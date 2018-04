I EuroTel rozšiřuje internetovou telefonii na další země

Společnost EuroTel poskytuje od poloviny loňského roku službu, s jejíž pomocí lze telefonovat do některých cizích zemí za velmi výhodné tarify. Tato služba nese název NetCall-55 a využívá přenosu hlasu přes internet. Pro použití této služby při volání do ciziny je nutné vytočit místo 00 z předvolby země číslo 55. Tím se rozpozná, zda chce zákazník telefonovat normálně, či přes internet.

Od prvního úterka tohoto měsíce (1.2.) EuroTel rozšiřuje službu NetCall-55 tak, že je nyní možné telefonovat přes internet i do dalších zemí světa. Konkrétně až do 111 zemí, což o nějakou tu desítku převyšují Paegas. To ale nemusí nutně znamenat kvalitnější služby, jelikož to obvykle bývají země, do kterých se volá zřídkakdy.

Rozšířením služby EuroTel dosáhl téměř dvojnásobku podporovaných zemí, jelikož bylo toto volání zatím umožněno pouze do 62 zemí.

Do kterékoli ze 111 zemí mohou zákazníci EuroTelu volat za výhodné tarify s předvolbou 55 místo 00 nebo +. Tarify od 9,50 Kč platí po celý den a umožňují zákazníkům ušetřit poměrně značnou částku ve srovnání s cenou volání z pevné linky. Ovšem i zde již Telecom stahuje ceny a zdatně se mu tak daří konkurovat internetové technologii obou poskytovatelů služeb. Službu NetCall-55 je možné využívat také k odesílání faxů do vybraných zemí.

" Dnes naši zákazníci mohou při volání do zahraničí jednoduše vytočit 55 místo 00 a využívat výhodných tarifů," řekl Steve Langkamp, obchodní a marketingový ředitel EuroTelu. "Kvalita hovorů i počet zemí v rámci služby EuroTelu NetCall-55 je nyní srovnatelná s běžným mezinárodním voláním," dodal. "

Ke stávajícím 62 zemím s možností výhodného volání využívajícího datové linky přibylo dalších 49 zemí. Mezi země kam se lze dovolat pomocí služby NetCall-55 patří i například Vietnam, Sýrie, Dominikánská republika,Kuba nebo Haiti.

Od 15. ledna je možné využívat službu NetCall-55 i k odesílání faxů do vybraných 27 zemí světa. Výhodné tarify mohou zákazníci EuroTelu využít například při odesílání faxu z mobilního telefonu do Německa, Velké Británie, Francie, Belgie a dalších zemí.

Použití služby NetCall-55 je i pro faxování stejné jako při volání, stačí vytočit 55 místo mezinárodní předvolby 00. Předvolbu pro NetCall-55 lze použít i při zasílání SMS zpráv do zahraničí (předávání krátkých textových zpráv na mobilní telefony zahraničních operátorů). Tím se předejde přepisování telefonních čísel zvlášť pro volání a zvlášť pro posílání SMS.

Služba NetCall-55 je dostupná všem zákazníkům společnosti EuroTel, včetně uživatelům předplacených karet GO nebo sítě T!P.