Hudebník a pisálek za pár korun. Recenze SE Mix Walkman a txt pro

Oba přístroje spadají do kategorie levných telefonů, jejich cena se pohybuje okolo dvou a půl tisíce korun. I tak se jim do vínku dostalo wi-fi nebo EDGE. Naopak chybí podpora sítí třetí generace a GPS. Ta se v této cenové kategorii dostává prakticky pouze do levných androidů, kteří také představují hlavní konkurenty.

Od doby modelu Yendo se podařilo více odladit uživatelské prostředí, přechody mezi jednotlivými obrazovkami jsou plynulé. Upozorňujeme ovšem, že prostředí je hloupoučké a nepodporuje řadu funkcí, na které jste mohli být zvyklí z doby platformy A200. Patří mezi ně multitasking, bohatší pohotovostní obrazovky a dobrá podpora J2ME aplikací.

Plusy a mínusy Proč koupit? HW klávesnice (txt pro)

wi-fi

výdrž baterie

jednoduché uživatelské prostředí Proč nekoupit? absence sítí třetí generace

chybějící odpočítávání zbývajících znaků

nekvalitní internetový prohlížeč

nudný design Kdy? V prodeji Za kolik? 2 359 (Mix Walkman) a 2 525 (txt pro) Kč s DPH

Naopak model txt pro nás přesvědčil o kvalitách vysouvací hardwarové klávesnice, kterou využijí především pisálci na různých sociálních sítích. Funkční výbava a technické parametry obou telefonů jsou prakticky totožné. Model Mix Walkman jsme měli k dispozici pouze s anglickou lokalizací.

Vzhled a konstrukce – dvojčata

Dva bratříčci se nejenom podobají sobě navzájem, ale silně připomínají daleko známější modely jako je SE Xperia X10 mini a pro. Bohužel s nápady se velmi šetřilo a kromě chromovaného rámečku telefon postrádá výraznější prvek. Černý design trochu nudí, příště by se to chtělo více odvázat u modelů mířených především na mladé lidi.

Plastový kryt baterie drží v obou případech jako přikovaný a s jeho sundáváním budete mít nemalé potíže. Líbilo by se nám, kdyby vypínací tlačítka měla trochu jasnější reakci na zmáčknutí a nebyla tolik zapuštěná. Naopak výhrady nemáme k mechanismu vysouvací klávesnice, která má ideální sílu pružinky. Výtečná jsou i tlačítka, která mají jasnou odezvu a především jsou od sebe dostatečně vzdálená. Psaní je tak jedna báseň.

Oba kolegové mají velmi malé rozměry (96 × 53 × 14 mm a 93 × 52 × 18 mm), kde u modelu txt pro je samozřejmě znatelnější jeho tloušťka. Hmotnost se zastavila na příjemných 88 a 100 gramech.

Uživatelské prostředí – jednoduchost

Stejně jako v případě modelu Yendo platí, že současné uživatelské prostředí je určeno především začínajícím nebo nenáročným uživatelům. Zapomenout můžete na úpravu pohotovostní plochy, která je hodně nevyužitá, multitasking nebo další uživatelská nastavení. Problém budete mít i s aplikacemi na platformě J2ME, která nemusí fungovat kvůli absenci funkčních tlačítek a tradiční klávesnice. Zobrazování softwarové klávesnice rovněž případě těchto doinstalovaných aplikací nefunguje dvakrát nejlépe.

Potěšeni jsme byli naopak z vyšší rychlosti systému. Nesetkávali jsme se tak často s prodlevami při přechodu mezi obrazovkami. Widgety jsou podporovány pouze u několika základních aplikací, které se objeví na pohotovostních obrazovkách. Jediné hardwarové funkční tlačítko slouží pro návrat na pohotovostní obrazovku, zbylé povely jsou řešeny přes softwarové klávesy. Překvapila nás přítomnost polohového senzoru.

Displej a baterie – tradiční hodnoty

V mezích průměru se drží i kvalita displeje, který má rozlišení 240 × 400 pixelů a rozměry tři palce. Rastr je patrný a bohužel ani podání barev není výrazné. Ve své kategorii je to však průměr. O něco horší je to však s čitelností na přímém slunečním světle, kdy se displej nepříjemně leskne.

V obou případech se s výdrží baterie dostanete zhruba na čtyři dny při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu hudby. Pokud budete trochu více šetřit, úplně nedosažitelná není ani hranice pěti či šesti dní.

Funkce – šílený prohlížeč

Nemá prakticky cenu zmiňovat běžné telefonní funkce, které jsou na velmi dobré úrovni. Slovník T9 ve zprávách naštěstí nezkracuje, ale citelně chybí ukazatel počtu napsaných znaků. Zapomeňte však na QWERTY režim u softwarové klávesnice. Z dalších funkcí zmiňme aplikaci pro Facebook, Twitter, neomezené množství opakovaných budíků, kalendář s pouze měsíčním náhledem, poznámky a například diktafon.

Škoda, že podpora datových sítí skončila u EDGE a wi-fi. Zklamáním je rovněž integrovaný prohlížeč, který zobrazuje webové stránky a informace na nich nepřehledně pod sebe. Již předinstalovaná je Opera Mini. Z mezí průměru nevystupuje ani MP3 přehrávač, a to ani u modelu Walkman Mix.

Fotoaparát má rozlišení 3 Mpix a pořizuje podprůměrné snímky. Spíše než problémy s úpravou expozice nebo věrnost barev mu dělá daleko větší starosti ostrost. A to nejenom v případě focení bližších objektů. Automatické ostření by v této kategorii čekal málokdo.

Recenze SE Walkman Mix foto V Recenze SE Walkman Mix foto V Recenze SE Walkman Mix foto V Recenze SE Walkman Mix foto V

Konkurence – zástup androidů

Jedinou šancí na úspěch obou telefonů je jít s cenou ještě o trochu níže, než je nastavena nyní. V kategorii okolo dvou a půl tisíce korun je celý zástup levných androidů, které nabídnou lepší funkční výbavu a chytrý operační systém. Naopak dvojka od SE může uživatele přesvědčit jednoduchým a rychlým uživatelským prostředím. Velkou výhodu má model txt pro, který boduje přítomností HW vysouvací klávesnice, která se již tak často nevidí. Model Xperia X10 mini pro je navíc minimálně o tisíc korun dražší.

Sony Ericsson Yendo Sony Ericsson Yendo se řadí do hudební edice Walkman. Jde o první plně dotykový telefon z této hudební řady. Ve výbavě najdeme 2,6" velký dotykový displej, fotoaparát s rozlišením 2 megapixely nebo stereo FM rádio s RDS. Cena: 2 290 Kč

Sony Ericsson Mix Walkman Hudební telefon Sony Ericsson Mix Walkman uspokojí všechny hudební fanoušky. Telefon s dotykovým displejem se může pochlubit funkcí Zappin, která usnadní rozhodování při výběru hudby přehráním refrénu následující skladby. Další unikátní funkcí je možnost ztlumení hlasů v přehrávané skladbě. Cena: 2 990 Kč