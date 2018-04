Hutchison má zájem o polský trh se službami pro mobilní telefony

Hongkongský konglomerát a telekomunikační operátor Hutchison má zájem o rychle rostoucí trh se službami pro mobilní telefony v Polsku. Oznámil to dnes šéf polského telekomunikačního úřadu Witold Grabos.

Polsko připravuje na začátek příštího roku aukci nových radiových frekvencí pro mobilní telefony, včetně licencí pro sítě třetí generace UMTS. "Hutchison nás požádal o schůzku. Představitelé úřadu se setkají se zástupci firmy," prohlásil bez dalších podrobností Grabos.

Mobilní divize firmy Hutchison uvedla na evropský trh jako první mobilní videotelefony třetí generace, když začala poskytovat služby v Británii a Itálii v březnu loňského roku. Divize působí rovněž v Austrálii, Dánsku, Hongkongu, Irsku, Izraeli, Rakousku a Švédsku, připomíná agentura Reuters.

Skupina odborníků najatá telekomunikačním úřadem v září uvedla, že blížící se tendr by měl být vytvořen tak, aby podporoval nové operátory, kteří by zvýšili konkurenci na trhu. Podle lokálních médií by mohly mít o licence UMTS zájem rovněž nizozemská společnost KPN a švédsko-finská skupina TeliaSonera.