Souboj prémiových chytrých hodinek – Huawei, nebo Samsung?

Pokud pomineme Apple Watch, které jsou ještě o pár tisícovek dražší, jsou na špici segmentu prémiových chytrých hodinek právě Samsung a Huawei. Samsung si tuto pozici střeží už několika generacemi svých modelů, naopak Huawei je zde naprostým nováčkem.

Samsung vyniká svou kompaktností a také inovací v ovládání, naopak Huawei razí cestu prémiového dojmu společně s robustnějším provedením, ale také větším displejem. V našem srovnávacím testu chceme zjistit, zda má jeden model výraznější převahu nad druhým a zda jsou oba vhodnými kandidáty na koupi. Oba dva modely mají totiž svá pro a proti a už teď můžeme prozradit, že souboj je skutečně velice vyrovnaný.

Vzhled Kompaktnost proti okázalosti

Subjektivně se nám líbily oba dva modely, byť každý trochu jiným způsobem. Huawei jsme měli k dispozici ve stříbrném provedení s kovovým řemínkem, naopak Samsung jsme testovali ve „sportovní“ verzi, tedy s gumovým řemínkem. Naživo jsme viděli Samsung i ve verzi classic, která se nám ale líbila snad nejméně. Ale o tom více za chvíli.

Kovový řemínek a celostříbrné provedení u Huawei Watch působí skutečně okázalým dojmem, byť jsme měli pocit, že hodinky sednou spíše na silnější ruce a na drobnějších zápěstích budou až příliš výrazné. Plast zde v podstatě najdeme jen na spodní straně pouzdra, jinak se všude nachází broušená ocel. Displej je krytý safírovým sklem.

Hodinky od Huawei jsou taktéž dostupné v černé nebo zlaté variantě (v limitované edici) a také s koženým řemínkem. Tuto verzi jsme bohužel viděli pouze na výstavišti v Berlíně při jejich představení, ovšem zaujala nás minimálně stejně, ne-li více než ocelové provedení.



Situace na českém trhu je ovšem poněkud odlišná, verzi s kovovým řemínkem u nás naopak oficiálně neseženete, Huawei Watch se zde prodávají zatím pouze s koženým v černé barvě. Ocelový řemínek se na náš trh teprve chystá.



Oproti tomu Samsung se svým modelem Gear S2 působí vedle Huawei Watch jako úplně jiná kategorie. Sportovní provedení s gumovým řemínkem a ocelovým pouzdrem se skutečně více hodí na ruku sportovce než byznysmena. Zároveň však sedne i na menší ruce a v tomto případě máme pocit, že chytré hodinky už srovnaly své rozměry s těmi klasickými.



Rovněž jsme mohli vyzkoušet i „classic“ verzi modelu Gear S2, která však pro nás byla zklamáním. Kožený řemínek působil až podezřele lacině a ozubený ovládací prstenec okolo displeje se i k našemu překvapení ovládal hůře než ten hladký na sportovní verzi. Rozdíl však nebyl až tak funkční jako spíše pocitový. Hladké provedení nám zkrátka sedlo lépe.

Praktičnost a ovládání Inovace proti klasice

Na této oblasti si nové hodinky od Samsungu daly hodně záležet. Vedle klasického ovládání prostřednictvím dotykového displeje totiž můžete otáčet i mechanickým prstencem okolo něj, a listovat tak například nabídkami menu, upozorněními, nastaveními ... zkrátka čímkoliv.

Samsung tímto prvkem uhodil hřebík přesně na hlavičku a podle nás je to prvek, který by měl být u chytrých hodinek standardem. Ovládání hodinek je díky němu daleko lepší, přehlednější i rychlejší. Zatímco u modelů s dotykovým displejem a jedním fyzickým tlačítkem můžete u ovládání strávit desítky minut než zjistíte, jak co funguje, zde je pochopení prakticky okamžité.

