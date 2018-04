Hudební Nokia se může postavit Walkmanům - recenze Nokia 5610 XpressMusic

Dvojice hudebních telefonů 5610 XpressMusic s vysouvací konstrukcí a 5310 XpressMusic s klasickou podobou byla představena na konci letošního srpna. Nokia si již od začátku kladla jeden konkrétní a důležitý cíl - vytasit na trh takové telefony, kterou budou hravě konkurenceschopné hudebním produktům Walkman japonsko-švédského výrobce Sony Ericsson.

Model 5610 XpressMusic není prvním hudebním telefonem Nokie. Úspěšná řada hudebních telefonů se však na světě objevila teprve před rokem, kdy byly představeny mobily 5200 a 5300. Po čase, když společnost zjistila, že telefony s rozšířenými hudebními funkcemi mají úspěch, přibyly ještě modely 3250 a 5700. Každý z dvojice nově představených telefonů může nabídnout něco zajímavého. Zatímco 5300 je jedním z nejlehčích telefonů na trhu, námi testovaná Nokia 5610 uživatele překvapí zcela novým ovládacím prvkem - tlačítkem s marketingovým označením navi-keymat.

Katalog mobilů:



Katalog mobilů: Hudební telefon Nokia 5610 XpressMusic, jeho tenký sourozenec 5310 XpressMusic a Nokia 5700 XpressMusic. Ve spodní řadě konkurenti Sony Ericsson W910i, W660i a W580i

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Mobilní telefon s atraktivní konstrukcí, poměrně bohatou funkční výbavou a rozšířenými hudebními funkcemi, který překvapí novým ovládacím prvkem navi-keymat.

Vzhled, konstrukce a klávesnice - hliníku je zase jen pomálu

Jak již bylo řečeno, mobilní telefon Nokia 5610 XpressMusic je přístrojem s vysouvací klávesnicí, a proto nepřekvapí extrémně miniaturními rozměry ani nízkou hmotností. U telefonů, které mají něco „vysouvacího", se nízké hmotnosti dočkáváme jen zřídka kdy. Námi testovaný model váží 111 gramů, čímž vám kapsu u kalhot rozhodně nijak rapidně nezatíží, ale telefon zkrátka ucítíte. Rozměry přístroje jsou 98,5 × 48,5 × 17 milimetrů - není-li klávesnice vysunutá, můžeme pak zařadit 5610 spíše k drobnějším mobilům.

Většinu povrchu přístroje pokrývá černý nebo tmavě-šedý barevný odstín - vyjma části boků přístroje a jakéhosi rámu okolo celého telefonu, které jsou oblečeny do červeného kabátku. Na trhu by se měla objevit ještě verze telefonu, kde je červená barva nahrazena modrým odstínem. A právě tyto barevné plochy jsou zpracovány z hliníku, což alespoň částečně vytváří lepší dojem z kvality konstrukce.

Přední straně telefonu jednoznačně dominuje displej, okolo nějž jsou již zmiňované červené rámy. V horní části můžeme spatřit miniaturní čočku druhého fotoaparátu, což už jistě zkušenějším čtenářům evokuje přítomnost technologie UMTS. Pod displejem je umístěna posunovací klávesa navi-keymat, jejíž využití se váže především k hudebním funkcím (viz dále). Níže se klasicky nachází dvě systémová tlačítka, klávesa se zeleným a červeným telefonem a také čtyřsměrné tlačítko s potvrzovací klávesou uprostřed, na které jsou vyobrazeny ikonky funkcí „play" a „stop" pro hudební přehrávač.

Právě klávesa navi-keymat (někdy označovaná jako NaviSlide) má ještě jednu velmi praktickou vlastnost - dá se použít jako nástroj k rozevření celé konstrukce. Celý proces vysunování vyžaduje trochu více tlaku, ale mezi telefony svého druhu se řadí spíše k nadprůměru. Po rozevření na nás „vykoukne" numerická klávesnice s bílým podsvícením, kterou je nutné pochválit. Při psaní textových zpráv jsme se prakticky ani jednou nepřehmátli - klávesy jsou od sebe rozmístěny v ideálním poměru a nic tak víceméně nebrání k bezchybnému ovládání telefonu. Uživatelům s mohutnějšími prsty by však mohly vadit jejich malé rozměry. V nastavení je také možné zvolit, aby se při rozevření a uzavření konstrukce zamkla či odemkla klávesnice.

