Hudba na Tungstenech T/T2/C a Zire 71

Real One Player

RealOne Player je v současné době jediným freewarovým MP3 přehrávačem. Tento přehrávač je dodáván zdarma v dodávce společně s Tungstenem T2/C a se Zire 71. Pro Tungsten T si ho můžete stáhnout z webu http://www.realnetworks.com (ovšem instalační aplikace má přes 9 MB). Instalace probíhá po spuštění aplikace automaticky, takže pokud nechcete nainstalovat Palm Audio Update (který je standardní součástí instalace), máte smůlu. Zbavit se Updatu máte možnost až v InstallTool. Další součástí instalace je i šikovný plug-in pro desktopový RealOne Player pro snadný export hudebních souborů na kartu v Palmu - a to bez nutnosti spouštění synchronizace. Prostě jen spustíte na desktopu i Palmu RealOne Player (na desktopu je to v Real Playeru v položce Devices) a můžete bez problému transportovat. Pokud nemáte desktopový Real Player, nevadí, protože součástí instalace Palm verze RP je i instalace/update desktopového RP. Pro někoho to je plus, pro jiného zas mínus. Celkově zabere RP v Palmu přes 500 Kb - což je docela, v porovnání s konkurencí, hodně. To, že tvůrcem tohoto přehrávače je Real Networks, má i své výhody: povedený design a la desktopová verze a především podpora přehrávání audio formátů .RM a .RMJ, které konkurenční playery zatím nezvládnou.

RP je silně poznamenaný tím, že je freeware - je příliš jednoduchý a příliš mnoho toho nenabízí. Sice umí hrát hudbu v pozadí (background play), ale pro ovládání přehrávače se musíme vrátit zpět do RP. Dále umí číst soubory pouze z několika pevně daných adresářů (kořenového adresáře a z adresářů SD_Audio, RN_Audio a Audio, v těchto třech umí číst i podadresáře). Také chybí ekvalizér. Sice je pravda, že hodně uživatelům absence této možnosti vadit nebude, ale zamrzí to. Bohužel chybí i možnost přehrání .WAV souborů.

Proti tomu ale umí šetřit baterie vypnutím displeje, umí pracovat s playlisty, mazat a opakovat skladby, shuffle (přehrávání náhodné skladby) a samozřejmě podporuje pětisměrné ovládací tlačítko u nových řad Palmů (nahoru/dolů = hlasitost a doprava/doleva = skladba dopředu/dozadu). Co musím pochválit, je nápověda umístěná přímo v RP, která detailně popisuje ovládání, možnosti přehrávače i jak propojit přenosnou verzi RP s tou desktopovou.



RealOne Player není vyloženě špatný přehrávač, nenáročnému uživateli, který nechce investovat do komerčního přehrávače, bude stačit. Já osobně dávám přednost propracovanějším přehrávačům. RealOne Player lze označit za standart pro přehrávače hudby na Palmech (tedy až na přehrávání Real Player formátů).

Pocket Tunes

Pocket Tunes je přehrávač - až na několik rozdílů - velice podobný svému největšímu konkurentovi AeroPlayeru (viz níže). Pocket Tunes nabízí pravděpodobně největší komfort pro přehrávání hudby na trhu, a to navíc za rozumnou cenu. Kromě toho zvládá RealOne Player (standard): background play, šetření baterií vypnutím displeje, možnost ignorovat doteky stylusu po vypnutém displeji, práce s playlisty, opakování, shuffle, podpora pětisměrného tlačítka. Umí navíc využít LED diodu (bliká při vypnutém displeji), lze zakázat přehrávání při slabé baterií, automatický start hudby při spuštění Pocket Tunes. Další výhodou je grafický ekvalizér (jen pro MP3), ve kterém lze uložit 8 jeho různých nastavení. Co se týče formátů, tak Pocket Tunes nezvládne .RM a .RMJ, na druhou stranu ale podporuje .WAV a Ogg Vorbis.