Vedle toho na boku pouzdra Gear S2 najdete ještě dvě tlačítka, jedno pro návrat o krok zpět a druhé na zapínání/vypínání hodinek. Až s podivem sledujeme, kolik fyzických ovládacích prvků vlastně Gear S2 mají, a přitom jsou to jedny z nejvíce kompaktních hodinek, jaké jsme kdy testovali.

Oproti tomu musíme Huawei Watch nazvat v podstatě nudnými. Téměř veškeré ovládání se odehrává pomocí dotykového displeje, fyzické tlačítko je na pouzdře pouze jedno. To kombinuje funkci rozsvěcení a zhasínání displeje s návratem na domovskou plochu – ciferník. Všechna ostatní gesta musíte objevit sami. Ovládání tedy probíhá primárně tahy přes displej do čtyř směrů.

Nejvíce nám vadilo, že dlouhé podržení tohoto tlačítka neudělá vůbec nic. Několikrát jsme se přistihli, jak dlouhým držením pokoušíme hodinky vypnout, ale až pak nám došlo, že se k této funkci musíme zkrátka prokousat přes nabídky v menu.

Když už jsme u praktičnosti, musíme ještě zmínit jeden neduh Huawei Watch, týkající se zapínání kovového řemínku. To je totiž nepochopitelně řešené jako podvlékání jednoho konce pod druhý a následné upevnění pomocí zapínacího mechanismu. Neříkáme, že není logické, jen nám tento styl za celou dobu nepřešel do krve a nasazování hodinek bylo zkrátka pokaždé až příliš pracné. Už jen proto jsme byli velice vděčni za daleko standardnější zapínání pomocí děr v gumovém řemínku u modelu Gear S2.

Systém a funkce Android proti Tizenu

V Huawei Watch nalezneme nejvíce rozšířený systém Android Wear. Ten se ani napříč odlišnými výrobci nijak zásadně neliší jeden od druhého (například jindy testované LG G Watch vypadají systémově nachlup stejně), zkrátka jde o jakousi čistou formu systému pro chytré hodinky na platformě Android.

Vedle domovské stránky, tedy ciferníku, který si můžete přizpůsobit nejen ze sady mnoha základních, ale také celé řady dalších z obchodu Google Play, se při potažení dolů objeví podobná lišta té, jaké známe z Androidu, jen s podstatnou dávkou minimalismu. Hodinky zde pouze přepnete do tichého režimu, nastavíte jas nebo rovnou přejdete do nabídky nastavení.

Při potažení nahoru objevíte Chytré karty, opět známé z mobilů s operačním systémem Android. Rovněž se zde zobrazují veškeré notifikace z mobilu. Potažení doprava pak tyto upozornění a karty s informacemi o vaší denní aktivitě, počasím a dalšími odstraní. A nakonec potažení doleva vám ukáže menu hodinek, ve kterém se už posouváte klasicky nahoru a dolu. Pro angličtináře nechybí ani ovládání pomocí hlasových příkazů začínajících vždy slovy „Ok Google“.

V základu v hodinkách naleznete fitness aplikaci, budík, baterku (v podobě rozsvícení displeje bíle v plném jasu), mapy, ovládání hudebního přehrávače, stopky, odpočítávač či počasí. Samozřejmě máte k dispozici i celou řadu dalších aplikací skrze obchod Google Play. Líbí se nám také, že ciferníky si i v režimu spánku ponechají svůj zjednodušený vzhled, místo jednoho stejného pro všechny v případě hodinek Gear S2.

Oproti tomu model Gear S2 si razí vlastní cestu s operačním systémem Tizen, tedy výrobkem přímo Samsungu. Mimo hodinek jej používá například modelová řada telefonů Samsung Z. Prostředí tohoto systému je v hodinkách Gear S2 podřízeno právě ovládacímu prstenci, vše se tak odehrává „v kruhu“ – otáčením dokola listujete v nabídkách, přecházíte na vedlejší plochy či nastavujete hodnoty například na časovači.

