba zajistit větší rezervu volných čísel. Stejně tak v roce 1999 přečíslovával i belgický Belgacom.

Ve všech zemích přečíslování provázely vysoké investice místních operátorů do vlastního akce a do komunikace s veřejností. Právě intenzivní vysvětlující kampaň byla hlavním klíčem k úspěchu v podobě hladkého průběhu změny telefonních čísel.

Poněkud jinak dopadlo přečíslování počátkem roku v Rakousku. Původní návrh ministryně dopravy na zásadní změnu dosavadního přidělování čísel byl téměř okamžitě zamítnut kvůli kritice hospodářských kruhů. Na vině byly předpokládané vysoké náklady, které by musel rakouský Telekom do přečíslování investovat a které by se samozřejmě dotkly i podnikové sféry a obyvatel. Vzhledem k vysokému procentu mobilních telefonů mezi lidmi a částečnému přečíslování během digitalizace ústředen však komplexní změna čísel v Rakousku zatím není nezbytná.