Hlavními výhodami oproti RealOne Playeru je konzole a možnost vyměnitelných skinů. K Pocket Tunes existuje už docela dost skinů (motivů) s různými tématy: například Star Trek, Pán prstenů, Formule 1 atd., ty lze sehnat buď na Palmgearu nebo na stránkách Pocket Tunes. Pokud máte chuť, můžete si vytvořit skiny sami - na webu PT je zdarma ke stažení nápomocný software. Druhá a méně pracná možnost je Picture Studio 1.1. Tento program za 3.99 dolarů jednoduše vytvoří skin z obrázků, které určíte. Konzole umožňuje ovládat Pocket Tunes z jakékoliv jiné aplikace a lze ji spustit buď přiřazeným tlačítkem či tahem na Graffiti ploše (aktivace je také možna prostřednictvím QLaunch) .

Samotná konzole obsahuje tlačítka: hrát, předcházející/následující skladba, pauza, ovládání hlasitosti a tlačítko pro spuštění Pocket Tunes. Pocket Tunes zvládá číst skladby (MP3, WAV, Ogg Vorbis) odkudkoliv, tedy karty i RAM.

Od verze 2.0 si můžete zakoupit Pocket Tunes Basic nebo Deluxe - verze Deluxe je samozřejmě dražší a obsahuje navíc nové možnosti: Bookmarks (práce se záložkami) a Crossfade (prolínání skladeb - hudba hraje bez pauz). Navíc ti, kteří si zakoupí verzi Deluxe, mají doživotní upgrade zdarma. U Basic verze je zdarma update jen na verze 2.x. Pokud se registrujete u nové verze 2.x kódem platným pro verze 1.x, tak získáte vlastnosti Deluxe verze a update zdarma na verze 2.x. Pocket Tunes je podle mne momentálně nejlepší přehrávač hudby pro Tungsteny a Zire 71.

AeroPlayer

AeroPlayer, nejstahovanější software na Palmgearu,jak jsem již napsal, je až na několik rozdílů Pocket Tunes velice podobný. Proto se zaměřím jen na tyto rozdíly. Nejvíce mi na AeroPlayeru vadí nemožnost přehrát .WAV (umí jen MP3 a Ogg Vorbis) - i když je možné, že se plug-in pro .WAV někdy objeví. Dalším rozdílem, který klade Pocket Tunes výše než AeroPlayer, je fakt, že AeroPlayer neumí "brouzdat" kartou - u Pocket Tunes kliknete na tlačítko "Open" a objeví se průzkumník, kde si vyberete skladby k přehrání. To u AeroPlayeru nejde - sám načte MP3 z karty. Maximálně lze určit, ze kterého adresáře má skladby číst. To vše je dost nepraktické. Jinak samozřejmě zvládá pracovat s playlisty. Další rozdíly jsou jen drobnosti; vypnutí displeje je buď automatické (10, 60 vteřin - u Pocket Tunes lze nastavit ještě 30) nebo pomocí tlačítka Power (to u Pocket Tunes chybí). AeroPlayeru také nechybí grafický ekvalizér, na kterém si jeho tvůrce Aerodrome software dost zakládá. Stejně jako jeho konkurent i AeroPlayer může měnit svůj design pomocí skinů - ty se mi většinou zdají více povedené než ty pro Pocket Tunes.

Součástí AeroPlayeru je i AeroPad, který umožňuje ovládání programu z jiných aplikací (je to ekvivalent konzole z Pocket Tunes). Ovšem od zmiňované konzole z Pocket Tunes se dost liší; tlačítka AeroPadu jsou totiž součástí okna, které se objeví na displeji po známém tahu zleva dole doprava nahoru na Graffiti ploše (objevují se tu tlačítka Copy, Cut atd.). AeroPad je rovněž spojen s QLaunch. Co nepotěší, je cena. Je totiž o 5 dolarů vyšší než u Pocket Tunes. Zajímavou možností, kterou nabízí Aerodrome software, je doživotní upgrade zdarma AeroPlayer, který stojí 29.95 dolarů.

