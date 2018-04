Hudbu v mobilech už nahrazují videoklipy

Ty jsou vystříhány z originálních videoklipů k hitům, které si zákazníci operátora stahují do svých telefonů jako zvonění.

V nabídce má operátor již dnes stopadesát různých klipů, za které si účtuje dvě eura a padesát centů. Tedy stejně jako za normální vyzvánění. Seznam by chtěli v Mobilkomu dále rozšiřovat. Novou službu si mohou Rakušané vyzkoušet na Nokiích z šedesátkové řady.

Není to nic úplně nového. Klasické telefony s vyzváněcími videoklipy už se objevily. Všechny modely však tuto službu samy o sobě neumí. Chce to zvláštní software jako je například Psiloc Vision pro Series 60. Operátor pak už jen nabízí obsah pro přehrávač, který si do telefonu nainstalujete.

Je to jen další posun kvalitní hudby do mobilů. Hudebníci se na vás mohou usmívat už i v telefonech, kde jste se dosud mohli setkat jenom s jejich písničkami. Hudba se ukazuje jako další trend, který se do mobilů valí.

Mobilní hudba ovládne mobilní svět

Množství hudby přenesené mobilními datovými sítěmi bude obrovské, podle odhadů studie IDC publikované v úterý, bude v roce 2009 hudbu stahovat přes 50 miliónů uživatelů celosvětově.

Kromě zisků operátorům, bezdrátový přenos hudby pravděpodobně přinese impuls do stagnujícího hudebního průmyslu, tvrdí studie. IDC věří, že hudební online a mobilní služby představují pro hudební průmysl dobrou šanci, jak odvrátit pokles a přislíbit růst, a že tyto nové služby zajistí dlouhodobě budoucnost prodeje hudebních nahrávek.

Studie odhalila, že přenos hudby přes mobilní sítě je ještě v plenkách, ale již nyní slibuje mnoho zajímavých otázek. Za první vlaštovky lze považovat Motorolu , která spolupracuje se společností Apple na vývoji telefonu s iTunes a operátora Verizon Wireless, který připravuje spuštění takové služby.

Sony Ericsson chytře využil odkládanou premiéru hudební Motoroly a předvedl s předstihem svůj Walkman W800i. Nokia se v dubnu pochlubila harddiskovým mobilem N91.