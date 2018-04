Hudba přes Bluetooth i v autě – vyzkoušeli jsme autorádio Sony MEX-BT2500

Nástup bodového systému byl pro řadu řidičů dalším argumentem, proč začít uvažovat o hands-free do auta. Přitom nejde jen o body a případnou pokutu, telefonování přes hands-free je v každém případě pohodlnější. Zvlášť, když sáhnete po nějakém hands-free s podporou Bluetooth. Pak se nemusíte o nic starat, jednoduše nastoupíte do auta a telefon se připojí automaticky. Navíc, jak jsme se mohli nedávno přesvědčit na vlastní kůži, držení telefonu u ucha řidiče opravdu rozptyluje.

Montáž za pár sekund

První volbou, která každého napadne, jsou Bluetooth sady do auta, které nabízí řada výrobců. Při jejich montáži se ale většinou nevyhnete návštěvě servisu. Když nic jiného, musíte někam umístit mikrofon a často také reproduktor. To bývá jeden z důvodů, proč někteří řidiči raději sáhnou po méně pohodlném Bluetooth sluchátku.

V poslední době se stále častěji setkáváme s dalším trendem: Bluetooth integrovaným do rádia, které pak funkci hands-free zastane. Poprvé se tyto přístroje objevily na trhu zhruba před třemi roky, jedním z prvních byl produkt Rhythm n'Blue známého výrobce příslušenství, firmy Parrot. Postupně se ale začali přidávat i další výrobci. My jsme otestovali autorádio Sony MEX-BT2500. To nabídne přehrávání CD, včetně podpory komprimovaného formátu MP3 a WMA, ale umí přehrávat i streamovanou hudbu vysílanou z mobilního telefonu.

Výhodou autorádií je výrazně jednodušší montáž. V případě testovaného rádia je mikrofon integrován do čelního panelu a k výstupu zvuku se samozřejmě používá audio systém auta. Namontovat takové rádio tedy není o nic složitější, než namontovat rádio bez Bluetooth. Vzhledem k tomu, že se dnes používají většinou standardizované konektory (případně není problém koupit si redukci), zvládnete montáž i sami.

Sony MEX-BT2500 má standardní velikost 1U (1-DIN), takže se vejde do každého auta. Tedy, pochopitelně s výjimkou těch, které mají autorádio integrováno do palubní desky. Celkově by montáž neměla mírně pokročilému uživateli zabrat více než hodinu.

Jak se telefonuje

Hned na úvod musíme říci, že pokud jde o komfort užívání, Sony poněkud zaostává za již zmíněným rádiem od Parrotu. Asi nejvýraznější slabinou je, že nezobrazuje na displeji telefonní informace. U Bluetooth hands-free sad vybavených displejem je zvykem, že zobrazují informace o připojeném telefonu, ale také třeba číslo (případně i jméno) volajícího. Žádnou z těchto funkcí bohužel MEX-BT2500 nenabízí.

Je to trochu škoda, displej rádia je dostatečně velký. Na druhou stranu, rádio dokáže do reproduktorů přenést nejen původní vyzváněcí tón (což zase neumí některé hands-free sady), ale také jméno volajícího, pokud ho telefon umí vyslovit. Tuto funkci nabídne většina Symbianových Nokií, ale i přístroje dalších značek. Pokud vám tedy volá někdo, koho máte uloženého v telefonním seznamu, nebudete mít s identifikací problém.

K veškerému ovládání telefonních funkcí stačí dvě tlačítka – hlavní stříbrné kolečko a klávesa jinak sloužící k nastavení ekvalizéru. Trochu nepohodlné je, že hovor se přijímá i odmítá stejným tlačítkem (kolečko). Pokud nechcete hovor přijmout, musíte kolečko podržet déle. To chce trochu cviku, něž se to naučíte. Po pár dnech používání to už ale nebude dělat problém. Mimochodem, stejným způsobem – tedy podržením kolečka – můžete vytočit i posledně volané číslo.

Pro prvotní připojení je třeba rádio s telefonem spárovat. Delším podržením tlačítka EQ/Bluetooth zapnete rádio do stavu, kdy ho lze vyhledat (na displeji se objeví BT INIT). Párování pak musí vyvolat telefon. Jakmile je rádio s telefonem spárováno, připojí se automaticky, jakmile se spustí rádio. Příjemné je, že funkce hands-free funguje, i když je rádio jen ve stand-by režimu (na displeji svítí hodiny, ale nehraje).

Pro práci s telefonem slouží režim BT PHONE. Do toho rádio automaticky přejde v okamžiku, kdy vám někdo bude volat. Logicky se tak pozastaví reprodukce – je jedno, jestli v tu chvíli posloucháte rádio, MP3 nebo třeba hudbu z AUX konektoru. Jakmile hovor ukončíte, reprodukce se obnoví. Stejný proces nastane, pokud vytočíte číslo na telefonu. Pouze pokud byste chtěli vytočit poslední volané číslo prostřednictvím rádia, musíte manuálně přepnout do režimu BT PHONE. Funkce hands-free můžete ovládat i pomocí standardně dodávaného dálkového ovládání.

Integrovaný mikrofon pro snadnější montáž

Jak už jsme zmínili v úvodu, na rozdíl od těžkých hands-free sad do auta je montáž rádia velmi snadná. Může za to i fakt, že mikrofon není externí, ale je integrován do předního panelu. To má ale také svoji stinnou stránku – ve větších autech je řidič od mikrofonu poměrně daleko. Při testování se tak občas stávalo, že si volající stěžovali, že slyší hůře než v případě, kdy jsme použili standardní Bluetooth sadu s externím mikrofonem.

Za co musíme naopak Sony opravdu pochválit, je velmi dobré odstínění okolního hluku. V běžném automobilu volaný prakticky nezaznamená zvuk motoru či okolní ruch. Ani jednou jsme se nesetkali s rušivou zpětnou vazbou. Hlas volaného je přenášen do audio systému auta. V tomto případě má pak Sony jednoznačně navrch nad běžnou hands-free sadou, která je vybavena jen malým reproduktorkem. Zvuk je mnohem jasnější a hlasitější, což řidiči telefonování rozhodně zpříjemní.

Přes Bluetooth i hudba

Rádio podporuje Bluetooth profily HFP (hands-free) a HSP (headset). Kromě nich ale nabídne také Bluetooth Stereo profil (A2DP) a AVRCP (Audio Video Remote Control). Díky tomu zvládne i přehrávání hudby z mobilního telefonu nebo hudebního přehrávače vybaveného Bluetooth. Pokud použijete mobilní telefon s podporou A2DP, můžete obě funkce využívat současně – telefon bude připojen v režimu hands-free i jako zdroj hudby.

Pokud byste se rozhodli připojit přes Bluetooth hudební přehrávač, funkce hands-free nebude k dispozici. Přehrávání hudby je bezproblémové a bezdrátový přenos nijak zaznamenatelně hudbu nedegraduje. Vzhledem k tomu, že dnes není problém mít v telefonu několik gigabytů hudby, možná si časem zvyknete, že CD už ani v autě nepotřebujete. V každém případě jako záchrana v okamžiku, kdy zapomenete CD v autě vyměnit, je takhle funkce úžasná.

Velmi dobré rádio

Když si odmyslíme funkci Bluetooth, je Sony MEX-BT2500 velmi solidní rádio střední třídy. Kvalita reprodukce je samozřejmě závislá na kvalitě reproduktorů v autě. Na referenčních reproduktorech v redakci mělo rádio mírně nadprůměrný zvuk. Snad jen kresba basů byla trochu za naším očekáváním. Pro kvalitní reprodukci v autě bylo potřeba rádio trochu nastavit, ale to k tomu naštěstí nabízí dost možností.

Rádio si poradí se čtyřmi reproduktory, přičemž maximální výstupní výkon je 52 wattů. Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího zvuku, je dobré pečlivě nastavit zejména vyvážení jednotlivých reproduktorů v autě – můžete nastavit jak posunutí vlevo či vpravo, tak sílu předních a zadních reproduktorů. Kromě toho můžete nastavit zesílení basů a máte k dispozici také 5 přednastavených režimů ekvalizéru a jeden uživatelský.

Jednoduché řešení pro bezpečné řízení

Je škoda, že autorádio Sony MEX-BT2500 neumí zobrazit telefonní informace na displeji. Pak by totiž hravě strčilo do kapsy i komfortní sady s displejem. Na druhou stranu, hovoří pro něj opravdu dobrý zvuk a také jednoduchá montáž. Přitom cena není nijak závratná a srovnatelná rádia bez Bluetooth nestojí o mnoho méně. Pokud tedy ještě žádné hands-free nemáte a nechcete si rušit interiér kabely a displejem navíc, může být hands-free v rádiu skutečně dobrou volbou.