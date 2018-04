Hudba míří do všech mobilů. Chcete poslouchat?

Letos by se podle odhadů mělo prodat přes šedesát miliónů MP3 přehrávačů. Je to sice jen desetina toho, kolik se prodá mobilních telefonů, ale pro výrobce mobilů je to přesto zajímavý prostor pro rozšíření svých aktivit.

Výrobci připravují řadu nových telefonů, které budou poskytovat stejný luxus jako klasické MP3 přehrávače. Velkým vzorem je systém iPod od Apple Computer. Výrobce mobilů hodně zajímá systém stahování a prodávání, což je ale většinou úkol pro operátory.

Do telefonů totiž přehrávač klidně dají, ale zatím není úplně jasné, jak budou uživatelé hudbu získávat. „Technologie na přehrávání už tu je, ale stále chybí obchodní model, na základě kterého by se do projektu vložili operátoři,“ řekl Eddie Tapiero z agentury Strategy Analytics.

O tom, jakým směrem se bude ubírat mobilní hudba se rozhodne již brzy. Výrobci sází na model, který provozuje Apple. Ten zřídil jednoduchý systém stahování hudby iTunes, který sice negeneruje nijaký velký zisk, ale podporuje prodej iPod přehrávačů. Na internetu je jasný trend ke zlevňování. Yahoo například spustilo stahovací službu s měsíčním paušálem sedm euro.

Tato cesta se ale samozřejmě nelíbí operátorům. Ti chtějí profitovat hlavně z toho, že si z jejich portálů budou zákazníci stahovat jednotlivé skladby. „Operátoři chtějí prodávat telefony, které zvládnou jejich služby,“ řekl Muzib Khan, viceprezident Samsungu.

Jaké jsou obchodní modely ve světě?

Jihokorejský SK Telecom používá systém postavený na půjčování hudby. Zákazník si zaplatí paušál ve výši pěti dolarů měsíčně a může si stahovat, kolik písniček chce. Když mu vyprší paušál, tak mu speciální software stažené songy zablokuje. Služba se setkala celkem s velkým úspěchem, když si ji půl roku po spuštění aktivovalo přes 1,2 milionu uživatelů. Ve Spojených státech zvažují podobný model.

Objevilo se i zajímavé spojení, když společnosti Nokia a Microsoft začaly spolupracovat s malou firmičkou Loudeye. Ta má na svědomí internetový systém, s nímž mohou operátoři nabízet hudbu ve formátu od autorů Windows. Operátoři si mohou nastavit vlastní limity, kde mohou být přehrávány nabízené písničky.

Chce to nové formáty

Hudební formáty v českých mobilech Klasický formát pro komprimovanou hudbu je MP3, který však hudební vydavatelství nemají zrovna v lásce. Proto se pro mobilní hudbu vytvářejí formáty vlastní. Eurotel používá formát KOZ, který přehraje jen přehrávač microKOZm. Proti tomu T-Mobile vytvořil s hudebními vydavatelstvími svůj formát OMA, který má podobné vlastnosti, ale není s KOZ kompatibilní. Mobilní formáty se vyznačují tím, že se nedají přehrát na PC a proti MP3 mají ještě výhodu v lepší kompresi.

Hudební průmysl potřebuje také nové formáty. Nejrozšířenější formát MP3 už současným požadavkům nevyhovuje. Mobilní hudba se bude s největší pravděpodobností šířit ve formátu AAC-Plus.

Ten nabízí lepší kvalitu zvuku a především průhlednější ochranu autorských práv, což požadují hlavně nahrávací společnosti, které dodávají operátorům hudbu. Kromě toho velikost souborů je čtyřikrát menší než u MP3, což je výhoda právě pro mobilní telefony. Dřívější verzi AAC používal Apple ve svých iTunes. Zatím standard používají SK Telecom a německý Vodafone.

V čem je problém?

Problém je v uživatelích, potažmo v zákaznících. Ti si chtějí nahrávat a stahovat hudbu do mobilů ze svých počítačů, jako jsou zvyklí ze svého iPodu. Jedinou výhodou mobilní hudby je to, že si mohou stáhnout písničku kdekoliv. „To by ale mohl být hlavní tahák hudby do mobilních telefonů,“ řekl Eddie Tapiero Operátoři doufají, že by mobilní hudba mohla být stejným tahákem jako vyzváněcí melodie.

Chce to ale rychlý přenos dat. Vyzváněcí melodie je asi stokrát menší než jedna písnička ve formátu MP3. Proto je nutné rychle zavést nový formát mobilní hudby a spustit 3G sítě, aby se zrychlil přesun dat k uživatelům. A pak jenom čekat. Optimisté vidí start masového užívání mobilní hudby už o letošních Vánocích.

Průzkumy ale nejsou masivnímu úspěchu multimédií v mobilech zrovna nakloněny. Podle výzkumu agentury In-Stat má o tyto služby zájem méně než jedenáct procent respondentů. O opaku nás možná přesvědčí už konec letošního roku.