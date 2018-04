Samsung si sám buduje konkurenci. Jeho zahnutý displej použije i Huawei

Smartphony se zahnutým displejem jsou na mobilním trhu stále spíše zjevením. A to i kvůli vyšší ceně. Tomuto segmentu kraluje v současnosti výhradně Samsung, ale brzy by se to mělo změnit. Vlastní model se zahnutým displejem totiž kromě BlackBerry připravuje údajně i Huawei.