Hudební expres Nokie - živě tři novinky z New Yorku

Nokia si pro letošní podzim přichystala pořádnou porci novinek. Vedle špičkového modelu N95 představila v New Yorku i nové "chytré" véčko N75, tři inovované smartphony v černé barvě s označením Music Edition a také tři hudební mobily řady Express Music. A právě fotografie těchto tří novinek vám nyní nabízíme.

Dva modely jsou zcela nové - 5200 a 5300, třetí Express Music Nokií je inovovaný smartphone nižší třídy - model 3250. Ten získal nové barevné provedení krytů a v základním balení najdou zájemci paměťovou kartu s kapacitou 1 GB. - více zde

Sourozence, modely 5200 a 5300, si na první pohled snadno spletete. Vypadají totiž skoro stejně a odlišuje je pouze řada ovládacích prvků hudebního přehrávače podél displeje u vyššího modelu 5300.

Ten má i výrazně lepší displej než model 5200. Dalším rozdílným prvkem výbavy je integrovaný fotoaparát. Nokia 5300 nabízí rozlišení 1,3 megapixelu, model 5200 nabídne jen VGA fotoaparát.



Nokia 5300 - vyšší model nabízí lepší displej i fotoaparát

Oba telefony se mohou pochlubit atraktivním červeno-bílým krytem. Z dalších variant budete moci vybírat mezi poněkud nudným šedo-bílým krytem u modelu 5300 a modro-bílým krytem u modelu 5200. Ve všech případech má telefon stříbrnou klávesnici.

Ta se povedla. Tlačítka jsou velká a mají ideální zdvih. Umístění kláves hudebního přehrávače u modelu 5300 podél displeje se nám ale příliš ergonomické nezdálo. Jistě však budou velkým přínosem pro snazší ovládání a své zastánce si najdou.



Nokia 5300 - klávesy pro ovládání přehrávače nejsou příliš ergonomické

Zpracování obou telefonů je na dobré úrovni. Nokia ale mohla rozhodně použít mnohem hodnotnější materiály. Na první pohled je jasné, že jde o levný plast. U telefonů za dva tisíce by to nebylo nic divného, ale u přístrojů za šest a osm tisíc bychom očekávali materiály lepší.



Nokia 5300 - detail klávesnice, vysouvací mechanismus a objektiv fotoaparátu.

Telefony se mohou pochlubit novým přehrávačem hudby, jehož grafiku si můžete prohlédnout na fotografiích. Z uživatelského hlediska nic převratného nenabízí, na druhou stranu není vůbec špatný. Nabídne všechny obvyklé funkce, které si může i trošku náročnější posluchač přát.

Trochu nás zarazil použitý konektor pro sluchátka v podobě 2,5 mm Jack zdířky, který Nokia nastavuje redukcí na běžný konektor 3,5 milimetru. Redukce bude přibalena, výrobce však mohl větší konektor zabudovat přímo do telefonu. Pro spojení s počítačem je připraven konektor USB, na PopPort již můžeme podle všeho zapomenout.



Červená a šedá varianta modelu 5300. Šedá působí hodně nudným dojmem a ještě více "plastověji" než červená verze.

Displej Modelu 5300 se povedl. Má jasné barvy, výborný kontrast a je i dostatečně velký. Naopak displej druhého modelu 5200 svou kvalitou odpovídá telefonům nižší třídy. Má výrazně slabší kontrast než vyšší model a také je menší.

Obě nové Nokie, stejně jako model 3250, se začnou prodávat ještě letos. Vyšší model 5300 nás zaujal mnohem víc, ale jeho předběžná cena okolo 8 500 Kč se nám zdá poměrně vysoká. Druhý model má cenu příznivější, ale o přízeň zákazníků se i on bude utkávat s podobně vybavenými levnějšími konkurenty. Je však možné, že Nokia nakonec nasadí ceny u obou novinek níž, než uvádí tiskové zprávy. Nebylo by to poprvé.

Další fotografie



Pohled na šedou verzi a detail redukce na sluchátkový konektor.



Modrá Nokia 5200.



Modrá Nokia 5200 spolu s červenou Nokií 5300. Detail slotu na paměťové karty.



Novým standardem je USB konektor, který mají oba telefony.



Pohled na prostředí MP3 přehrávače modelů 5200 a 5300. Na dalších snímcích je Nokia 3250 Express Music.



Šedo-bílá verze Nokie 3250 Express Music.