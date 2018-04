Hudba v autě – od čeho máte hands-free

Řada řidičů už určitě přemýšlela o tom, že by bylo skvělé připojit svůj MP3 přehrávač nebo mobil s podporou přehrávání hudby k audio systému svého auta, a poslouchat tak v autě svoji oblíbenou muziku.

Jistě, existují autorádia s podporou MP3, dokonce i ta s USB portem umožňující připojení flash paměti. Má to ale jeden zádrhel, hudbu musíte kopírovat na několik míst, a to se ne úplně každému chce.

Přece, když už máte svoji hudbu v telefonu nebo přehrávači, proč ji kopírovat ještě někam? Existují řešení třeba pro přehrávače Apple, ale ne každý chce mít iPod. A přitom však máte telefon připojený k audio systému prostřednictvím hands-free. Tak proč to nevyužít. S řešením přišla Motorola.

Motorola Automotive Music & Hands-free System T605

Jak už poněkud komplikovaný název napovídá, T605 je kompletním řešením hudby a telefonování ve vašem autě. Motorola, jako jeden z mála výrobců, už nějakou dobu do svých výrobků integruje podporu stereo Bluetooth profilu, který umí do reproduktorů přenést nejen vyzvánění, ale také hudbu.





V drtivé většině případů hands-free sady nepodporují stereo Bluetooth profil a proto lze do reproduktorů přenést hovor, ovšem nikoliv už hudbu. T605 funguje samozřejmě i jako klasická Bluetooth hands-free sada, takže pokud to vaše autorádio umožní, mohou jeho reproduktory posloužit i pro telefonování. Jenže to není vše, co nová HF sada od Motoroly dokáže.

Hands-free Motorola T605 totiž podporuje kromě standardních profilů hands-free (HFP) a headset (HSP), také Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) a Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), které jsou určeny pro přenos MPEG-1,2 Audio, MPEG-2,4 AAC, ATRAC a MP3.





Z mobilu (i ten musí podporovat A2DP profil) připojeného k hands-free T605 můžete potom přes audio systému svého auta poslouchat hudbu uloženou v telefonu nebo na jeho paměťové kartě. Dokoupit si můžete také Bluetooth adaptér pro MP3 přehrávače, případně jej připojit pomocí kabelu s 3,5mm jackem. Kromě mobilu tak můžete k T605 připojit i libovolný MP3 přehrávač. Připojení přes Bluetooth usnadní patentovaná technologie EasyPair.

Profil A2DP optimalizuje přenos aby byl bezproblémový. Jak asi čekáte, T605 je vybavena technologiemi pro potlačení šumu a echa, a také pro potlačení okolních zvuků v případě že telefonujete. Navíc podporuje plný duplex.

Jak jsme zvyklí z přenosných hands-free sad, v případě příchozího hovoru dojde k pozastavení přehrávání hudby, a tak můžete bez problémů přijmout hovor – a to platí i v případě připojeného MP3 přehrávače.

Motorola T605 by měla být k dispozici v průběhu první poloviny roku 2007.