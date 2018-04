Hudba na prvním místě - recenze Sony Ericssonu W850i

Před více jak rokem by asi jenom málokdo tušil, že zprvu výstřední model W800i položí základní kámen pro velmi úspěšnou řadu Walkmanů. Sony Ericsson začal do těchto telefonů vkládat velké naděje a jeho tah se mu vyplatil. - více zde

Postupně začaly přibývat další a další kousky a mezi těmito hudebními přístroji není problém nalézt vše od malých véček, přes levnější či dražší verze původního W800i nebo pár modelů s otočnou konstrukcí. Nejvybavenější z nich, model W900i, se však i přes svou výbornou výbavu velkých ovací nedočkal.

Sony Ericsson W850i a další Walkmany v nabídce výrobce

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Mobil nejvyšší třídy s důrazem na hudební přehrávač.

Pošramocenou reputaci hodlá vylepšit dnes recenzovaný W850i. Na pomyslný trůn mezi Walkmany však neusedne. Tento post před nedávnem obsadil špičkový W950i, který se pyšní dotykovým displejem, 4GB paměti a operačním systémem.

W850i naopak nabídne 2MPx fotoaparát a nepostrádá ani onen pověstný šmrnc, který je pro hudební řadu tak pověstný. Po funkční stránce téměř kopíruje K800i, který je v současnosti vlajkovým modelem výrobce. I tento přístroj obsahuje některé mušky, které se bohužel dál vlečou spolu s W850i.

Ačkoli celou rodinku Walkmanů provází především oranžová barva, celý telefon je až na drobné výjimky černý. Oranžová zůstala vyhrazena pouze pro střední tlačítko mezi dvěma kontextovými klávesami a slouží pro okamžitý přístup k hudebnímu přehrávači. Při jeho aktivaci se dokonce změní podsvětlení kláves pod displejem z čistě bílé na světle červenou až oranžovou barvu. Po chvíli používání si tento efekt určitě zamilujete.

Trochu neohrabaně při prvním setkání působí netradičně pojaté čtyřsměrné tlačítko. Střední potvrzovací klávesa je umístěna v malém důlku a pro stisknutí okolních tlačítek musíte umístit palec přesně na šikmou plochu a vynaložit trochu více úsilí, abyste nesjeli zpět do prohlubně. Čtyři malá kolečka v jednotlivých směrech mají pouze estetický význam a tlačítka schovaná pod nimi mají ve skutečnosti daleko větší rozměry. K ideálu má tento experiment ještě daleko, rozhodně ale jde o zajímavou variantu klasické navigační klávesy.

V dolní části byste ještě nalezli ovládací prvky typické pro SE sloužící pro vstup do vlastního menu, internetového prohlížeče a dvojici korekčního a návratového tlačítka. Na vršku přístroje, vedle kamery pro videohovory, se nachází dvě tlačítka, která v pohotovostním režimu slouží pro vstup do galerie. Použít se dají i na přepínání režimů při focení a v některých hrách. Pravý bok telefonu kromě spouště fotoaparátu a infraportu obsadila ještě dvojice kláves na regulaci hlasitosti, které jsou aktivní teprve při spuštěném hudebním přehrávači nebo rádiu.







Oko potěší zadní strana přístroje, která je na rozdíl od hladkého povrchu zbytku telefonu tvořena jemnou mřížkou. Lehce zapuštěnou čočku fotoaparátu doplňuje přisvětlovací dioda a zrcátko pro autoportréty. Nechybí ani logo Sony Ericssonu a netradiční kovová krytka reproduktoru. Ten patří určitě k tomu lepšímu, co se dá u mobilních telefonů najít.

Vysouvací klávesnice je rozhodně daleko praktičtější řešení než otočná konstrukce známá třeba z modelu W900i nebo W600i. Pohodlné vyjíždění zaručuje stříbrný proužek nad středním tlačítkem, o který se lehce zapře palec a zbytek práce již vykoná pružina. Evropská premiéra se povedla na výbornou. Rozměrná tlačítka ve tvaru polštářků se seskupila do tří sloupců a jejich zdvih spolu s kladeným odporem je téměř ideální.

