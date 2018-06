Huawei chtěl s novinkou drtit konkurenci. Jenže to jsou jen silné řeči

Huawei nejprve mezi levnými telefony představil model Y7 Prime 2018, teď přidal levnější Y6 Prime 2018. Telefony si nejdřív zařadíme podle ceny. Y7 stojí 4 900 korun, Y6 vyjde o necelou tisícovku levněji, stojí 3 990 Kč (do konce června v prodeji jen u Vodafonu, pak všude). Oba tedy patří do nižší střední třídy.

Rozdíl mezi oběma modely není markantní, Y7 má silnější procesor (Snapdragon 435 proti Snapdragonu 425), větší úhlopříčku displeje (5,99 palce proti 5,7 palce, oba s rozlišením HD+) a dvojitý zadní fotoaparát (13+2 Mpix proti 13 Mpix). Vše ostatní je stejné. Tedy 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti, 3 000 mAh baterie, hybridní slot pro druhou SIM nebo pro paměťovku, 8 Mpix přední foťák a nebo Android 8.0.



Huawei Y7 Prime (2018)

Ekonomicky smýšlející zákazník asi zvolí levnější model, rozdílů není mnoho a 900 korun, které ušetří, může investovat do příslušenství nebo do mobilních služeb. Naopak ten, kdo jde po maximálním poměru ceny a výkonu, asi vyrazí do prodejny pro konkurenční Xiaomi.

Přestože Huawei v tiskové zprávě tvrdí, že, citujeme: Huawei Y6 Prime 2018 drtí konkurenty funkcemi i cenou, tak to tak docela není pravda. Stačí se podívat na nabídku Xiaomi a Y6 Prime i Y7 Prime zase takovými premianty v poměru ceny a výkonu nejsou.

Xiaomi Mi A1

Začněme Xiaomi Mi A1 které lze v mnoha obchodech koupit za stejných 3 990 Kč jako Huawei Y6 Prime 2018. Xiaomi je sice starší model a nemá protažený displej, proto má úhlopříčku „jen“ 5,5 palce, ale má rozlišení plné HD, tedy výrazně lepší než Huawei. K tomu má silnější procesor Snapdragon 625, 4 GB operační paměti nebo dvojitý fotoaparát se zoomem. Huawei boduje jen novějším Androidem a možností odemčení telefonu skenem obličeje.

Xiaomi Redmi 5

Pak je tu model Xiaomi Redmi 5 32 GB, který stojí stejně jako Huawei Y6 Prime a oba telefony mají v podstatě stejnou výbavu. Huawei boduje opět novým Androidem a odemykáním skenem obličeje. Xiaomi má o fous větší baterii a novější a silnější procesor Snapdragon 450.

Xiaomi Redmi S2

Zajímavější je nové Xiaomi Redmi S2, které má většinu výbavy opět shodnou, Xiaomi má větší displej s úhlopříčkou 5,99 palce, dvojitý hlavní foťák (12+5 Mpix), 16 Mpix přední snímač, výkonnější procesor Snapdragon 625 a nezaostává ani verzí Androidu, taktéž má osmičku. Cenově je Redmi S2 mezi oběma novinkami Huaweie, stojí 4 400 korun, ale má vlastně lepší výbavu i než model Y7 Prime.

Xiaomi Redmi 5 Plus

A kdo by si zatím nedokázal vybrat, může zvolit Xiaomi Redmi 5 Plus. Velký displej má úhlopříčku 5,99 palce s rozlišením dokonce FHD+, výkonnější procesor Snadragon 625 a mnoho zákazníků zaujme velkou baterií s kapacitou 4 000 mAh. Minusem je starší Android 7.0. Toto Xiaomi stojí 4 500 korun.

Z přehledu je jasné, že novinky Huaweie jsou zajímavé telefony, které mohou s konkurenty soupeřit, ale rozhodně je nedrtí cenou ani výbavou. Pro zákazníky je ale současná situace výhodná, ceny klesají a za čtyři až pět tisíc lze koupit už velmi dobře vybavený smartphone.