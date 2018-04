I dvacet je moc. Huawei dále zužuje portfolio smartphonů

Nepřehledné a hodně rozpolcené portfolio mobilních telefonů dostalo do potíží nejednoho výrobce chytrých telefonů, však i Samsung se v poslední době rozhodl nabídku zjednodušit a nejspíš na některých trzích úplně opustí kategorii levných přístrojů. K podobné strategii teď přistupuje i čínský Huawei, momentálně třetí největší výrobce smartphonů na světě. Na setkání s novináři ze středoevropského regionu to přímo v čínské centrále firmy v Šen-Čenu potvrdila Ada Xu, šéfka vztahů s veřejností Huawei Consumer Business Group.

Ještě v roce 2011 uvedl Huawei na trh 75 nových modelů smartphonů, loni už to bylo jen 35 nových modelů a letos to má být jen dvacítka, a to včetně telefonů značky Honor. Huawei zeštíhluje portfolio, aby se mohl lépe soustředit na svou strategii prémiových modelů napříč jednotlivými třídami. „Chceme mít prémiový model v každém segmentu trhu,“ vysvětlila Ada Xu nejnovější zaměření firmy s tím, že třídu cenově dostupných modelů Huawei neopustí, ale výrazně v ní zeštíhlí portfolio a namísto ceny bude klást větší důraz na kvalitu produktů. O značce Honor se přitom nehovoří jako o levnější alternativě, kterou ve skutečnosti částečně je, ale jako o značce pro novou digitální generaci.

Počty nových modelů Huawei 2011 – 75

2012 – 70

2013 – 60

2014 – 35

2015 – 20

Smartphony tradiční značky Huawei se mají soustředit na výbornou kvalitu zpracování. Firma potvrzuje, že je při chuti a hodlá se soustředit na dražší telefony, které jí přinášejí více peněz. Ostatně strategie užšího portfolia s modely, kterých si zákazník snáze všimne, se již vyplácí. Třeba loňského modelu Mate 7 prodala firma přes sedm milionů kusů, stylového P7 se pak prodalo dokonce více než osm milionů. A letošní P8 už má přes čtyři miliony zákazníků.

Nový Nexus 6P nestíhá Huawei na některých trzích dodávat, je o něj veliký zájem navzdory tomu, že telefon prochází trochu podobnou aférou jako loni Apple iPhone 6 (tzv. bendgate). Při návštěvě v Šen-čenu jsme se také neoficiálně dozvěděli, že česká pobočka nejspíš tento atraktivní model nenabídne, zatímco na Slovensku by se prodávat měl, a to možná už od prosince.

Na jednotlivé výrazné modely by se do budoucna měl Huawei soustředit ještě více než letos. Snižování počtu modelů bude podle Ady Xu ještě pokračovat. „Možná budeme mít různé regionální varianty jednotlivých smartphonů, ale v zásadě chceme držet relativně úzké portfolio, které bude pokrývat nejdůležitější kategorie,“ popisuje strategii. Firma se chce více soustředit na dražší telefony, což ukazuje už letošní skladba modelů. „Telefony s cenou v úrovni 400 až 500 eur jsou obchodně mnohem zajímavější než levné telefony,“ potvrdila šéfka PR spotřebitelské divize firmy. Například ve Španělsku tvoří modely této cenové kategorie více než třetinu prodejů Huawei, v Itálii asi čtvrtinu a v Belgii či Portugalsku necelou pětinu.

Letošní portfolio produktů nové zaměření plně podporuje, komunikace produktů směrem k zákazníkům se soustředí hlavně na dražší modely P8 a Mate S. Nejlevnějším telefonem, který Huawei globálně více propaguje, je typ G8. A pak samostatně komunikuje v Evropě relativně nové portfolio modelů Honor. Právě k této značce se přesunula většina přístrojů se špičkovým poměrem výkon/cena. Ada Xu však dodává, že si je firma vědoma toho, že musí zákazníkům dostatečně vysvětlit rozdíl mezi oběma značkami, jelikož někteří zájemci o chytrý telefon mohou být ze současné situace zmateni.

Potvrdila také, že firma bude pracovat na dalším vylepšování uživatelského prostředí svých přístrojů. Za tímto účelem Huawei najal designérku Abigail Sarah Brodyovou, která přišla z Applu. Ta bude mít na starosti budoucí podobu nadstavby EMUI. Podle Ady Xu také bude Huawei pokračovat v rozšiřování dobrých vztahů s Googlem. Zda to znamená i budoucí generace přístrojů Nexus od Huawei, to ovšem ředitelka komunikace nemohla prozradit.