I EuroTel ruší CzechMate

Společnost EuroTel se podobně jako její konkurent chystá rázně zatočit s CzechMate linkami SPT Telecom, díky nimž lze volat do pevné sítě z mobilního telefonu za 2,5 Kč / min. Zatímco RadioMobil volání na linky CzechMate zakázal úplně, EuroTel hodlá problém vyřešit trochu jinak. Linky CzechMate budou jedinými čísly Zelené linky, na které se z obou mobilních sítí společnosti EuroTel bude volat za cenu odpovídající hovoru do pevné sítě v klientově tarifním režimu.

Jeden z pracovníků společnosti EuroTel, jenž si nepřál být jmenován, nám k tomu řekl: "CzechMate linky jsou využívány pro hovory do pevné sítě a nevidím tedy jediný důvod, proč by neměly stejně být i účtovány." Oficiální stanovisko zatím EuroTel žádné nevydal.

EuroTel k této změně účtování přistoupí dne 14.12.1998 - do té doby své CzechMate karty můžete provolávat, potom již budete platit za volání na číslo 0800-160168 cenu jako za hovor do pevné sítě. Zajímavé na tom je, že v materiálech EuroTelu se nic neříká o změně cen i pro nečeské linky - například pro 0800-160167 atd. Nicméně dá se předpokládat, že EuroTel svoje opomenutí rychle napraví.

Na celé věci je jedno zajímavé - SPT Telecom se postavil nejenom jeho přirozený konkurent RadioMobil, ale i firma, kterou SPT Telecom z větší části vlastní: EuroTel. Velmi často se totiž tvrdí, že EuroTel je jakýmsi pohůnkem a přicmrdovačem Telecomu - firmou, která je pod jeho přímým vlivem. Domnívám se, že jde o další jasný důkaz, že tomu tak není. EuroTel je firma zcela samostatná a její vazby na SPT Telecom rozhodně nejsou podřízenecké. Naopak si dovolím soudit, že ve sporných otázkách má EuroTel nad Telecomem na vrch - EuroTel totiž je povinnen vykazovat zisky svému majiteli a jeho manažeři vždy mohou říci, že k vykázání zisků, za něž jsou zodpovědni, potřebují, aby se stalo to, co učinili. To musí Telecom akceptovat, pokud se nechce snažit přísně a pravděpodobně velmi neefektivně ovládat i druhou společnost.

Od 14. prosince tedy budou oba dva operátoři blokovat laciné volání do pevné sítě přes CzechMate. Oba operátoři se tedy chytají nesystémového opatření a některá čísla zdarma Zelené linky budou placená.