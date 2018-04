Huawei zaútočí s Androidy a tablety na český trh

Huawei v České republice působí už dlouhou dobu a je asi největším dodavatelem síťové infrastruktury pro tuzemské operátory. Mobily ale doposud prodával výhradně přes operátory pod jejich značkou, což se chystá letos změnit.

Na stánku Huawei nás zaujaly především čtyři mobilní telefony. Jedním z nich je čtvercový Android s QWERTY klávesnicí (U8300), který rozšíří prořídlé řady telefonů s touto konstrukcí. Další dvě novinky (U8500 a Ideos X5) přesvědčí především svým vzhledem a solidní funkční výbavou.

Jako snad u žádného výrobce, ani u stánku Huawei nechyběl tablet. Ten nesl označení Ideos S7 Slim a disponuje sedmipalcovým displejem. Je škoda, že ho pohání platforma Android 2.2 a na verzi 3.0 si musíme nechat zajít chuť.

Představené novinky s Androidem by nemusely zapadnout v záplavě konkurenčních modelů.

Drobeček s QWERTY

Model U8300 na nás zapůsobil subtilním dojmem, a to i přesto, že telefonu vévodí relativně rozměrná QWERTY klávesnice. Tu po krátkém otestování hodnotíme spíše jako průměrnou. Vadila nám především nejistá odezva jednotlivých tlačítek. Displej má úhlopříčku 2,6 palce při rozlišení QVGA. Je to jakási oběť za přítomnost QWERTY klávesnici a malé tělo přístroje. Další funkční výbava zahrnuje vše od wi-fi až po GPS nebo HSDPA.

Do kategorie stylových Androidů se řadí model U8500. Líbilo se nám především výtečné zpracování a použité materiály, které byly příjemné na omak. Na horní a spodní straně je tělo přístroje mírně zaobleno. Výtečné byly rovněž hardwarové klávesy pod displejem s optickým trackballem ve středu. Tradiční je opět výbava, která po technické stránce obsahuje to samé co model U8300. Fotoaparát bude mít rozlišení 3,2 Mpix, ale bez automatického ostření.

Další ze zástupu tabletů

Přestože model Ideos S7 nese ještě označení Slim, oproti ostatním tabletům, které jsme viděli na výstavišti, se příliš nelišil svojí tloušťkou. Líbil se nám jeho celkový vzhled, kdy černou čelní stranu po otočení prozářily světlé plasty. Model na nás nejenom díky tomu nepůsobil laciným dojmem. Bohužel používá pouze platformu Android 2.2 a nepočítáme s tím, že by se někdy dočkal aktualizace na verzi 3.0 Honeycomb.

Displej má rozlišení jenom 800 × 480 pixelů při úhlopříčce 7 palců a celková kvalita zobrazení byla průměrná. S tabletem půjde volat nebo posílat SMS/MMS zprávy. Další výbava se neliší od konkurence a wi-fi či podpora sítí třetí generace je již samozřejmostí.

V závěru prohlídky stánku Huawei jsme si ještě prohlédli model Ideos X5, který bude z doposud zmiňovaných telefonů nejvýkonnější. Jeho displej má úhlopříčku 3,8 palce a rozlišení WVGA. Barvy má dostatečně syté. Líbilo se nám i konstrukční zpracování a design, který se drží podobného stylu jako zmiňovaný Ideos S7.

Ideos X5 nahrává či přehrává video v rozlišení 720p. Fotoaparát má rozlišení 5 Mpix a disponuje automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Tradiční je opět výbava, která zahrnuje rovněž datové přenosy HSPA+. Webový prohlížeč podporuje Adobe Flash 10.1.