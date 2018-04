Hudební véčko za pár kaček – recenze Motorola W270

Hudební přehrávač a podpora paměťových karet je již naprostou samozřejmostí pro telefony střední třídy. Mezi low-endy se nalezne také několik světlých výjimek, ale pokud chcete jít s cenou skutečně velmi nízko, příliš na výběr nemáte. A právě do posledně zmiňované kategorie spadá dnes recenzovaný přístroj.

Nemá cenu si něco namlouvat, vývojáři museli vypustit kde co, aby výsledná cena zůstala pod hranicí dvou tisíc korun. Na obětní oltář byl mimo jiné položen kvalitní displej, Bluetooth, datové funkce či vnější displej. Na druhou stranu se můžete těšit na FM rádio s RDS nebo miniUSB konektor. Samozřejmě nechybí základní organizační funkce a nenáročným uživatelům by mohla Motorola W270 bohatě stačit.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaná Motorola W270 a podobně hudebně založení konkurenti z řad Alcatelu (OT-E805) a Sony Ericsson (W200i).

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Motorola W270 je telefon z nejnižší třídy, který se zaměřuje především na přehrávání hudby. Jeho cenové kategorii odpovídá i nepříliš oslnivá funkční výbava.

Vzhled a konstrukce – plasty nezapře

Ať už se Motorola W270 s celo černou konstrukcí snaží tvářit sebe tajemněji, při bližším prozkoumání plastový vzhled zkrátka neschová. Naštěstí se jedná o jedno z lepších provedení plastové konstrukce a nemusíte se obávat vrzání některé ze součástí. Slabým místem by však mohl být kloub telefonu, který v krajních polohách příliš nedrží a má menší vůli než bychom očekávali. Připravte se rovněž na pravidelné čistění čelní lesklé plochy, která s oblibou zachytává veškeré otisky prstů a další nečistoty.

Na bocích telefonu naleznete pouze dvojici tlačítek pro regulaci hlasitosti, tlačítko pro spuštění/pozastavení skladby a dvě záslepky, pod nimiž se ukrývá miniUSB konektor a 2,5mm jack sluchátek. Po stránce rozměrů (45 x 95 x 17 mm) překvapí hlavně šířka přístroje a Motorola W270 patří mezi jedny z nejhubenějších véček. Svojí váhou 94 gramů spadá do běžného průměru.

Klávesnice a ovládání – rychle k podstatnému

Po nepříliš přesvědčivém vzhledu telefonu jsme byli mile překvapeni kvalitou klávesnice. Tlačítka mají mezi sebou velké rozestupy a především jasnou odezvu, kterou doprovází relativně hlasité cvaknutí. I přes štíhlou konstrukci na klávesy zbývá dostatek místa a nedochází k žádným překlepům.

Hlavní ovládací prvky tvoří dvojice kontextových kláves, červený a zelený telefon a samozřejmě čtyř směrná klávesa s potvrzovacím tlačítkem ve svém středu. Navíc jsou směry doleva/doprava již rovnou upravena pro potřeby MP3 přehrávače a slouží k pohybu mezi skladbami. FM rádio a MP3 přehrávač spustíte rovněž přes samostatné klávesy.

Kromě toho, že si na pohotovostní obrazovce můžete upravit jednotlivé směry navigační klávesy k přístupu k nejpoužívanějším funkcím, přes levou kontextovou klávesu se dostanete do nabídky nastavení či rychlého menu. Hlavní nabídku tvoří matice 3x3 a veškeré další položky jsou již pouze textové. Ovládání je natolik jednoduché, že se s ním poradí i začátečníci. Motorolu W270 však nemůžeme doporučit lidem s horším zrakem, pro které je displej přece jenom příliš malý.

Displej a výdrž baterie – Slunce vítězí

Přestože na rozvírací straně u displeje zbyla ještě spousta místa, opět musely větší rozměry tohoto displeje ustoupit nutnému šetření. To by sám o sobě až tak velký problém nebyl, kdyby alespoň takto malý displej disponoval lepším rozlišením než je stávajících 128x128 pixelů. To už se nesluší ani u těch nejlevnějších přístrojů. Povzdychnout si musíme ještě nad pasivní variantou displeje (CSTN) a čitelnost na přímém slunečním světle tudíž není vůbec dobrá. Vnější displej nahrazuje pouze trojice ikonek informujících o zmeškaných hovorech či přijaté zprávě.

Drobným důvodem k radosti je až výdrž baterie, s níž jsme se při našem testování dostali až k hranici pěti dnů. Hodně však záleželo na způsobu používání a pokud jsme k obvyklým 15 minutám hovoru, několika odeslaných SMS přidali několik hodin poslechu MP3 skladeb či poslechu rádia, výdrž baterie rychle klesla zhruba ke dvěma dnům.

Telefonní seznam a zprávy – iTap na scéně

Do Motoroly W270 se vejde až 500 vícepoložkových kontaktů ovšem s tím, že každé nově přidané číslo si pro sebe ukořistí jednu pozici. Navíc k jednotlivým kontaktům můžete doplnit pouze několik různých čísel, email a odlišit je různými vyzváněcími melodiemi. Osoby navíc můžete řadit do skupin. Bohužel podle nich už nelze filtrovat volání.

Více pilování by si rozhodně zasloužil editor textových zpráv, který sice ukazuje kolik jste již napsali znaků, ale teprve před odesláním vám dá vědět do kolika částí bude text rozdělen. Motorola stále používá svůj slovník iTap, který se při psaní příliš neliší od známějšího T9. Bohužel však píše s diakritikou a zkracuje zprávu na pouhých 70 znaků. Motorola W270 si dokonce poradí se zprávami MMS. Ty ukládá do sdílené paměti o velikosti zhruba 1MB nebo na paměťovou kartu microSD, která se ukrývá pod baterií.

Kancelářské funkce a multimédia – slušný základ

Ani v organizačních funkcích nezůstává Motorola W270 výrazně pozadu za svými konkurenty. Kromě kalendáře s denním/týdenním/měsíčním náhledem naleznete v útrobách menu několik opakovaných budíků, stopky a jednoduchý webový prohlížeč, s nímž se připojíte k internetu pouze přes GPRS. Pro chvíle nudy je připravena dvojice her – Tetris a Sudoku.

Integrovaný MP3 přehrávač nabízí skutečně pouze ty nejnutnější funkce. Kromě rozdělení skladeb do několika seznamů nečekejte žádné pokročilé vymoženosti jako je například třídění skladeb, ekvalizér apod. Navíc pro propojení s počítačem musíte použít přímo dodávaný miniUSB kabel. FM rádio za vás najde všechny dostupné stanice, uloží je a navíc můžete písničky přímo nahrávat do přístroje. Rozhodně potěší podpora RDS, která se jen tak nevidí.

Závěr – další do party