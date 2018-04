Hubneme s PDA (fejeton)

Ale pozor. Vždyť máme v kapse moderní všestranné zařízení a to by v tom byl čert, aby se v záplavě programů "na cokoliv" nenašla aplikace, která nám pomůže od přebytečných kilogramů a ještě nás zabaví oním zvláštním způsobem, který chápe jen ten, kdo rád dychtivě spouští na čemkoliv nějaký nový software...

A taky že ano... Po napsání kýžených klíčových slov (třeba "Diet") v softwarových vyhledávačích na nás nezanedbaný softwarový portál vychrlí slušný seznam programů a aplikací. Jsou nejrůznějšího zaměření, obsahu a pochopitelně i kvality. Trošku jsem se jimi prokousával a zjistil jsem, že asi ideální produkt vypadá asi takto:

Správný program vás nejprve detailně vyzpovídá, zjistí si vaše nacionále, rozměry vašich partií (i těch nejskrytějších). Klidně mu sdělte odpovědi i na ty nejnestydatější otázky - nechá si je pro sebe a na oplátku vám bezohledně sdělí, kterým stupněm obezity trpíte, a poradí vám, jakou byste měl mít ideální váhu a jak a kdy toho dosáhnout...

Aplikace mají "příjmovou" a "výdajovou" část a mezi nimi se pokouší najít rovnováhu. Tu příjmovou představuje vše, co přes den sníte a vypijete. Výdajovou zase to, co vydáte - cvičení, pohyb, životní styl apod... Program vám pak jednoduše pomáhá žít zdravě a dosáhnout stanovených cílů tak, že vám stanoví limity pro příjmy potravin (velmi drasticky řečeno nedovolí vám se "přežrat") a normy pro výdaje energie ("už jste ujeli doporučených 20 km na kole?").

Prvotní vložení údajů patří k těm příjemným stránkám programu, o tom není sporu. Zkoušení aplikací je (aspoň pro mne vždycky) jako objevování neznámých kontinentů a světů. Byť u některých softwarových domů se toto zkoušení, pravda, zužuje na odpověď na otázku - bude nový program zase tak stupidní a nepoužitelný jako ty ostatní?

Problémy nastanou, pokusíme-li se tento program uvést do praxe. Část výdajová (cvičení) se ještě dají překousnout, na kole se jezdí u nás stejně tak jako v Americe a hodina za velkou louží se rovná šedesáti minutám i na našem kontinentě. Velké problémy začínají se stranou "příjmovou".

První problém nastává s měrovými jednotkami. Jestli se vám chce přepočítávat, kolik uncí masa, či polévkových lžic tatarské omáčky jste zkonzumovali, tak prosím do toho. Uvědomte si ale taky, že po zhltnutí 20 dkg salámu musíte tento svůj kalorický poklesek rychle vložit i do PDA a absence rozumných měrných jednotek vás bude dost zdržovat.

Pomalu jsme se ale dostali k největšímu jádru problému, a tím jsou vkládané potraviny. K plynulému používání aplikace vám nepostačí základní znalost angličtiny. Málokdo z nás je asi vzdělán v oboru gastronomicko - potravinářském se specializací na překlady tohoto typu. Takže nastávají velké potíže s překlady okrajových typů potravin: jídel, pochutin, surovin a podobně. A když už někdo umí pokročilou angličtinu, zkuste vložit rychle do PDA běžné vepřo-knedlo-zelo, znojemský guláš či španělského ptáčka. Databáze jsou přizpůsobené americkému stylu, rozmanitých hot-dogů jsou zde mraky, na tuzemská jídla ale moc nenarazíte...

Když jsem na jaře v návalu euforie navrhoval Andreji Schestopalovi počeštění databáze do RMRDiet, tak mne Andrej na tuto skutečnost upozornil. Nejsme v Americe a vytvoření naší databáze pokrmů a komponent by byla asi dost samostatná práce, do které se zatím nikdo nepustil. Na Internetu se mi nepodařilo najít ani nějakou rozumnou českou databázi nutričních a jiných hodnot potravin a jídel.

Takže jsem zatím k těmto produktům a jejich využití u nás dost skeptický. A možná je to tak dobře. Večer si klidně zajdu na guláš, dám si dvě pivka a svůj palm nechám v pohodě doma...