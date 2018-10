Tomu říkáme omluva. Výrobce dá za zpoždění objednávek druhý mobil zdarma

Připravovaná prvotina značky RED, která se dosud zaměřovala na profesionální výbavu pro filmaře a fotografy, se na trh dostane už v říjnu, nicméně start prodejů této novinky se neobešel bez komplikací. Výrobce sliboval, že bude novinka k dispozici buď s hliníkovým tělem nebo v luxusnější edici s titanovým povrchem. Stíhá ovšem včas vyrobit jen hliníkovou variantu.

Ti, kdo si předobjednali dražší titanovou verzi za 1 595 dolarů, tedy zhruba

36 800 korun, si na ni ještě budou muset počkat. Jak dlouho, bohužel výrobce nespecifikuje, ovšem tito zájemci nepřijdou zkrátka. RED se totiž zavázal, že každému z nich pošle levnější (1 295 dolarů, tedy 29 tisíc korun) hliníkovou verzi zdarma a navíc ve stejnou dobu jako všem ostatním, kdo si hliníkový Hydrogen One objednali. Dostanou tak oba telefony za cenu dražšího. Ze strany výrobce je to opravdu štědrá kompenzace.

Smartphone s označením RED Hydrogen One má mít unikátní holografický displej, který bude umět zobrazit 3D obsah bez použití speciálních brýlí. Nejde o žádnou převratnou novinku, třeba HTC mělo smartphone s takovým displejem už před šesti lety.

To ovšem není jediná věc, kterou by měl Hydrogen One přilákat pozornost. Smartphone bude mít ve výbavě také kvalitní reproduktory, které lákají na „multi-dimenzionální audio“. Velkou pozornost samozřejmě výrobce věnuje fotoaparátu - ten bude dokonce modulární. Není jisté, zda po vzoru Moto Z na něj bude možné přidávat další moduly s vlastním snímačem, či půjde třeba jen o vyměnitelné objektivy, grip pro lepší držení a podobně.