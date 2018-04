Hudba na internetu - stahování hudby není věda!

Všechny represivní kroky protipirátských organizací i státních orgánů se míjejí účinkem a nepomáhá ani model digitálního světa z nejhorších nočních můr George Orwella. Na odpojování uživatelů od internetu schválené třeba ve Francii lze elegantně vyzrát pomocí VPN (virtuální sítě). V ní se pak navenek můžete tvářit jako úplně cizí počítač z jiné země. Nahrávací studia a lobbující ochranné svazy placené ze soukromých peněz však stále nepochopily staré úsloví „náš zákazník, náš pán“.

Stahování versus prodej

Počet stažených filmů i her šplhá v posledních letech do ohromujících čísel, ale jedničkou z hlediska množství stažených souborů je stále hudba. Dnes můžete během pár minutek najít prakticky jakékoliv album na některé ze stovek torrentových stránek i v jiných výměnných P2P systémech. Přesto se po letech přešlapování pokoušejí nahrávací společnosti proniknout do světa jedniček a nul také. Konečně se na internetu objevují obchody s nabídkou hudby ke stažení a některé z nich dokonce nepoužívají proklínané DRM (Digital Rights Management), které omezuje vypalování či kopírování souborů. Mají ale prodejci šanci na úspěch, když jsou pirátské kopie dostupné zcela zdarma a systém torrentů je tak jednoduchý, že ho pochopí děti i jejich maminky?







Světové obchody s hudbou

Z globálního hlediska není velkých hráčů na trhu zase tolik. Na jedné straně stojí legendární iTunes, který mnozí nejprve zatracovali kvůli DRM ochraně jednotlivých souborů. Ale posléze to byl právě iTunes, který začal jako první velký obchod s digitální hudbou nabízet písničky bez jakékoliv ochrany. Nejprve sice pouze od umělců pod křídly společnosti EMI, ale k těm se posléze přidali i ti z Warner Music, Universal Music a nakonec také ze Sony BMG.

Původně si Apple na iTunes účtoval za jednu skladbu s DRM 99 centů a za verzi bez DRM 1,29 dolaru, ale během posledních měsíců cena klesla díky nové tvrdé konkurenci na 99 centů za písničku bez DRM. Ještě musíme zmínit, že soubory se prodávají v relativně vysoké kvalitě – jejich datový tok je 256 kbps.

Dalším důležitým hráčem na americkém trhu je Amazon. Největší internetový obchodní dům nabízí muziku v nejpopulárnějším kompresním formátu na světě, tedy v MP3. To znamená nulová omezení při práci se soubory. Podobnou nabídku mají i Napster či nákupní řetězec Wal-Mart.

Je tedy zcela zjevné, že z velkých obchodů s digitální hudbou ochrana DRM opravdu mizí a uživatelé mohou konečně s nakoupeným „zbožím“ nakládat dle vlastního uvážení. Jenže stačí běžné kompresní formáty bez DRM na nabídku pirátů? Z hlediska kvality zvuku není mezi naprostou většinou pirátských MP3 či OGG ripů a mezi oficiální digitální distribucí žádný rozdíl. Podstatný rozdíl je však v ceně, protože za pirátské nahrávky nezaplatíte ani cent, ale za ty legální minimálně 150 korun za jedno album. Kromě toho se na pirátské scéně začíná stále více rozmáhat formát FLAC, který nabízí bezztrátovou kompresi.

Kvalita zvuku FLAC souborů je naprosto shodná s originálem na kompaktu. Velikost jednoho alba je samozřejmě, co se objemu týče, větší. V MP3 má průměrná deska nějakých 50 až 120 MB, ve FLACu zabere průměrné album na disku kolem 250 až 450 MB, což však při stále rostoucích rychlostech internetu není velká překážka. Nahrávací studia by měla na tento trend co nejrychleji zareagovat, protože jinak jim piráti opět seberou vítr z plachet. Proč by měl posluchač platit za MP3, když si může zdarma stáhnout bezztrátový FLAC, že?