Co se týče fyzických rozměrů, W850i by si dozajista zasloužil menší dietu. S mírami 98 × 47 × 21 mm ještě patří mezi středně velké vysouvací telefony. Celých 116 gramů ho ale nemilosrdně strhne do kategorie těžkých mobilů a jeho váhá téměř odpovídá modelu K800i. Vzhledem k funkční výbavě se dá tato hmotnost ještě překousnout. Jedná se ale o hraniční hodnotu, která ještě umožňuje nosit telefon pohodlně v kapse.

Čelní straně displeje dominuje rozměrný, více jak dvou palcový TFT displej s podporou 262 tisíc barev a rozlišením 240x320 bodů. Zobrazení je velmi jemné a dobře čitelné na přímém slunečním světle. Struktura menu nedoznala žádných změn a hlavní nabídku tvoří dvanáct ikon. Všechny další položky jsou již pouze textové a v některých nabídkách se objevují i záložky. Telefon je vcelku svižný, reakční doba se však dosti prodlužuje, jestliže na pozadí běží více aplikací. Hodilo by se vzkázat vývojářům, aby příště zakomponovali do menu méně animací, zato přidali na jeho rychlosti.

Kromě vytvoření vlastních zkratek můžete práci s telefonem urychlit přiřazením nejpoužívanějších funkcí na jednotlivé směry navigačního tlačítka. V jednotlivých položkách menu se lze pohybovat i za pomoci čísel, která odpovídají jednotlivým nabídkám. Krátkým stiskem vypínacího tlačítka umístěného na horní straně telefonu se dostanete k nabídce profilů, zapnutí tichého režimu a zámku klávesnice. Zachován zůstal bohužel dřívější nešvar a hlasové příkazy nelze přiřadit jednotlivým funkcím telefonu.

Pokud budete pracovat s W850i jako s běžným telefonem a k poslechu hudby se nedostanete, vydrží na jedno nabití solidní tři dny. Za celou dobu si můžete dovolit skoro hodinu hovoru, několik odeslaných SMS a dvě hodiny hraní Java her. Přidejte však k tomuto výčtu ještě pět hodin poslechu a pohotovostní doba klesne téměř na polovinu.

Druhým extrémem je pouhé přehrávání hudby bez jakékoli další práce s telefonem. Tuto výdrž jsme testovali na 3/4 hlasitost s připojenými originálními sluchátky. Při zapnutém rádiu stejně jako při přehrávání hudby ve formátu MP3 jsme dosáhli totožných výsledků, které se pohybovaly okolo více než slušných 15 hodin.

I v této části jde W850i ve šlépějích svého slavnějšího kolegy, modelu K800i se všemi klady i zápory. Do paměti telefonu se vejde přesně tisíc kontaktů až s dvaceti různými položkami. Samotných telefonních čísel uložíte 2500 s tím, že nelze zobrazit kontakty uložené na SIM kartě a ve vnitřní paměti telefonu naráz. Jména, která mají na prvním místě znak s diakritikou, jsou opět automaticky řazena na konec telefonního seznamu.

Ke každé položce můžete navolit vlastní obrázek a vyzvánění, které se pro zbytek kontaktů mění centrálně pro jednotlivé profily. Kontakty lze třídit do dvou skupin, které budou buďto sloužit k rozesílání hromadných SMS nebo pro filtrování volání. Samozřejmostí už je synchronizace s MS Outlook.

Nabídka zpráv zastřešuje kromě standardních textových zpráv i MMS, hlasové zprávy a emaily. Ve stejné skupině naleznete i čtečku RSS kanálů. Editor SMS zůstal beze změn a kromě toho, že odpočítává až posledních 20 znaků na konci každé zprávy, mu nelze nic vytknout. Slovník T9 píše podle vašeho přání s diakritikou nebo bez, učí se nová slova a není problém ho natrvalo vypnout.

Textovou zprávu můžete rovnou převést na MMS, do které se vejde 300kb zvuků, videa nebo obrázků. Emailový klient si poradí až s pěti účty, dokáže pracovat s velkými přílohami, stahovat pouze hlavičky a v pravidelných intervalech kontrolovat obsah schránky.

Co se týče organizace času, ani zde se nemá W850i, za co stydět. Kalendář umí tři různé náhledy (denní/týdenní/měsíční) a vybrané události dokáže v určitých intervalech opakovat. Ke každé položce lze nastavit množství dodatečných údajů od krátkého popisu až třeba po místo setkání. Kalendáři vzorně asistují jednoduché poznámky a úkoly, u kterých bohužel nejde nastavit priorita.

Mnozí zřejmě využijí služeb až pěti budíků, u nichž si kromě melodie vyberete i opakování pouze v určité dny v týdnu. Za zmínku stojí ještě časovač, stopky, kalkulačka a paměť na kódy, kde pod jedním heslem můžete ochraňovat několik důležitých údajů.

Ačkoliv W850i nabízí podporu sítí třetí generace včetně videohovorů, na rychlá data EDGE se opět pozapomnělo.Vystačit si tak budete muset pouze s GPRS v nejvyšší desáté třídě. Pochvalu naopak zaslouží internetový prohlížeč, který si sice se složitějšími stránkami neporadí, zato však korektně zobrazuje diakritiku.

Po připojení dodávaných sluchátek do konektoru Fast Port vám telefon umožní vstup do nabídky FM rádia. Zde si můžete vyladit stanice ručně nebo vše nechat na automatice a jednotlivé stanice si uložit na dvacet volných pozic. Rádio kromě RDS podporuje funkci TrackID. Pokud chcete znát název právě přehrávané skladby, stačí nahrát krátkou ukázku, odeslat ji na speciální server a už jenom čekat na podrobnější údaje o písničce.

Jak už bylo řečeno, samotný MP3 přehrávač se aktivuje stiskem středního tlačítka z jakékoli nabídky telefonu a stejným tlačítkem se minimalizuje na pozadí. Hudební soubory uložené na paměťové kartě sám řadí do několika kategorií podle jména interpreta, alba nebo jednotlivých skladeb. Na rozdíl od rádia lze využít služeb ekvalizéru na dolaďování zvuku. Vyhrát si můžete i s vizualizacemi, které změní vzhled malého rámečku u přehrávače, nebo zapnout světelné efekty, což není nic jiného než poblikávaní středního tlačítka.

Základní balení obsahuje celkem kvalitní stereo sluchátka s možností redukce na klasický 3.5mm jack. V krabici naleznete ještě USB kabel pro kopírování dat, cestovní nabíječku s oboustranným konektorem, jaký byl předveden třeba u K800i. Takže není problém nabíjet a zároveň mít připojeny sluchátka. Instalační CD mimo standardního PC Suite pro synchronizování zahrnuje přehrávač Quick Time, Adodobe Photoshop Album SE a Disc2Phone na převod hudby do mobilu.

Vnitřní paměť telefonu činí pouze 16MB (oproti často mylně uváděným 64MB) a je rozšířitelná pomocí paměťových karet Memory Stick PRO Duo. Již v balení je připravena karta s kapacitou 1GB. Při kopírování pomocí USB Mass Storage se deaktivují všechny funkce telefonu vyjma upozornění z kalendáře a budíku.

Jak se zdá, tak už nadobro odzvonilo automatickému zaostřování u Walkmanů a tato funkce je již dostupná pouze řadě CyberShot. Naštěstí nejde o žádnou velkou tragédii a fotoaparát patří k tomu lepšímu na trhu. W850i dokáže zachycovat fotografie v rozlišení až 1600x1200 pixelů a svojí neostrost se snaží zachránit alespoň věrným podáním barev, nízkou hladinou šumu za dobrých světelných podmínek a nastavením, do kterého spadá třeba vyvážení bílé a různé efekty.

Nezapomnělo se ani na samospoušť a přisvětlovací diodu, jež zastane spoustu práce v tmavých prostorách. Oblíbené položce světlo lze přiřadit klávesovou zkratku bez nutnosti zapínat režim fotoaparátu. W850i umožňuje snímat video v rozlišení pouze 176x144 a jeho kvalita je skutečně bídná.

Ukázky fotografií pořízených Sony Ericssonem W850i:

Pro chvíle nudy jsou v paměti telefonu předinstalované tři celkem zábavné Java hry – známou plošinovou Treasure Towers doplňuje varianta na tetris s názvem Quadra Pop a automobilové závody Juiced. Z ostatních aplikací nechybí tradiční kolekce VideoDJ, PhotoDJ, MusicDJ a kvalitní videopřehrávač.