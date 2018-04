Hudební Nokia láká na fotoaparát. Recenze Nokia X2

Již na konci ledna jsme si představili prvního zástupce nové Xseries v podobě vysouvacího modelu X3 a o něco později dotykové zařízení X6. Tato řada je charakteristická ostře řezanými hranami a samozřejmě podporou nejrůznějších hudebních funkcí. Těchto nastavených pravidel se drží rovněž model X2, který oproti svým kolegům přidal 5Mpix fotoaparát. Bohužel lákavý číselný parametr vypadá dobře pouze na papíře a absence automatického ostření kvalitě fotografií hodně ublížila.

Další výbava se samozřejmě točí okolo hudebních funkcí jako je 3,5mm jack, FM rádio s RDS a hardwarových tlačítek na boku zařízení pro přímé ovládání rádia nebo MP3 přehrávače. Bohužel Nokia se příliš nepředvedla, pokud se zaměříme na použité materiály a konstrukční řešení některých částí. Dokonce i cena točící na hranici dvou a půl tisíce korun je jen průměrná a konkurenčními přístroji s podobnou výbavou včetně dotykových se to v této kategorii jenom hemží.

Katalog mobilů:

Nokia C3 s podobnou výbavou a wi-fi, starší vysouvací kolega model X3 a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Hudební přístroj s hardwarovými tlačítky pro ovládání přehrávače na boku přístroje. Vzhledem k silné konkurenci mezi ostatními příliš nevyniká.

Vzhled a konstrukce – příliš levné plasty

Nokii jsme povětšinou vždy chválili, že i v tom nejlevnějším segmentu dokáže udržet u svých telefonů dostatečnou kvalitu zpracování a použitých materiálů. Bohužel tentokráte finský výrobce šlápl trochu vedle a na boční strany zařízení použil velmi nevzhledný kus plastu. Navíc v této části je umístěn slot pro microSD kartu, u níž však záslepka po pár dnech začne vystupovat z linie přístroje. Špatná je citlivost tlačítek pro regulaci hlasitosti a ovládání přehrávače, které se nacházejí na opačné straně.

Po vzoru série Xpress Music tvoří tělo přístroje kombinace červené a černé s tím, že na zadní straně zařízení se nachází hliníkový kryt baterie. Jednou ze zajímavostí je lehce rozšířené tělo okolo displeje a naopak užší linie v prostoru klávesnice a horní části. Ve zbývajících konstrukčních parametrech již Nokia X2 nezaváhala. Nabídne nízkou hmotnost 82 gramů a přijatelné rozměry 111 × 47 × 13 mm.

Klávesnice a ovládání – trochu málo místa



Na alfanumerickou klávesnici díky relativně velkému displeji již nezbylo příliš místa a tak musely být jednotlivé klávesy odděleny tenkými gumovými proužky. V opačném případě by totiž klávesnice tvořila jednolitý blok a psaní by nebylo příliš pohodlné. Při rychlejším psaní si však musíte dávat pozor, abyste o zmiňované proužky omylem nezavadili. Tento druh klávesnice je přeci jenom běžnější u véčkových či vysouvacích zařízení.

O bočních tlačítkách už byla řeč výše a pro úplnost dodáváme, že více trpělivosti budete potřebovat i na horní záslepku pro microUSB konektor, která je hodně pevně uchycena k přístroji. Potěšující je fakt, že přes tento konektor lze Nokii X2 rovněž nabít.

Uživatelské prostředí Series 40 tentokráte Nokia ozvláštnila pouze aplikací pro správu emailů. Tradiční je již pohotovostní obrazovka s možností umístění několika zkratek či widgetů. Některé potěší přítomnost velkého počtu her. Zařízení je příjemně rychlé a je to prozatím jedna z výhod Series 40 oproti vyšší řadě Series 60. Menší prodlevy zaznamenáte pouze při vstupu do hlubších položek menu a ke skutečně perfektnímu výsledku Nokii ještě kousek chybí.

