Když překopnou kabel, internet poletí vzduchem. Modem se už testuje

Díky hybridnímu modemu už nebude hrozit, že při překopnutí kabelu zůstane zákazník bez internetu, tvrdí O2. Okamžitě se totiž přepne do mobilní sítě.

Testovaný modem, který zatím není v podobě pro prodej zákazníkům a operátor ho testuje u svých zaměstnanců, kombinuje připojení přes ADSL či VDSL a přes mobilní sítě.

Výše uvedený příklad s překopnutým kabelem je extrémním případem využití. V běžném provozu bude hybridní modem primárně využívat připojení přes kabel a pouze v případě potřeby se připojí mobilní část. Podle operátora nastane taková situace třeba v případě, když více připojených uživatelů bude chtít nezávisle sledovat video nebo třeba stahovat či odesílat větší množství dat.

Operátor zdůrazňuje především výrazně vyšší přenosové rychlosti odesílání dat v duálním režimu, kdy modem využívá obě přenosové technologie. Samozřejmě tím, že data budou putovat dvěma směry, musí být speciální bránou vybavena i ústředna operátora, která spojí datové toky dohromady.

Rychlosti se v podstatě mohou sčítat, takže v případě ADSL s maximální rychlostí 20 Mbps a LTE s rychlostí 40 Mbps bude výsledná rychlost asi 56 Mbps. Rozdíl v součtu si zabere zařízení na vlastní provoz.

Pokud bude testovací provoz úspěšný, slibuje operátor rychlé zavedení systému do prodeje. Ovšem ceny zatím žádné neuvádí a to ani u přístroje, ani jak by se účtovala mobilní data, které systém spotřebuje.

Podobný systém zatím žádný tuzemský operátor nenabízí. Na druhou stranu některé smartphony, například vybrané modely Samsungu, umí pro stahování dat využívat současně wi-fi a mobilní síť. Což je vlastně velmi podobný způsob, jak zvýšit rychlost připojení. Samozřejmě v tomto případě se data přes mobilní síť účtují standardně, což obvykle levné není.