Zatímco na levém boku telefonu nenalezneme nic, na tom pravém to jsou hned tři tlačítka. V horní části to jsou dvě tlačítka pro snižování a zvyšování hlasitosti (jak v průběhu telefonování, tak například při přehrávání muziky) a ve spodní pak klávesa pro vstup do režimu fotografování a také zároveň sloužící jako spoušť.

Při prvním pohledu na zadní kryt přístroje si asi každý všimne jakýchsi „ďolíků". Nejdříve jsme si mysleli, že jde o „vychytávku", která má zabránit kupříkladu sklouznutí přístroje ze stolu. Po delším praktickém používání jsme však usoudili, že jde skutečně jen o designovou záležitost. Vedle zdířek pro hlasitý reproduktor se na zadní straně 5610 nachází samozřejmě čočka digitálního fotoaparátu, která je k našemu potěšení doplněna o blesk.

Co se týče konektorů, všechny jsou umístěny na vrchní straně telefonu. Nepovažujeme tuto skutečnost za příliš ergonomickou. Jak konektor pro nabíječku, sluchátka, tak i USB zdířka pro datový kabel by bylo praktičtější míti na spodní straně mobilu. Vedle všech těchto konektorů pak na vrchní hraně telefonu najdeme také gumové tlačítko, po jehož stisknutí se uvolní část zadního krytu a díky čemuž se mnohem snadněji dostaneme k baterii a SIM kartě.

Displej, ovládání a výdrž - 16 milionů barev, 22 hodin nepřetržité hudby

Nokia do většiny svých nových modelů vyšší třídy v současnosti implementuje displeje, které dokáží zobrazit až šestnáct milionů barevných odstínů. Stejně tomu tak je i u modelu 5610 XpressMusic, který je typu TFT a jehož rozlišení je 240x320 obrazových bodů. I když by měl displej patřit ke špičce své kategorie, nemůžeme se stejně jako například u modelu 6500 Classic ubránit pocitu, že hodnoty nejsou všechno. Pokud ho totiž srovnáme například s telefonem Sony Ericsson S500i, pak jednoznačně na plné čáře vyhraje model japonsko-švédského výrobce, který zobrazí „jen" 262 tisíc barev.

Nebudete-li však mít srovnání, na žádný nedostatek nenarazíte. Kvality displeje jsou více než dostačující - barvy jsou věrné, čitelnost na slunci bezproblémová, chybí bohužel možnost nastavení kontrastu a jasu.

Telefon podporuje klasické vyzváněcí profily, barevná schémata i motivy, které vedle tapety či spořiče displeje změní celé prostředí telefonu včetně barev hlavního menu či například vyzváněcích tónů. Hlavní menu je tvořeno maticí devíti ikon, přičemž lze jeho zobrazení celkově změnit. Vedle tabulky s popisky si můžete zvolit obyčejný seznam hlavních položek, tabulku bez popisků nebo zvláštní režim záložek, který kombinuje ikony se seznamem. Hlavních ikonek v menu nemusí zůstat pouze devět - můžete jich libovolně přidávat.

Jako u většiny předchozích modelů, i u 5610 XpressMusic nechybí funkce aktivního pohotovostního režimu. V nastavení si pak můžete zvolit seznam vámi nejpoužívanějších funkcí, které se následně umístí ve formě ikon či samostatných řádků na obrazovku pohotovostního displeje. Přístup ke zvoleným položkám pak bude o mnoho jednodušší a hlavně znatelně rychlejší. Konkrétní funkce můžete přiřadit i šipkám vpravo a vlevo a také dvěma systémovým tlačítkům. Mobil lze ovládat i hlasem.

