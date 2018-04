Hulger - handsfree jako od babičky

Společnost Hulger zahájila tento týden prodej zajímavé HF sady určené pro mobilní telefony. Žádná vyspělá technologie, žádné kosmické materiály, ani dokonalá ergonomie. HF sada Hulger boduje naopak tím, že je velmi nemoderní, neskladná, pro běžné použití téměř nepoužitelná.

Jedná o HF sadu připomínající sluchátko od telefonu pro pevné linky ze sedmdesátých let, kdy výrobci objevili kouzlo probarvených plastických hmot. Jenže tohle sluchátko není určené pro telefony pro pevné linky, ale pro mobily. Co na tom, že je velké, neskladné a s mobilem jej pojí kroucená šňůra. To je totiž záměr výrobce, který se rozhodl nabízet něco, výjimečného a doufá, že je to přesně ta věc, co si zákazníci netoužící po tuctovém zboží pořídí.

Pokia se nelíbila Nokii

O sluchátku společnosti Hulger se vědělo již dříve a to pod názvem Pokia. Ten se ale nelíbil Nokii, kterou měl název parodovat a tak společnost přešla na obchodní značku Hulger. Na Pokii se ale nezapomnělo a tak logo "P" najdete na každém utrženém sluchátku. Pod logem Pokia výrobce připravil již dříve několik speciálně vyrobených sluchátek, až nyní ale zahájil jejich sériovou výrobu.

Pasuje skoro na každý mobil

Sluchátko Hulger je nabízeno v pěti barevných variantách: růžové, červené, bílé, černé a zelené. Retro odstíny barev dávají sluchátku kouzlo starých časů, za které zaplatíte 40 Liber (asi 1 700 Kč). Sluchátko si můžete objednat na dobírku a vcelku se nemusíte obávat, že by na váš telefon nepasovalo. Výrobce má v nabídce redukce pro většinu běžných telefonů, mnoho jich ani žádnou redukci nepotřebuje. Seznam podporovaných přístrojů najdete zde.

Speciální varianty pro náročné

Pokud by vás "obyčejné" sluchátko Hulger nezaujalo, můžete se poprat o speciální varianty, vždy vyrobené v jediném kuse. Prohlédnout si je můžete na obrázcích a zde se můžete zúčastnit aukce o ně. V jednom případě je k dispozici i efektní pouzdro na sluchátko.

Je pro vás?

Sluchátko Hulger je asi zcela zbytečný doplněk mobilního telefonu. Chodit s ním musí být krajně nepohodlné, odměnou ale jistě budou překvapivé pohledy kolemjdoucích. Naopak ten kdo si práci nedokáže představit bez sluchátka telefonu pro pevné linky mezi ramenem a uchem, si již mobil nemusí odpírat. Ostatním doporučíme běžné osobní HF, které se držet nemusí, nebo v případě podpory sluchátka Bluetooth. Rozhodně s nimi ale nebudete tak originální, jako s utrženým sluchátkem Hulger. A Mach a Šebestová musí být neskonale šťastní...

Speciální edice a další fotografie: