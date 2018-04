Narostla mu křídla. Huawei se přes noc změnil v luxusní a drahou značku

Prezentace Huawei v Berlíně byla v mnohém zdlouhavá a nudná. Během hodiny a půl ovšem nastalo několik momentů, které jasně ukazují, že Huawei doslova získal křídla a míří mnohem výš než dosud. Už loni výrobce s modely P7 a Mate 7 naznačil, že nechce být jen značkou levných smartphonů, letos to ještě důrazněji připomněl typem P8 a teď v Berlíně to zcela jasně řekl novinkou Mate S a podpořil to jeho prezentací.

Zmíněná módní přehlídka nebo přítomnost významných novinářů ze světa módy jsou toho jasným důkazem. Huawei se také tentokrát během prezentace novinky tolik nesoustředil na různé technické parametry a drobnosti, větší prostor dostaly design a provedení telefonu. Spousta videí, které premiéru dokreslovaly, hrála na pocity a emoce. Huawei už prostě nejsou levné telefony pro každého a firma to dala v Berlíně jasně najevo. Jako by to přiznala poprvé a změna přišla doslova přes noc.

Posun ostatně potvrzuje i Yanmin Wang, šéf obchodních aktivit Huawei ve středoevropském regionu. „Huawei byl dosud technologickou značkou a naše produkty kladly důraz na specifikace a inženýrská řešení. Rozhodli jsme se však, že chceme být blíže lidem, a proto jsme spojili nejnovější techniku s módou a stylem. Evropskému zákazníkovi tak ukazujeme naši novou, lidštější tvář. Budeme mít nadále i cenově atraktivní produkty, ale my chceme mít image spolehlivé a prémiové značky,“ odpověděl na náš dotaz ohledně změny krátce po tiskové konferenci.

Sebevědomé cenovky všech nových modelů to jasně ukazují. Špičkový Mate S už se cenou dotáhl na konkurenty zavedených značek jako Samsung, Apple, HTC, Sony nebo LG. S českou cenovkou 17 590 korun sice nebude nejdražší, ale třeba základní Samsung Galaxy S6 je levnější, špičková LG také a HTC bude s modelem M9 cenově také níže. Jasně, jsou to vlastně už půl roku staré telefony, ale rozdílů ve výbavě zase tolik není, každý z těchto kousků má svá pro a proti. Ceny dražších variant u nás neznáme, provedení s dvojnásobkem paměti (64 GB) má stát 699 eur namísto 649 eur u základního provedení. U nás tedy asi 19 tisíc, pokud se tu bude prodávat. A varianta s Force Touch displejem a 128 GB vnitřní paměti pak bude ještě draží, jen se výrobce nepochlubil o kolik. Tipujeme cenu zhruba 800 eur, v přepočtu tedy téměř 22 tisíc korun.

Že je to jen případ jednoho modelu? Opak je pravdou. Vždyť už v létě představený typ P8 stojí 13 tisíc korun, předchůdce přitom u nás začínal na deseti tisících. A třeba v Berlíně nově představený model střední třídy G8 s 5,5palcovým Full HD displejem a Snapdragonem 615 vyjde na 399 eur, tedy asi 11 tisíc korun.

A stejné je to s chytrými hodinkami, jejichž cenu Huawei v Berlíně oznámil. Jejich mechanické provedení se od představení v Barceloně trochu proměnilo, ale určitě Watch patří k těm zdařilejším pokusům na tomto poli. Ceny 399 eur (tedy asi 11 tisíc korun) za základní model s koženým páskem, 449 eur (asi 12 200 korun) za typ s kovovým tahem a 699 eur (asi 19 tisíc korun) za zlatě zbarvený model Elite ovšem opět nejsou žádná láce.

Huawei si ovšem to vše může dovolit. Zákazníci se očividně naučili platit prémiové ceny u konkurence a na poli modelů s výtečným poměrem výkon/cena firma bojuje pomocí své nové značky Honor. „Honor je značka pro digitální generaci, pro lidi, kteří jsou zvyklí žít on-line, a tomu se přizpůsobuje i portfolio produktů a ceny,“ vysvětlil nám Yanmin Wang.

V podstatě tím potvrdil, že Huawei si cestu k zákazníkovi najde a je vlastně jedno, pod jakou značkou to bude. Každopádně právě uvedení značky Honor již dává v souvislosti s aktuálním posunem Huawei mnohem větší smysl. A kdyby čínské značce náhodou sázka na prémiovou modelovou řadu nevyšla, vždy může zase otočit kormidlem jiným směrem. Pryč od přehlídkového mola.