Domácí krize

Ve většině zahraničních internetových obchodů bohužel jako český uživatel nenakoupíte, i když se dá očekávat, že se tento stav už brzy začne měnit. Jestliže tedy nechcete nelegálně stahovat muziku z P2P sítí, musíte se spokojit s ryze českými projekty pro prodej hudby po síti. Jedním z nejznámějších je i-legalne.cz, kde dokonce nedávno spustili neomezené stahování za paušál nazvané „Ízy Music“.

Prvotní nadšení, že si za pouhých 249 korun měsíčně může člověk stáhnout, kolik souborů chce, vystřídalo zklamání. Muzika je ve WMA s datovým tokem 192 kbps a samozřejmě vybavená ochranou DRM. Ochrana je navíc nastavena tak, že ve chvíli, kdy vám vyprší předplatné, není možné dále soubory přehrávat. Samozřejmě z nich můžete pomocí nástrojů dostupných na internetu DRM odstranit, ale tím se dopustíte trestného činu a navíc tato činnost postrádá smysl, když si skladby lze stáhnout zdarma v MP3 z jiného zdroje.

U nás navíc není stahování již uveřejněných děl pro osobní potřebu nelegální (tedy v našem případě vydaných CD), tudíž kupříkladu stažením muziky z Rapidsharu či přes DC++ se z hlediska zákona nedopouštíte ničeho nepatřičného. Nesmíte ovšem soubory dál sdílet, tedy ani vypalovat známým apod.

Dalším velkým českým serverem je Allmusic.cz, kde se dokonce už objevila i nějaká alba bez DRM. Je jich ovšem poskrovnu, takže o širokém výběru nemůže být ani řeč. Ještě horší je situace u T-Mobile, který nabízí soubory s DRM jen svým zákazníkům.







Od interpreta a zdarma

Zatím hovoříme jen o hudbě placené nebo ne nelegálně stažené, v hantýrce se dále mluví o (ne)legální hudbě či konečně o hudbě nelegálně zkopírované. Jenže některé slavné kapely už dnes nabízejí svou produkci zcela volně ke stažení. Například skupina Nine Inch Nails nedávno vydala už druhé album nejprve na internetu. Zmínili jsme se o tom v minulém čísle v rubrice Plus měsíce, ale pro pořádek si zopakujeme základní fakta. Deska s názvem Slip je dostupná ke stažení v několika verzích – v běžném MP3, v M4A (Apple kodek), bezztrátovém FLACu, 24bit/96 kHz FLACu a ve stejně kvalitním WAV. Poslední dvě verze nabízejí vyšší kvalitu zvuku než klasický kompaktní disk.

Podobnou cestou se už loni vydala britská skupina Radiohead, která dala své album také na web, přičemž platba za ně byla dobrovolná a stahující si sám mohl určit, kolik a zda vůbec zaplatí.

Dá se očekávat, že tento systém distribuce budou postupně volit další interpreti. Stále víc z nich si totiž uvědomuje, že v moderním showbyznysu jsou studiové nahrávky jakýmsi lákadlem, reklamou na interpreta a jeho živá vystoupení. Tradiční model distribuce je proto z dlouhodobého hlediska neudržitelný stejně jako snahy vnutit uživatelům produkt s různými omezeními.

Pirátství určitě připravuje mnoho lidí o značné příjmy, ale současně je jedinou pákou, která může se zkostnatělými nahrávacími společnostmi pohnout. Prodej hudby na internetu neustále roste, nicméně nemůže se srovnávat s (ne)legálním stahováním. Šanci na úspěch má pouze ve chvíli, kdy legitimní systémy digitální distribuce nabídnou víc než P2P sítě. Víc co do kvality nebo obsahu.







Paradoxní (ne)legálnost

Nová distribuce

