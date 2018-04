Huawei zařadil zpátečku. Vývoj dvousystémového smartphonu popřel

O vývoji smartphonu Huawei s předinstalovanými systémy Android a Windows Phone informoval prostřednictvím portálu TrustedReviews marketingový ředitel Shao Yang již v první polovině března. S poznámkou, že systém Microsoftu je i nadále odsouzen hrát pouze druhé housle, tehdy zmínil, že jej Huawei použije v rámci multisystémové strategie.

Právě telefony, s nimiž budou mít uživatelé možnost volby operačního systému, mohou podle Yanga dostat dosud nepříliš populární operační systém Windows Phone mezi větší počet uživatelů. Především pak mezi ty, kteří by při výběru nového smartphonu dali jednoznačně přednost konkurenčnímu Androidu.

Jen pouhý týden po Yangově vyjádření však firma vývoj takového modelu popřela. Je však možné, že jde pouze o dobře promyšlený krok a společnost sleduje, jaký ohlas to mezi mobilními uživateli vyvolá.

Když ne Huawei, tak to bude jiný výrobce

Pokud je toto tvrzení pravdivé a Huawei skutečně takový smartphone nevyvíjí, neznamená to, že by tím myšlenka telefonu s více operačními systémy upadla v zapomnění. Na MultiOS technologii sází například Geeksphone Revolution, jehož detaily byly odhaleny letos v únoru. Je však otázkou, kdy a zda vůbec se tento smartphone dostane na trh. Mnoho ohlášených modelů španělského výrobce se totiž nikdy nedostalo do výroby.

Na možnost výběru operačního systému myslí také britská společnost Canonical, a to v případě projektu Ubuntu Edge. Prostřednictvím aplikace Ubuntu Dual Boot chce dát uživatelům možnost volby, který z operačních systémů Ubuntu a Android chtějí po restartu telefonu používat.

S financováním projektu se společnost obrátila na širokou veřejnost. Vývoj by měl spolknout neuvěřitelných 32 milionů dolarů (téměř 640 milionů korun). Podařilo se však vybrat necelou polovinu potřebné částky. S poděkováním všem, kteří na vývoj přispěli, se pak Canonical rozhodl v projektu pokračovat formou jednání s partnery (více čtěte zde).