MMPlayer - černý kůň multimédií

MMplayer byl už od svého vzniku průkopníkem - jeho první verze byla totiž prvním freewarovým MP3 přehrávačem pro PalmOS. Pak ale přišly nové verze s novými schopnostmi a z freewaru se stal shareware. Ostatně není se čemu divit, protože MMPlayer je opravdu výjimečná aplikace. MMPlayer dokáže přehrát MP3 a WAV z jakékoliv destinace na kartě či v RAM (na stránkách MMPlayeru lze stáhnout utilitu pro desktop pro konverzi MP3 do PDB), ale jako přehrávač hudby, jako je například PocketTunes či AeroPlayer, ho příliš nevyužijete. MMP sice jakžtakž zvládá background play (při zapnutí jiné aplikace se skladba restartuje, nebo se taky restartuje systém), ale nemá konzoli pro externí ovládání, ani neumí šetřit baterie vypnutím displeje. Bohužel slibně vypadající ekvalizér zatím nefunguje.



Už z těch pár výše napsaných slov je jasný největší nedostatek a problém MMP, který kazí jeho hodnocení a snižuje jeho kvalitu. Mám na mysli samozřejmě stabilitu aplikace (časté restarty, především se problémy projevují u videa atd.), ale myslím že těch pár restartů za to stojí. Od verze 0.2 je plně funkční Skin systém - skiny si můžete vytvářet pomocí jazyku XML sami (viz návod a nástroje nabízené na webu MMplayeru) a lze stáhnout první "kousky". Pro správný chod aplikace a především pro přehrávání videa je nezbytné mít při chodu MMP 1 MB volného místa v RAM. Důležitější než poslech MP3 nebo WAV je u MMP přehrávání videosekvencí - a to hlavně populárního formátu DivX. MMP je jediným programem pro PalmOS, který umí pracovat s DivX. To je asi největší předností MMP. U prvních verzí se muselo DivX video nejdříve hodně upravovat na desktopu (například pomocí freewarového VirtualDub), aby šel zvuk i video synchronizovaně. Teď videosekvence potřebuje jen minimální úpravu. Vývojáři udělali za několik týdnů od oznámení projektu obrovský skok kupředu. Pustit si DivX na Tungstenu v tak vysoké kvalitě je úžasný zážitek. Samozřejmě si ale musíme také uvědomit ohromný nápor na akumulátory.



MMP dokáže přehrávat video ve dvou velikostech - buď podobně jako konkurenční Kinoma Player (jsou vidět ovládací prvky - viz screenshoty dole) nebo fullscreen (jako Teal Movie). K přehrávání videa se také váže statistika, obsahující informace o počtu přeskočených framů (kvůli synchronizaci audia a videa), délce sekvence atd. Tyto údaje se získají buď při přehrávání nebo pomocí Benchmarku. Nově MMP také nabízí vytvářet záložky (Bookmarks), které se ukládají na kartu. MMP nabízí přehrávání videa, které má vysokou kvalitu zvuku i videa (rozlišení 320x160 i výše). Bohužel při přehrávání videa ne vždy funguje vyhledávácí lišta (zatímco u MP3 a WAV funguje vždy). Nesmíme ale zapomínat i na další podporované formáty: AVI, MPEG1, MPEG2 a H263. Navíc vývojáři slibují časem rozšíření i na tyto formáty: JPEG, JPEG-2000, MJPEG, DV, AU, ASF, RM, SWF,Ogg, MOV/MP4, WMA. Pochvalu si zaslouží diskuzní fórum, kde na přání a dotazy odpovídají autoři MMP. Také se zde řeší konkrétní problémy, otázka skinů, úpravy DivX videa...

Lze upravit fonty, kontrast displeje, vyvážení pravý/levý kanál, jasnost displeje, hlasitost (buď v "prefs" nebo během přehrávání pomocí pětisměrného tlačítka fungujícího v MMP jako u výše zmíněných MP3 přehrávačů). Také máte možnost aktivovat opakovaní nebo přehrávání náhodné skladby. Škoda, že MMP zatím dokáže jen velice omezeně pracovat s Playlisty. MMP nezabere v paměti ani moc místa, jen 506 kB. Od verze 0.1.7 funguje MMP i na nových Sony Clié s OS5.

