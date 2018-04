Hudba z telefonu kdekoli chcete – hudební příslušenství Sony Ericsson

Od objevení prvního hudebního mobilu uplynulo už hodně času. Sony Ericsson mezitím etabloval na trhu speciální značku Walkman, kterou vlastně upozornil uživatele na to, že mobil může opravdu klidně nahradit hudební přehrávač. Konkurenti samozřejmě nechtěli zůstat stranou, takže dnes už si můžeme vybírat z celkem širokého portfolia hudebních telefonů.

Díky klesající ceně paměťových karet dnes není problém mít s sebou několik gigabytů hudby. Jenže, jakkoli je mobil poměrně vhodným zdrojem hudby, pokud jde o kvalitu reprodukce je to sporné. Pravda, jsou tu telefony se stereofonními reproduktory, například Motorola E398 nebo třeba Nokia N81, která právě vstupuje na český trh. Ve většině případů ale ke kvalitnímu poslechu hudby z telefonu potřebujeme nějaké kvalitnější příslušenství. Výrobci často dělají chybu, že uživatele odkáží jen na dodávaná sluchátka, ta jsou pro trochu náročnějšího posluchače obvykle nepoužitelná.

Na trhu se ale objevuje stále více hudebního příslušenství, velkou pozornost mu věnují téměř všichni výrobci. S vhodnými doplňky může mobil opravdu klidně nahradit většinu běžných hudebních přehrávačů – rozdíl v kvalitě reprodukce není nijak závratný a vy s sebou nemusíte vláčet další krabičku. Dnes vám představíme dvě možnosti, jak poslouchat hudbu z telefonu – stereofonní sadu se sluchátky HPM-85, a Bluetooth přijímač MBR-100.

Poslouchejte hudbu na cestách – stereofonní přenosná souprava handsfree HPM-85

Sada HPM-85 se skládá vlastně ze dvou částí – redukce pro telefony Sony Ericsson na klasický sluchátkový 3,5mm jack a pak stereofonních sluchátek. Od sluchátkové redukce běžně dodávané k některým hudebním telefonům Sony Ericsson umožňuje HPM-85 navíc ovládat hudbu v telefonu. Na jednom konci kabelu najdete konektor pro připojení do telefonu, na druhém 3,5mm zdířku s integrovaným mikrofonem a tlačítkem pro přijetí hovoru. Díky tomu můžete se sadou i pohodlně telefonovat.

Zhruba 20 cm pod redukcí na sluchátka se na kabelu nachází malý oblý kvádřík, který výrazným oranžovým logem Walkman prozrazuje, k čemu slouží. Zde najdete tlačítka pro ovládání hlasitosti, přeskočení na další nebo předchozí skladbu, a samozřejmě ve středu tlačítko pro zahájení a ukončení reprodukce. Pokud máte telefon v klidovém stavu a podržíte středové tlačítko déle, automaticky se aktivuje hudební přehrávač v telefonu. Pokud sadu připojíte k telefonu, můžete pohodlně ovládat hudební přehrávač i telefonovat, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy.

Poslední součástí sady jsou stereofonní sluchátka s neodymovými reproduktory, které by měly zajistit reálnou kresbu basů. Nutno dodat, že sluchátka mají klasický 3,5mm jack, takže je můžete nahradit libovolnými jinými. Sluchátka mají hodně krátký kabel, je pravda, že v kombinaci s poměrně dlouhou redukcí to tolik nemusí vadit, přesto to trochu omezuje. Sluchátka jsou pohodlně polstrovaná a sedí celkem dobře na uších. Pro snazší transport se dají částečně složit, úplnému složení ale brání pevné spojení nad hlavou. Je trochu škoda, že se sluchátka nedají „přeložit“ i tady, daly by se pak skvěle přenášet. Takhle zaberou dost místa.

Kvalita reprodukce je velmi slušná, když jsme k sadě připojili naše referenční hi-fi sluchátka, byl zvuk o něco čistší. Přesto, pokud uvážíme, že sluchátka budeme používat hlavně na cestách, kdy bude kolem nás hluk, je kvalita sluchátek dostačující. Basy zněly rozhodně slušně. Nic pro hudební fajnšmekry, ale pro běžného uživatele více než dostatečné. Rozhodně je zvuk o několik tříd výše, než standardně dodávané „pecky“. To vše za cenu kolem tisíce korun.

Hudba z telefonu, kdekoli chcete – přijímač hudby Bluetooth MBR-100

Když už máte hudbu nahranou na paměťových kartách, proč ji proboha kopírovat na CDčka, abyste ji mohli poslouchat v autě, nebo třeba vyměňovat nosiče v hudební věži? Jednoduše poslouchejte hudbu z telefonu na kvalitních reproduktorech v obýváku nebo třeba v autě. Pomůže k tomu technologie Bluetooth a také MBR-100. To je malá černá krabička s rozměry 78 x 26 x 14 mm a váhou 19 gramů. MBR-100 je vybaven 3,5mm stereo zdířkou, takže ji s pomocí kabelu s 3,5mm stereo jacky připojíte do linkového (AUX) vstupu libovolného hudebního zařízení. Je úplně jedno, jestli půjde o aktivní reproduktory, hudební věž, nebo již zmíněné autorádio.

Po spuštění MBR-100 ho musíte nejdříve spárovat se svým telefonem. Fungovat bude s libovolným telefonem podporujícím stereo Bluetooth profil (A2DP). Vzhledem k tomu, že tenhle profil se už pomalu stává standardní výbavou telefonů, můžete MBR-100 používat s poměrně slušnou řádkou přístrojů. Pochopitelně, nemusí to být jen Sony Ericsson – my jsme kromě nejnovějšího Walkmanu W910 vyzkoušeli i LG Shine či Nokii N95. Se všemi fungoval přijímač bez problémů.

Pak již stačí spustit reprodukci hudby na telefonu, rádio či věž přepnout na linkový vstup a hudbu z telefonu si užívat na velké reprosoustavě. Kvalita reprodukce hodně záleží na tom, k čemu MBR-100 připojíte. My jsme zkoušeli zařízení s běžnou hudební věží střední kategorie a v autě. Když jsme v obou případech pustili skladbu z CD, a pak přes Bluetooth z telefonu, nebyl rozdíl na první pohled nijak patrný. Bezdrátový přenos kvalitu hudby mírně ovlivňuje, ale za jízdy v autě si rozdílu rozhodně nevšimnete.

Přenos přes Bluetooth byl stabilní, pokud jste se s telefonem nehýbali. Bez problémů hudba hrála při vzdálenosti mezi telefonem a přijímačem kolem šesti metrů. V autě je to naprosto bez problémů, doma se vyplatí telefon položit poblíž přijímače. Rozhodně s telefonem nemůžete běhat po bytě – tedy můžete, ale hudbu si moc neužijete. Přesto je MBR-100 rozhodně příjemným doplňkem, moc se nám líbilo hlavně v autě, kde jsme se nemuseli starat o vyměňování CDček. Cena Sony Ericsson MBR-100 se pohybuje kolem 1 100 Kč, což se nám zdá poměrně přijatelné.