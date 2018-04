Hudební přehrávač, a mimochodem i telefonuje – Motorola EM330 recenze

Zástupce té úplně nejlevnější cenové kategorie (cena by se měla pohybovat hluboko pod 3 000 Kč) nenabídne nijak ohromující výbavu. Jenže má jeden trumf, vlastně hned tři, schované v kapse – nabídne totiž slot pro Micro SD kartu, 3,5mm jack pro připojení stero sluchátek a celkem propracovaný přehrávač hudby. Právě kvůli tomu by mohl být pro nezanedbatelnou skupinu uživatelů velmi dobrou volbou. Nahradí totiž v pohodě samostatný hudební přehrávač, a ještě k tomu nabídne ty nejdůležitější funkce mobilního telefonu, tedy volání a posílání zpráv. Nic více, nic méně.

Vybíráme z katalogu:

Hudební konkurenti v nejnižší cenové kategorii - Nokia 5130 Xpressmusic, Sony Ericsson K550i a LG KP202

Kapitoly recenze:

Vzhled a konstrukce

Už dávno není pravda, že nejlevnější telefony poznáte na první pohled. Stejně tak už není pravda, že véčka jsou drahá. Právě EM330 oba tato zažité stereotypy jednoznačně popírá. Na první pohled byste určitě tento telefon zařadili o něco výše. Pravda, při podrobnějším prozkoumání levnější plasty leccos naznačí.

Odolně působí také kloub, který by tak zřejmě neměl být v budoucnu zdrojem problémů. Provedení horního víka nechává po stranách telefonu malou mezeru, takže telefon lze celkem bez problému otevřít jednou rukou, což bývá u některých véček trochu problém. Pevně na svém místě drží také zadní kryt, zkrátka dílenské zpracování zůstalo na velmi slušné úrovni.

Navíc, i když se nejedná zrovna o nejhezčí telefon na trhu, uměřeným vzhledem rozhodně neurazí. V kapse manažera by asi trochu překvapil, ale stydět se za něj určitě nebudete. Hodně tomu napomáhají příjemné rozměry (94,3 x 49,5 x 17,3 mm) a hmotnost těsně pod sto gramů. Díky tomu lze telefon pohodlně nosit v kapse. U recenzovaného přístroje vše ještě podtrhuje zdařilá kombinace černého vnitřku a čelního víka se zbytkem v barvě šampaňského.



Displej a ovládání

Jako u většiny novějších véček, i EM330 nabídne dva displeje – vnější je černobílý a přináší základní informace – čas, síla signálu, nabití baterie, a samozřejmě i došlé zprávy či příchozí nebo zmeškané hovory. Na vnějším displeji ale nelze zprávu přečíst, jak to u některých předchozích modelů šlo.

Vnější displej je černobílý a docela efektně zobrazuje bílé znaky na černé pozadí. Nejenže to dobře vypadá, ale zvyšuje to i čitelnost za horších světelných podmínek. Displej pracuje v rozlišení 96 x 80 bodů a má úhlopříčku poměrně slušných 1,2“. Zejména čas je tak na něm opravdu dobře čitelný.

Z pohledu uživatele je samozřejmě důležitější vnitřní displej. Ten má úhlopříčku 1,8“ a při rozlišení 128 x 160 bodů zobrazí podprůměrných 65 tisíc barev. Právě displej možná cenovou kategorii telefonu prozrazuje více, než je zdrávo. Zejména velký prostor kolem něj nevypadá úplně dobře a bývá jednoznačným rozpoznávacím znakem.

Na druhou stranu, musíme přiznat, že práci s telefonem menší počet barev nijak zásadně neovlivňuje. Displeji přece jen trochu chybí výraznější barvy, ale jinak je dostatečně jasný na to, aby nebyl problém přečíst SMS či pohybovat se v menu. Většině uživatelů tak nebude těch 16 milionů barev vlastně chybět.

Když už jsme se dostali k menu, právě to bylo u Motoroly často zdrojem kritiky. I když ne vždy oprávněné. S ovládáním modelu EM330 ale asi nebude mít problém ani naprostý začátečník. Může za to i v pravdě minimalistická výbava, díky níž je menu značně nekomplikované. Většinu funkcí tak najdeme přesně tam, kde bychom je intuitivně očekávali. Navíc jako u drtivé většiny modelů tohoto výrobce, můžete si svým oblíbeným funkcím přiřadit klávesovou zkratku a do menu chodit jen velmi výjimečně.

Kromě hudebního přehrávače má EM330 ještě jeden velký trumf. Pohodlnou klávesnici, píše se na ní totiž opravdu super. Klávesy jsou dostatečně velké, aby se daly pohodlně zmáčknout i se silnějšími prsty. Dobrým nápadem jsou i dvě doplňkové klávesy umožňující přístup k hudebnímu přehrávači a menu zpráv.



