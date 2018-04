Jeden z nejprodávanějších mobilů v Česku má falešného nástupce

Na stánku Huawei na lasvegaském výstavišti jsme narazili na velkou porci nových modelů. A to zcela nových i těch, které výrobce představil v poslední době, ale zatím jsme je neměli možnost vyzkoušet.

Do první skupiny úplných novinek patří dvojice modelů Ascend Y300 II a Ascend Y330. Levné smartphony obvykle nejsou příliš zajímavé, protože neohromí ani výbavou a ani designem. Jenže u této dvojice je podstatný jejich předchůdce, tedy Huawei Ascend Y300, který patří mezi nejprodávanější mobily na českém trhu za rok 2013. Jeho nástupci tak jistě budou zajímat hodně zákazníků.

Jenže kdo je přímým nástupcem Y300? Podle označení by to logicky měl být model Y300 II. Jenže se stačí podívat na jeho rozsvícený displej a je jasné, že tady něco nehraje. Ascend Y300 II totiž nepoužívá obvyklý Android, ale běží na operačním systému Firefox. A to je na masově prodávaný mobil zatím příliš velká extravagance.

Navíc vystavené kusy rozhodně neoplývaly plynulostí a rychlostí systému, který je v principu docela povedený a zajímavý. Prostě s Firefoxem to bude mít Ascend Y300 II velmi těžké a je otázkou, zda se u nás vůbec bude prodávat. Kdyby na podzim nedošlo k převzetí českého O2 skupinou PPF, byla by asi pravděpodobnost větší. Vystavené vzorky totiž na zádech nesly logo operátorů Movistar, tedy operátorů ze skupiny Telefónica, kam patřilo (či technicky ještě stále patří) i české O2.

Tak jako tak, Huawei Ascend Y300 II má čtyřpalcový displej s rozlišením 800 × 480 obrazových bodů, což je na laciný low-end slušné rozlišení. Pohání ho dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1 GHz. Operační paměť má kapacitu 512 MB, uživatelská pak 4 GB. Telefon má pětimegapixelový fotoaparát a obvyklou výbavu včetně podpory 3G sítí.

Z výše uvedeného je patrné, že reálným nástupcem bestselleru Y300 bude nový model Ascend Y330. Ten má stejně velký 4,5palcový displej s rozlišením 800 × 480 obrazových bodů a o něco horší výbavu než Y300 II. Procesor Mediatek má dvě jádra na frekvenci 1,3 GHz, operační a uživatelskou paměť výrobce neudává. Fotoaparát má rozlišení jen 3,3 MPix a telefon podporuje 3G sítě.

Bohužel zatím neznáme dostupnost ani jedné z novinek.