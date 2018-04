Humorné příhody s mobilním telefonem

Přízpěvky zasílejte na info@mobil.cz jako TXT soubor v kodování Windows 1250 - tedy včetně háčků a čárek. Nepřijímáme vtipy o ocasu a taky ne ten, co jsme vyprávěli na Invexu - proč nemá Paegas roaming s EuroTelem! Nepřejete-li si zveřejnit jméno, napište do e-mailu požadavek na anonymitu.

Manželská věrnost...

Tento příběh je patrně pravdivý - udál se příteli přítele mého přítele - znáte to. Dva novomanželé jsou na prohlídce nového domu svých známých. On vstoupí do patra a zaujme jej obraz na zdi - už už chce seběhnout po schodech pro manželku, když tu si uvědomí, že jí nedávnou koupil Go kartu. Vytasí tedy mobilní telefon a vytočí její číslo: Ahoj miláčku" praví do sluchátka. Jeho žena dí v odpověď: "Teď mi nevolej, starej je nahoře..."Patrick Zandl

První mobilní síť na světě?

A nyní malá hádanka: která byla první mobilní síť na světě? No přeci EuroTel na Slovensku - založil ho Juro Jánošík v 17. století a firma se jmenuje po něm (čti íngliš Júrotel...)Jindra Klásek

Budíček

Zvonící telefon - těžce se probouzející spáč bere sluchátko a do něj ševelí sladký hlas: "Tady je hotelová služba, vy jste si objednal buzení na sedmou hodinu?""Ano", dí muž. Nato ze sluchátka: "tak hupky hupky z postýlky, už je devět!"Miroslav Donutil (ne osobně...)

Nový model mobilky?

Mám jednoho známého. Ten člověk je totální technickej analfabet. Jeho společník ho přemluvil, že si musí koupit mobilní telefon, protože bez něj přichází jejich společná firma o kšefty. Po dlouhém přemlouvání si ho tedy koupil pod podmínkou, že jeho společník mu všechno zařídí a kompletně ho s tím naučí dělat. Tak se taky stalo a společník celý víkend věnoval zaučování toho nešťastníka do mobilního telefonování.

V pondělí můj známý jede na schůzku a chce se spojit se svým společníkem. A tak telefonuje, jenže to nějak nejde. Po desítkách minut pokusů už zuří a z nejbližší budky volá svému společníkovi, aby okamžitě přijel, že mu koupil nějakej šílenej nefunkční krám. Společník přispěchal a jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že si náš kamarád ráno vzal z domu místo telefonu dálkové ovládání na televizi!!!

Pavel Nykl

Nedočkaví zaměstnanci

Napjatá situace ve firmě. Všichni shánějí šéfa.Z pohledu svědka č. 1: Vytáčí se šéfovo číslo mobilu.Z pohledu svědka č. 2 (pánské záchody o 15m dále):

Na nákupu

Vzorně oděný mladý muž vchází do dveří supermarketu s potravinami. Okamžitě po zprovoznění vozíku tasí mobil, točí číslo a ohlašuje se:atd.

Přispěl: Michal

Poznámka Tangera: no to druhé mi vtipné nepřijde, já to tak dělám běžně...

Nový tarif: 1 minuta = cca 10Kč + 5 piv !!!

Máme ve firmě od pátku mobilní telefon. Večer jsem POPRVÉ zavolal svému nadřízenému, kdy že se srazíme v hospodě. Když přišel do hospody s více než hodinovým zpožděním, byl jsem informoval, že mu platím cca 5 piv, neb v době kdy jsme hovořili byl již téměř na vrcholu 4-patrového schodiště a při manipulaci s telefonem došlo k uvolnění tašek s nákupem pro jeho rodiče. Různé typy tekutin a skla se pak nacházely až v přízemí. I přes počáteční zdržení stačil těch 5 ks urazit.

Ponaučení: nevolám na mobilní telefony - je to nebezpečné !!!

Petr

Koupil jsem si SparKa, jak vetšina informovaných ví, SparK disponuje hlasovým vytáčením. A tak když jsem svého nového pomocníka pyšně předváděl kamarádovi došlo k následujícímu: kamarád nelenil a začal na něj "řvát" různé nadávky které snad ani obrazovka nesnese, po chvíli se na displeji objevilo "Vytáčím .......pana XY", tím vytáčeným pánem (z deseti naprogramovaných) byl můj šéf a kamrád mne od té doby napomíná abych před mobilem mluvil slušně.

P.S. Podotýkám, že obvykle takto šéfa netituluji

ing. Tomáš Leder

Vtip: víte, jak se pozná podnikatel? Základní škola a mobilní tidlifon...