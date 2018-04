Hudební obchod Nokie je v Británii velkým zklamáním

Tuto pro Nokii nelichotivou statistiku zveřejnil Paul Brindley ze společnosti Music Ally na konferenci v Londýně s tím, že jde o velké zklamání v hudebním průmyslu.

Na stejné akci byl přítomen i Tim Grimsditch, vedoucí marketingu Nokia Music. Podle jeho slov nemůže Nokia tato čísla nyní potvrdit. "Je to zcela nový obchodní model, který běží v tuto dobu na pěti různých trzích a tato čísla hovoří jen o jednom z nich. Určitě je ale nutné tuto službu dále rozvíjet," dodal.

Uživatelé, kteří si koupí telefon ze série Nokia Comes With Music, získají na 12 nebo 18 měsíců neomezené stahování hudby do svého mobilního telefonu zdarma. Všechny takto stažené skladby jsou chráněny softwarem Digital Rights Management (DRM) a nemohou být zkopírovány na žádné jiné zařízení.

Podle Paula Brindleyho z Music Ally je právě DRM ochrana jedním z hlavních důvodů, proč služba Nokia Comes With Music zatím výrazně pokulhává za očekávaním. Tento způsob ochrany hudebních souborů totiž začátkem května zrušila i společnost Apple u všech skladeb prodaných přes iTunes store.