Práce s telefonem je vcelku rychlá. Pro základní pohyb v menu vám postačí základní systémová tlačítka a šipky, pro psaní textové zprávy stačí vysunout numerickou klávesnici (tento proces může být dokonce doprovázený krátkou animací) a začít psát. Co bychom však telefonu vytkli, je poměrně dlouhá doba odezvy kláves. Pokud například píšete SMS, po několika řádcích se začne odezva prodlužovat, což je značně nepříjemné. Je však možné, že tento nedostatek bude odstraněn v některé z budoucích verzí firmwaru.

Pár slov ještě věnujme novému ovládacímu prvku navi-keymat. Je to posuvná klávesa pod displejem, která ihned upoutala většinu lidí, kterým jsme mobil ukázali. Pohybem vpravo nebo vlevo s ní jednoduše a rychle spustíte hudební přehrávač nebo FM rádio. Tato akce je na displeji i vcelku líbivě graficky zpracována - při posunutí efektně prostředí MP3 přehrávače jakýmsi způsobem vysune pohotovostní režim - tak, jak to známe například z uživatelského prostředí TouchFLO komunikátoru HTC Touch.

Pod navi-keymat klávesou je také umístěna bílá dioda, která může při přehrávání hudby blikat. Zvyknout si na nový ovládací prvek bude i zkušenějšímu uživateli ale nějakou dobu trvat. Několikrát se nám po dobu testování přihodilo, že jsme si navi-keymat spletli s hlavními systémovými tlačítky a „přemačkli" se. Posuvná klávesa je zkrátka něco nového a chce to trochu času, než se s ní uživatel nějakým způsobem sžije.

Co se týče výdrže, nejsme příliš naklonění k vyjádření času, po který telefon na jedno nabití dokáže fungovat. Každý totiž může přístroj používat úplně jinak - zatímco někdo píše pouze textové zprávy, jiný volá, další si bude pouštět hudbu prakticky nonstop. Obecně se dá přiřadit 5610 XpressMusic k průměru - při běžném používání nám telefon vydržel pět dní. Pochválit pak musíme především výdrž hudebního přehrávače - při plném nabití totiž opravdu mobil dokáže vyhrávat hudbu do vašeho ucha nepřetržitě téměř celý den. V základním balení je dodávána baterie Li-ion o kapacitě 900 mAh.

Telefonování a zprávy - s UMTS vstříc budoucnosti!

Nokia 5610 XpressMusic má samozřejmě integrovaný adresář na telefonní čísla. Ukládat do ní můžete libovolně v závislosti na zbývající kapacitě paměti (volná kapacita je bohužel zobrazována pouze procentuálně). Seznam kontaktů je vícepoložkový - ke každému kontaktu lze přiřadit například firmu, přezdívku, e-mailovou adresu, ale samozřejmě také i obrázek, který se bude zobrazovat v případě příchozího hovoru od daného člověka. Nechybí ani skupiny volajících. Vyhledávání v seznamu probíhá stejně jako na předchozích modelech Nokie, tedy postupným zadáváním písmen kontaktu, který hledáme.

Není asi nutné podotýkat, že přístroj podporuje vícehlasé vyzvánění. Melodii zahraje celkem čtyřiašedesáti hlasy, přičemž si jako vyzváněcí tón můžeme zvolit i hudební skladby ve formátech MP3 nebo AAC.

Kvalita reproduktoru při telefonování je naprosto v pořádku. Během našich hovorů jsme nezaznamenali žádný šum či jiný rušivý prvek a stejně tak i volaný nám posléze nesdělil žádné záporné poznatky. Přístroj podporuje čtyři GSM pásma, a to 850/900/1800/1900 MHz. Cestujete-li tedy například do USA, nemusíte mít strach, že byste se s ním nedovolali. Co je však ještě důležitější - telefon dokáže pracovat v sítích třetí generace UMTS 850 a 2100 MHz s možností videohovorů.

Psaní textových zpráv probíhá v editoru, který Nokia začala do svých telefonů implementovávat teprve nedávno. Ať už chcete začít psát SMS nebo MMS zprávu, vždy budete přistupovat do jednoho a toho samého editoru přes jednu a tu samou položku. Jakmile zadáte číslo příjemce a napíšete text, můžete odeslat klasickou textovou zprávu. Ve spodní části displeje se ale po celou dobu psaní bude nabízet řada ikonek pro vložení zvuku, obrázku, animace či videa, po jejichž využití se zpráva automaticky změní z textové na multimediální.