Baterie

Motorola EM330 je standardně dodávána s Li-Ion baterií o kapacitě 810 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet až 465 hodin v režimu stand-by nebo na téměř devět hodin hovoru. Při běžném používání vydržela Motorola zhruba týden, což považujeme za poměrně slušný výsledek.

Výdrž se pochopitelně částečně snižuje, pokud používáte telefon jako MP3 přehrávač. Pak při běžném použití vydrží nějaké 2 – 3 dny v závislosti na tom, jestli jen posloucháte hudbu, nebo často měníte sklady a tím pádem rozsvěcujete displej. Plně nabitá baterie vydržela zhruba 20 hodin nepřetržitého přehrávání, což také není úplně špatné.



Telefonování a zprávy

Jak jsme už naznačili, pokud jde o výbavu, nelze od tohoto přístroje čekat zázraky. Telefonní seznam ale nabídne standardní kapacitu 1 000 záznamů. Ke kontaktu sice lze přiřadit více telefonních čísel, ale ty se v seznamu zobrazují samostatně, a každé také zabere jednu paměťovou pozici. Ke kontaktům v paměti telefonu lze navíc přidat obrázek i zvonění.

Ani ve zprávách žádné převratné novinky nenajdeme, telefon zvládne klasické SMS, a také MMS. Tím ale jeho nabídka končí. E-mailového klienta bychom hledali marně. Pro zrychlení psaní je k dispozici iTAP. Ten sice funguje trochu jinak než T9, ale řadě uživatelů dokonce vyhovuje o něco víc než jeho rozšířenější konkurence.



Organizace a data

Trochu překvapením pro nás byla v této kategorii přístrojů položka Kancelářské nástroje v menu. V ní najdeme pouze základní kalendář umožňující jen to úplně nejednoduší plánování času. Pro běžného uživatele ale asi jeho funkce budou stačit. To platí i o stopkách, budíku a kalkulačce, tedy dalších funkcích v této položce. Právě zde najdete i přístup do SIM Tool Kit menu, což je možná jedna z trochu nelogicky umístěných funkcí.

Ve výbavě najdeme také WAP prohlížeč, pro připojení k internetu lze použít jak klasické GPRS, tak EDGE. Takže vlastně zákazníci Vodafone budou mít rovnou k dispozici jeho nejrychlejší připojení. A to není za tuto cenu určitě k zahození. Pro spojení s počítačem lze použít buď USB kabel (telefon je vybaven standardním USB konektorem) nebo Bluetooth. Tomu nechybí podpora A2DP (stereo Bluetooth profil).





Zábava

Konečně se dostáváme ke skutečně nejsilnější zbrani tohoto – jinak poměrně jednoduchého – přístroje. Hudební přehrávač je totiž opravdu poměrně podařený, a rozhodně nabídne větší komfort, než některé specializované levné Flash přehrávače. Přehrávač pochopitelně podporuje ID3 Tagy, takže při kopírování hudby si s umístěním skladeb nemusíte lámat hlavu. Příjemnému ovládání rozhodně pomáhá samostatné tlačítko pro okamžitý přístup k hudebnímu přehrávači. Pro ovládání přehrávače slouží i čtyřsměrné kolečko se středovým tlačítkem, které za jiných okolností slouží pro pohyb v menu.

Příjemným překvapením je i 130MB interní paměť, což bychom u takto levného přístroje možná úplně nečekali. V případně nutnosti si tak do telefonu můžete nahrát dvě až tři hudební CD a obejít se tak úplně bez paměťové karty. Přece jen větší komfort ale nabídne Micro SD karta, která poskytne větší kapacitu. Telefon nepodporuje karty SDHC, takže se budete muset spokojit maximálně s 2 GB. Při jejich dnešní ceně to ale není asi problém.

Ve výbavě nechybí ani FM rádio i když bez RDS, a dokonce ani přehrávač videa. Ten navíc podporuje všechny běžné formáty, včetně kodeků H.263 a H.264. Přiznejme si ale, že sledovat video na méně než dvoupalcovém displeji by asi nebylo úplně nejpohodlnější.

Sadu zábavných funkcí doplňuje podpora Javy a tři předinstalované aplikace. Sestava bowling, sudoku a tertris zajistí, že v okamžicích největší nudy můžete po telefonu kdykoli sáhnout – tyto hry totiž prakticky nelze dohrát. Pro úplnost připomeňme ještě 2Mpx fotoaparát. Tomu ale chybí automatické ostření a výsledné obrázky jsou použitelné maximálně do MMS.

Shrnutí