Huawei rozjíždí, co jiní vzdali. Otvírá vlastní prodejnu s mobily

19:08 , aktualizováno 19:08

Čínskému Huawei se v posledních letech daří a platí to i pro český trh. I proto firma rozšiřuje své aktivity a investuje, což se projevilo i otevřením první značkové prodejny Huawei v České republice. Firma tedy zkouší to, co jiní konkurenti před ní vzdali. A navíc by brzy měly následovat i další prodejny.