Tuto funkci hodnotíme velmi pozitivně. Už několikrát se nám totiž stalo, že teprve při psaní SMS zprávy jsme si uvědomili, jak rádi bychom text doplnili například o fotografii. Zprávu lze psát klasickým způsobem nebo také s pomocí slovníku T9. Jakmile píšete s prediktivní funkcí T9, bude se sice automaticky vkládat diakritika, ale telefon při odeslání zprávy háčky a čárky ořízne - vždy tak budete mít k dispozici všech 160 znaků. V Nokii 5610 XpressMusic nalezneme pochopitelně i e-mailového klienta, a to s protokoly POP3, SMTP a IMAP4.

Data a organizace - nic nového pod sluncem

Co se týče datových a organizačních funkcí, nemá testovaný telefon oproti jiným modelům stejné kategorie nabídnout co nového. Podporuje datové technologie GPRS a EDGE třídy 10 (4+2), zmiňované WCDMA a také HSCSD. S počítačem ho lze spojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth verze 2.0 nebo USB datovým kabelem, který je po vzoru několika předchozích modelů dodáván již v základním balení. Infračervený port bohužel v mobilu nehledejme. Jak je vidět, Nokia tuto technologii již zřejmě nepovažuje za perspektivní, a proto ji již do nových modelů neimplementuje.

V menu Organizér také nic zvláštního nepřekvapí. K dispozici je budík - naštěstí opakovaný, kalendář s měsíčním, týdenním i denním náhledem, úkolovník, poznámky, kalkulačka, minutka (odpočítávání zadaného času) a stopky. Přiznáváme, že poslední odstavce skutečně vypadají jako pouhý výčet funkcí telefonu, ale 5610 XpressMusic v tomto směru opravdu nenabízí nic inovovaného. Pokud byste navíc v přístroji cokoliv postrádali, je možné problém vyřešit doinstalováním dané aplikace prostřednictvím platformy Java MIDP 2.0. V nabídce funkcí také nalezneme internetový prohlížeč - ten samý, který byl použit v předchozích Nokiích. Pro prohlížení wapu plně postačuje, pro klasický web ale spíše doporučujeme používání Opery Mini, kterou výrobce záměrně do telefonu předinstaloval.

Zábava a hudební přehrávač - kde vysouvací muzikant opravdu vyniká

Nyní se dostáváme ke skutečné doméně mobilního telefonu Nokia 5610 XpressMusic. Tou je její hudební přehrávač a přehrávač videa formátů MP3, MP4, AAC, eAAC+ a WMA - ostatně funkce, která se promítla na samotném názvu telefonu. Předem upozorňujeme, že v následujících řádcích budeme oplývat samými superlativy. Přehlídka dokonalosti totiž začíná už při pouhém spuštění přehrávače, který jsme krátce popsali v úvodu recenze. Interaktivně totiž na displej „přijede" nabídka skladeb řazených podle jména interpreta, alba či žánru. Stačí si pouze vybrat, potvrdit a posléze už jen poslouchat.

Hudba může být přehrávána v sekundárním reproduktoru, který je umístěn na zadní straně telefonu. Pro toto poměrně nevhodné umístění můžete při přehrávání muziky uslyšet drobné ztišení, když přístroj položíte zadním krytem na stůl. Stačí však zesílit hlasitost a vše bude naprosto v pořádku. Pro plnou kvalitu a vynikající požitek z přehrávaných MP3 ale výrobce přibalil sluchátka, která se podle našeho názoru hravě dokáží vyrovnat klasickým hudebním přehrávačům, jakými jsou například ty u Apple iPod.

Nejenže jsou složena ze dvou částí (klasická sluchátka a poté další část „drátu" s jakýmsi dálkovým ovladačem pro přeskočení na další skladbu), ale disponují opravdu velmi slušnou kvalitou. Jakmile totiž poměrně těžkopádným způsobem nasadíte polštářky, které jsou také součástí balení, neuslyšíte díky dokonalé izolaci nic jiného než hudbu.