Ciferníky se Samsungu také povedly, nabídne jich celou řadu, od designových až po ty sportovní. Ty také lze dále v aplikaci na mobilu přizpůsobovat, a nebo si rovnou nainstalovat další prostřednictvím aplikačního obchodu Gear Apps. Ten ale oproti Google Play nabízí o dost omezenější výběr ciferníků a aplikací.

Co se aplikací týče, jsou Gear S2 vybavené celkem bohatě. Vedle základních funkcí, které se v podstatě shodují s Huawei Watch, tedy stopky, budík, hudební přehrávač, počasí nebo fitness, Samsung nabídne třeba i nahrávání zvuku, galerii obrázků nebo dokonce možnost psaní textových zpráv. Nemusíme připomínat, že na malém displeji hodinek se text nepíše dvakrát pohodlně.

Parametrové srovnání

Samsung Gear S2 Huawei Watch Úhlopříčka displeje

1,2" kruhový 1,4" kruhový Rozlišení displeje

360 x 360 pixelů

400 x 400 pixelů Zobrazovací technologie Super AMOLED AMOLED Připojení Bluetooth, wi-fi, NFC

Bluetooth, wi-fi

Kapacita baterie

250 mAh (2 - 3 dny výdrže)

300 mAh

Certifikace krytí

IP68 IP67 Operační paměť

512 MB

512 MB

Datové úložiště

4 GB

4 GB

Cena 8 999 Kč / 9 990 Kč (classic verze)

9 990 Kč



Závěr Elegance proti revoluci ovládání

Kdo čekal, že finální verdikt bude znít výrazně v prospěch jedné strany, bude nejspíše zklamaný. Oba modely mají svoje neduhy, ale i přednosti, nicméně na volbu „které z nich si pořídit“ si bude muset odpovědět zákazník spíše sám. My se mu to ovšem pokusíme alespoň troch usnadnit.

Pokud o chytrých hodinkách uvažujete trochu jako o technologickém šperku a chcete jimi hlavně zaujmout, měla by vaše volba padnout na Huawei Watch. Ačkoliv se Gear S2 po designové stránce také hodně povedly, nemůžeme se ubránit dojmu, že vedle konkurenta od Huawei působí trochu jako šedá myš. Ať už se rozhodnete pro variantu s kovovým či koženým řemínkem, bude Huawei zkrátka působit jako technologická stylovka na vašem zápěstí.



Naopak pokud hledáte společníka na sport, takového, který je kompaktní, na ruce příliš nepřekáží a snadno se ovládá, pak volba jednoznačně padá na Samsung Gear S2. Hodinky byly v podstatě vyrobeny k účelu být společníkem, který pomáhá sledovat váš životní styl, a zároveň nabízet přehledné a rychle dostupné informace o tom, co se děje ve vašem mobilu.

Dokážeme si však představit, že zkrátka chcete vyzkoušet chytré hodinky jako takové, bez nároku na to, zda vám hodinky poslouží jako šperk, nebo pomocník při cvičení. V takovém případě bychom spíše sáhli po Samsungu. Ten totiž tuto volbu vyhrál právě díky inovativnímu ovládání, které snadno pochopíte a rychle se s ním sžijete. Ale pozor. Pokud chcete mít k dispozici co nejvíce funkcí, aplikací i možností přizpůsobení, bude lepší volbou Android Wear. V tom případě sáhněte spíše po Huawei.

Existuje ovšem ještě jedna varianta. Pokud se ptáte, zda má smysl dávat 10 tisíc korun za chytré hodinky, pak odpovídáme, že v podstatě nemá. Jednak na platformě Android Wear existují i daleko levnější modely (Moto 360, Sony SmartWatch 3 a další) a jednak nám připadá, že se chytré hodinky jako takové stále nachází v podivné pozici, kdy stále ještě nedovedeme s jistotou doporučit úplně každému, ale spíše jen nadšencům do technologických novinek.