Hyperspace Delivery - výjimečná adentura

Říká se „Nejen prací živ je člověk“… Myslím si, že toto rčení má něco do sebe. Každý z nás si potřebuje čas od času odpočinout, nějak se odreagovat. Někteří sáhnou po své oblíbené knize, jiní tráví volný čas u televize, inu a pak se najdou ještě tací, co si krátí svůj volný čas hraním počítačových her. PocketPC je pro hraní her ideální zařízení – je přenosné, má rozměrný barevný displej (až na pár výjimek v čele s COMPAQ iPAQ H31xx), umí přehrávat hudbu a v neposlední řadě má také slušný výkon. A můžete jej nosit v kapse u kalhot.

Pro PocketPC existuje celá řada her všech možných žánrů, od her logických až po 3D akce. Co však pro tuto platformu dlouho chybělo (pokud mohu mluvit sám za sebe), byla pořádná adventura - tedy hra s určitým dějem, kde nejde pouze o logiku či o bohapusté střílení po všem, co se hýbe. Pak však spatřil světlo světa Hyperspace Delivery Boy a leckteré hráčské srdce zaplesalo…

Hyperspace Delivery Boy (dále jen HDB) je zajímavý nejen svým dějem, ale i svým původem. Jeho autorem je společnost Monkeystone. Monkeystone se soustředí na vývoj her pro kapesní počítače PocketPC, Palm, zařízení se Symbian OS, dále pak pro platformy J2ME a Qualcomm BREW a herní konzoli GameBoy Advance.V čele společnosti stojí John Romero a i mezi ostatními lidmi tvořícími Monkeystone naleznete pár dalších slavných jmen. Ostatně, není se co divit. Řada z nich má za sebou práci na titulech jako Wolfenstein 3D, sérii DOOM, Duke Nukem, Quake, Anachronox a Age Of Empires…

Dobrodružství mladého poslíčka

Nyní se však vraťme k samotné hře. Díky experimentu který se vymkl kontrole, již není možno využívat elektronické komunikace a lidstvo se musí vrátit ke starým dobrým dopisům a poštovním obálkám. Hrajete Guy Carringtona, mladého poslíčka. Probudíte se ve své kabině, když po vás Seržantka Fillibusterová hodí budíkem a žene vás do práce. Po cestě pomáháte jinému poslíčkovi s rozsypanými obálkami, objevujete na lodi sabotéra, pomáháte palubní inženýrce, zachraňujete zatoulané kuře, hledáte vysílačky a účty (hra je samozřejmě delší a obsahuje o mnoho více zápletek, líčím pouze zlomky první ze 30 úrovní)… Po cestě získáváte nové přátele a dozvídáte se o tom, co se vlastně stalo, bojujete s roboty, vyhýbáte se nebezpečným místům, řešíte zapeklité situace…

Nemusíte se bát, že hrou jen tak „proletíte“, čeká na vás celkem 30 unikátních úrovní a řada velmi zapeklitých situací. O splněné úkoly nepřijdete, v průběhu hry potkáváte tzv. Vortexiany, do kterých můžete ukládat svou pozici. Při hraní se budete bavit nejen řešením zapeklitých situací, ale také bizarností některých lokací a vtipnými hláškami postaviček, které na své cestě potkáte. Motivovat ve hraní vás budou skryté bonusy a zaručeně vás překvapí ztřeštěné Panic Zones. Hru je navíc možno hrát ve dvou módech – v akčním a hádankovém. V prvním zmiňovaném módu se snažíte dostat co nejvíce nepřátel a menší důraz je kladen na řešení hádanek, v druhém módu je to přesně naopak.

HDB nabízí kvalitní 16bitovou grafiku (65536 barev), obstojně však vypadá i na zařízeních, která podporují pouze 4 096 barev. Hru je dokonce možno hrát i na černobílých zařízeních, je k tomu však potřeba speciálně upraveného GAPI (gx.dll), které je ale volně ke stažení na internetu. Zvuk je ve formátu WMA a je podle mne uzpůsoben pro přehrávání přes reproduktor integrovaný v zařízení - je to patrné při použití sluchátek –, na druhou stranu by kvalitnější ozvučení stálo uživatele více místa v paměti a navíc si nemyslím, že by hra pro PocketPC nutně musela mít zvukový výstup jako souprava domácího kina. Ovládat hru můžete buď přes HW tlačítka, ukazováním na displej, nebo kombinací obojího. Tvůrci mistrně obešli problém PocketPC, kdy není možno zmáčknout více tlačítek najednou. S paměťovou náročností je to již horší – HDB po instalaci zabírá asi 8 MB, další 4 MB si po spuštění ukousne z operační paměti vašeho zařízení.

TIP: Pokud hrajete HDB na starším zařízení s MIPS či SH3 procesorem a hra běží pomalu, zkuste v nastavení vypnout hudbu.

TIP: Před hraním ukončete některé běžící aplikace, HDB je paměťově náročná hra, a pokud máte extrémně málo operační paměti, může se stát že její běh bude nestabilní.

Závěrečné hodnocení:

+ kvalitní grafika

+ po dohrátí potřebné knihovny běží i na černobílých zařízeních

+ propracované ovládání

+ zajímavý příběh

+ slušný počet úrovní

- paměťová náročnost

- cena ($19.99)

Závěr: HDB je velmi povedenou hrou a rozhodně nekazí vynikající pověst svých tvůrců. Nabízí vynikající grafiku, slušný zvuk a na rozdíl od mnoha jiných PocketPC her také snadné ovládání. Díky zajímavému příběhu prokládanému spoustou ztřeštěností a vtipů vás její hraní jistě hned tak neomrzí. Na starších zařízeních s MIPS a SH3 procesory je sice poněkud pomalejší, je to však chyba zařízení a ne tvůrců hry. Jedinou vadou na kráse se tak stává její paměťová náročnost a cena. Ta se vyšplhala na $19.99 a je pro našince již možná trochu vysoká. I přesto však Hyperspace Delivery Boy patří mezi jedny z nejhratelnějších her pro PocketPC a doporučuji vám ji alespoň vyzkoušet.

Hyperspace Delivery Boy

Autor: Monkeystone

Zdroj: Monkeystone

Cena: $19.99

Podporovaná zařízení: PocketPC, PocketPC 2002

Pár slov závěrem:

Pokud se vám zdá jméno uvedené v článku povědomé, ale nemůžete si vzpomenout, kam je asi tak zařadit, napovím vám: ION STORM…

Omlouvám se za strohý popis vývoje děje hry. Myslím si však, že vyzrazování dalšího děje by bylo pouze na škodu (už tak mám trochu výčitky z toho, že prozrazuji úryvky z děje první úrovně).

Z technických důvodů se mi nepodařilo pořídit vlastní screenshoty z průběhu hry, za což se velmi omlouvám. V článku jsou použity screenshoty z oficiálních stránek hry.