Pokud by se vám nelíbily konkrétní složky přehrávané hudby (basy, výšky), je pod položkou Média k dispozici funkce ekvalizéru. Zde můžete využít některého z přednastavených režimů (Normální, Pop, Rock, Jazz nebo Klasika) či využít dvě prázdné sady k nastavení vlastních parametrů podle vašich subjektivních požadavků.

V menu Média také můžete využít hlasového záznamníku, který dokáže pojmout tolik zvukového materiálu, kolik se do interní paměti telefonu o velikosti 30 MB (výrobce udává 20 MB, my jsme měli v testovaném vzorku k dispozici z nepochopitelného důvodu o 10 MB více - nechme se překvapit, zda tomu tak bude i v ostatních modelech). Pokud by interní paměť nestačila - což je více než pravděpodobné, můžete použít paměťové karty microSD, a to až o velikosti 4 GB. Jednu dostanete přímo v základním balení (s kapacitou 1 GB).

Další velmi užitečnou funkcí je integrované FM rádio s technologií RDS, díky níž na displeji budete moci číst krátké zprávy dané frekvence (například název poslouchané rozhlasové stanice, aktuálně přehrávané písničky, dopravní zpravodajství apod.). Pokud si nebudete pamatovat konkrétní frekvence rozhlasových stanic, můžete využít možnosti automatického ladění, které prakticky během několika sekund prohledá éter a nabídne vám je seřazené k okamžitému poslechu. Zajímavou novinkou jsou také motivy rádia, v rámci kterých lze úplně změnit grafické prostředí rozhlasového přijímače.

Pojďme od dokonalých možností hudby pryč. Co se týče předinstalovaných her, nalezneme jich v telefonu čtveřici, a to City Bloxx, ve které jste stavitelem města, třetí pokračování legendární „pařby" Snake, závodní hru Rally 3D a Music Guess, ve které telefon spolupracuje s vaším archivem hudebních skladeb. Vždy vám pak pustí úsek jedné z písniček a zobrazí několik dalších songů, které máte v telefonu uloženy. Vaším úkolem je následně vybrat správný název přehrávané skladby. Tato hra nás zaujala nejvíce. Je příjemné, že i při hraní hry můžete mít spuštěný MP3 přehrávač či rádio, což sice není praktické například u hry Music Guess, ale u automobilové hry Rally 3D můžete podle našeho názoru díky vámi oblíbeným songům dosáhnout lepších výsledných časů.

Digitální fotoaparát - konečně autofocus

Uživatelské prostředí integrovaného digitálního fotoaparátu, který dokáže vytvářet snímky v rozlišení až tří megapixelů (1536x2048 obrazových bodů), je shodné s předešlými modely Nokie. V nastavení si můžete navolit některý z přednastavených efektů (odstíny šedi, hnědá nebo negativ), využít možnosti nastavení jasu nebo vyvážení bílé a pak už jen fotit.

Výslednou fotografii značně vylepší integrovaný a silný blesk, který dokáže osvětlit poměrně velký prostor. Pokud byste chtěli vytvářet autoportréty, k dispozici je i samospoušť, u které lze zvolit dobu odpočítávání do vyfotografování, a to 3, 5 nebo 10 sekund. Využít můžete i osminásobného digitálního zoomu. S mobilním telefonem lze natáčet i krátké videosekvence, a to v rozlišení až 640x480 pixelů, což ještě nedávno nebylo u některých telefonů této třídy zvykem. Natočené video telefon ukládá do formátu 3gp a lze si samozřejmě vybrat, jestli vaše výsledné „umělecké dílo" bude uloženo do paměti telefonu či na paměťovou kartu. Co hodnotíme velmi pozitivně, je přítomnost automatického ostření (funkce autofocus).





Nemůžeme tvrdit, že kvality tohoto digitálního fotoaparátů jsou nějak výjimečné. Rozhodně ale 5610 XpressMusic patří spíše k nadprůměru. Barvy jsou poměrně věrné, díky autofokusu není problém ani s ostrostí snímku. Díky přítomnosti blesku lze navíc některé snímky pořídit i za šera nebo v temnějším prostředí.

Závěrem - když je telefon opravdu multimediální