Displej a baterie – solidní průměr

Model X2 spadá do nižší kategorie použitým displejem s úhlopříčkou 2,2 palce a rozlišením 240×320 pixelů. Rastr však není natolik patrný jako u konkurenčních dotykových přístrojů s větším displejem. Tradiční je počet 262 tisíc barev a do kategorie průměru spadá čitelnost na přímém slunečním světle.

S baterií jsme dosáhli při našem testování na hranici čtyř (a při troše snahy) i více dnů. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a pár hodinách poslechu MP3 přehrávače či FM rádia. Při větším energetickém výdeji však baterie potřebovala nabít již za dva dny. Při srovnání s konkurencí si však Nokia X2 nevede vůbec špatně.

Telefonní seznam a zprávy – nový email

Prostředí Series 40 je jistota nejenom po stránce rychlosti zařízení, ale rovněž nabízených funkcí. Plně spokojeni tak budete s telefonním seznamem, jeho případnou synchronizací s PC a mnoha dalšími aplikacemi. Vnitřní paměť zařízení má zhruba 50 MB a v balení je přiložena 2GB microSD karta.

Povedený je rovněž editor textových zpráv, který odpočítává již napsané znaky a jasně ukazuje, do kolika částí bude text rozdělen. Potěší rovněž nový emailový klient, kterého tentokráte najdete v samostatné aplikaci s vlastní ikonou v hlavním menu. Samozřejmostí je kalendář a další organizační funkce. Opět se však budete muset spolehnout na služby pouze jednoho budíku.

Pro připojení k internetu můžete využít pouze přenosů GPRS a EDGE. Sítě třetí generace ani wi-fi do tohoto segmentu bohužel zatím nepronikly. Ačkoliv kupříkladu Nokia C3 je po stránce wi-fi jistou výjimkou. Tradiční prohlížeč z dílen Nokia pomalu ale jistě začíná nahrazovat Opera Mini.

Multimédia a fotoaparát – zbytečných 5Mpix

Z uživatelského prostředí těží rovněž hudební přehrávač, který poskytne třídění skladeb podle nejrůznějších kritérií. Plusem oproti konkurenci jsou rozhodně nadstandardní funkce jako ekvalizér, rozšíření sterea, libovolné motivy přehrávače a další maličkosti. FM rádio s RDS dokáže automaticky naladit všechny dostupné stanice a uložit je do seznamu. Dokonce nemusíte mít pro poslech rádia připojená sluchátka.

Výsledné kvalitě fotografií by více než rozlišení celých 5Mpix dopomohlo automatické ostření a klidně poloviční nášup megapixelů. Současné výsledky jsou totiž velmi špatné a prakticky veškeré snímky jsou hodně rozmazané. Nehledě na neschopnost poradit si s protisvětlem a některé exteriéry jsou tak buďto přesvětlené nebo naopak velmi temné.

Závěr – těžký start

Nokia X2 to bude mít opravdu hodně těžké. Snaží se totiž nacpat do segmentu, kde začínají dominovat levné a poměrně kvalitní dotykové přístroje. Žádnou velkou výhrou v dnešní době není ani FM rádio či 3,5mm jack. Koulí na noze jsou použité materiály na výrobu bočních tlačítek. Do sféry spíše reklamních triků se řadí 5Mpix fotoaparát, který dopadl hodně podprůměrně.

Někoho však mohou zaujmout bohaté funkce MP3 přehrávače a celkové přizpůsobení přístroje hudbě. Plusem je možnost přehrávat rádio bez připojených sluchátek a 2GB paměťová karta v základním balení. Konkurence (a včetně té z vlastní stáje) je při dané ceně dva a půl tisíce velmi silná a Nokia X2 rozhodně nenabídne takový poměr ceny a výkonu jako kupříkladu o pětistovku dražší Nokia 5230 s velkým displejem, GPS a bezplatnou navigací. Či Nokia C3 s obdobnou funkční výbavou jako dnes recenzovaný přístroj, obohacenou navíc o wi-fi.