Pokud si chcete MMP vyzkoušet, můžete si stáhnout z webu www.mmplayer.com demo, kde jsou ovšem některé funkce omezeny. Plná verze stojí $14.95. S jejím nákupem bych ale ještě nějakou dobu počkal, aspoň až se zlepší stabilita. Pokud budou vývojáři pokračovat v tomto tempu upgradů (nová verze každé 2-4 týdny) a zlepší tak brzy stabilitu, tak se stane MMPlayer na poli videopřehráváčů jasným lídrem, a jestli se podaří přidat přehrávání dalších formátů, tak i skutečným multimediálním přehrávačem. Co se týče hudby, je prozatím oproti konkurenci MMPlayer bohužel dost pozadu. Pro verzi 2.0.2 je plánována podpora titulků.

Hudba na Tungstenech T/T2/C a Zire 71 Název Pocket Tunes AeroPlayer MMPlayer RealOne Player Verze 2.0.3 2.8 0.2 1.1 Tvůrce NormSoft Aerodrome Software David Janssens, Magnus Berg Real Networks Web http://www.pocket-tunes.com/ http://www.aerodromesoftware.com/ www.mmplayer.com http://www.realnetworks.com Podporované formáty MP3, WAV, Ogg Vorbis MP3, Ogg Vorbis MP3, WAV, DivX, AVI, MPEG1, MPEG2,H263 MP3, RM, RMJ Plánováné formáty WAV JPEG, JPEG-2000, MJPEG, DV, AU, ASF, RM, SWF,Ogg, MOV/MP4, WMA Požadavky Tungsten T/T2/C, Zire 71, Handspring Treo 600, Sony CLIÉ UX50, Garmin iQue 3600. Tungsten T/T2/C, Zire 71 Tungsten T/T2/C, Zire 71, Sony Clié s OS 5 Tungsten T/T2/C, Zire 71 Velikost 350 kB + skiny 312 kb + skiny 506 kB 560 kB Background play ano ano ano ano Konzole ano ano ne ne Automatické vypnutí displeje ano ano ne ano Skiny ano ano ano ne Ekvalizér ano ano zatím nefunkční ne Playlist ano ano ano (ale omezeně) ano Typ Shareware Shareware Shareware Freeware Demo 15 dnů na vyzkoušení 15 dnů na vyzkoušení demo omezeno zablokováním některých funkcí - po 30 sekundách úbytek hlasitosti Cena $12.95 Basic, $19.95 Deluxe $14.95 $14.95 + mnoho skinů, možnost koupit dvě různě drahé verze, prozatím vybavenější než AeroPlayer, Bookmarky (u Deluxe verze), Crossfade (u Deluxe verze), Deluxe verze má doživotní upgrade zdarma, registrovaní uživatelé verze 1.0 s přechodem na verzi 2.0 získávají funkce Deluxe verze zdarma možnost doživotního updatu (za 29.95 dolarů), rok update zdarma, mnoho skinů možnost stáhnutí klipů DivX na vyzkoušení, možnost pracovat se soubory umístěné v RAM (program ke konverzi MP3 je ke stáhnutí na webu Mmplayeru), podpora mnoha formátů, skiny freeware, sám vyhledá při startu MP3, design, podpora formátů RM a RMJ (ne video), automatická instalace, součástí instalace je i PalmAudioUpdate (multiplatformní software) plug-in pro desktopový Real Player - neumí vypnout obrazovku pomocí tlačítka chybí WAV, vyšší cena, práce s kartou, Aeropad není stále ještě dost stabilní, chybí konzole pro ovládání mimo MMPlayer, k chodu potřebuje více než 1 MB volného místa v RAM, horší přehrávání MP3 přílišná jednoduchost, chybí konzole, umí číst soubory jen z určitých adresářů na kartě, automaticky se nainstaluje i desktopový Real Player a Palm Audio Update