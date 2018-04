I Afrika prožívá mobilní boom

Černý kontinent, jak je také Afrika nazývána, prožívá právě nyní ten největší pokrok v oblasti mobilních komunikací. Telefonů stále přibývá a také díky tomu již byla překročena jedna z důležitých hranic - počet mobilních telefonů na tomto kontinentě překročil množství pevných telefonních linek. Bohatí si pořídili mobily a vesele volají. Mají-li nyní v Africe přibývat zákazníci stejně rychle jako za poslední rok (o více než 100%), budou muset provozovatelé sítí služby zlevnit, aby přitáhli i ty méně majetné. Jaké má mobilní komunikace v Africe šance na úspěch?

Podle odhadů by do konce roku mělo být v celé Africe 28 milionů uživatelů mobilních telefonů. Naproti tomu, pevných linek je na celém černém kontinentu pouze 22 milionů. Mobilní telefony tak díky pomalé instalaci kabelových rozvodů pokořily pevné telekomunikace již dnes. Přitom ještě na konci roku 1998 byly v Africe jen dva miliony uživatelů mobilních telefonů.

„Musíme zapomenout na některé mýty, například ten, že je v Tokiu více telefonů než v celé Africe,“ řekl v této souvislosti zástupce International Telecommunication Union (ITU) Yoshio Utsumi na konferenci v jihoafrickém Johannesburgu.

Ještě není vyhráno

I přes výraznější růst v posledních měsících není stále mobilních telefonů v Africe příliš mnoho. Ve dvaceti státech například stále ještě penetrace nepřekročila ani jedno procento. Minimální využívání mobilů v chudých Afrických zemích totiž nezmění ani počet operátorů, kterých je nyní na celém kontinentu více než sto. Jen za posledních 18 měsíců spustilo své sítě 36 nových provozovatelů. Zemí s nejrozvinutějšími sítěmi a zároveň s největší penetrací je v současnosti Jihoafrická republika.

Podle předpovědi analytiků by se do konce roku 2002 měl počet mobilů ztrojnásobit na 98 milionů. Do té doby by se také měl počet zemí, které ještě nemají jedinou mobilní síť, snížit ze šesti na dvě. Pokud však jde o moderní technologie, jako je přenos dat, nebo dokonce sítě třetí generace, bude si muset Afrika ještě hodně dlouho počkat.

„Afrika zatím nepotřebuje 3G. Nemají na to ani potřebné peníze, ani uvolněné frekvence,“ řekl René Gufflet, viceprezident Alcatelu, agentuře Reuters. Celosvětový telekomunikační průmysl se dostal do finančních problémů. Operátoři po velkých výdajích za licence na 3G v Evropě, výrobce telefonů a síťové infrastruktury zas poznamenal pokles růstu tohoto odvětví, nejsou na tom tedy o nic lépe. A tak není nikdo, kdo by byl ochoten stavbu sítí třetí generace v Africe financovat. Vzhledem k tomu, že o dostatečném počtu potenciálních zákazníků se pochybuje i v Evropě, v Africe nebude absence 3G zatím mrzet snad nikoho.

V porovnání s rozvinutým světem je na tom dosud černý kontinent v oblasti mobilních komunikací rozhodně neslavně. Ovšem to, že i zde stoupá počet mobilů ročně o více než sto procent, jasně naznačuje, že mobily jsou zkrátka celosvětovou záležitostí. Problémem tak zůstává jen chudoba většiny obyvatel a velká rozloha států. Naštěstí však není zdaleka nutné pokrývat více než hlavní městské aglomerace. Těch pár lidí, kteří chtějí telefonovat uprostřed Sahary, kdesi v Kalahari nebo v džunglích rovníkových států, musí se spolehnout na satelitní telefon.