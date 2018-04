Píše se na nich Mňau Mňau 3. Nové hodinky Huawei nemňoukají, ale umí volat

Nových produktů z kategorie chytrých hodinek není v Barceloně mnoho. Asi tím nejzásadnějším příspěvkem do této oblasti jsou nové Huawei Watch 2. U prototypů vystavených na výstavišti nás nejprve trochu pobavil nápis na zadní straně pouzdra hodinek: Meow Meow 3, tedy Mňau Mňau 3. Co znamená, to netušíme. Jisté je, že novinka od Huawei může sloužit ke srozumitelnějšímu způsobu komunikace, než je kočičí mňoukání.

Provedení, kterým se výrobce nejvíc chlubí, dostalo kromě nového systému Android Wear 2.0 i speciální hardwarovou výbavu. V té je datový a telefonní modul pro připojení k sítím operátorů, který zvládá i LTE sítě. A k tomu nechybí GPS modul. Chytré hodinky Huawei jsou tak schopny fungovat jako samostatný mobil a nemusí se spoléhat jen na konektivitu zajištěnou smartphonem. Zajímavostí je, že telefon má slot na klasickou nanoSIM a k tomu ještě podporuje technologii budoucnosti v podobě elektronické SIM. To dává určitou naději tomu, že by se v tomto provedení mohly hodinky nabízet i u nás – většina doposud uvedených konkurentů totiž spoléhá jen na eSIM, kterou zatím naši operátoři jen testují, ale oficiálně nepodporují.

Možná i z důvodu schopnosti fungovat samostatně dostaly nové hodinky Huawei oproti předchozímu modelu zcela jiný design. Zatímco první generace byla především elegantní, nová generace (která se navíc nabízí jen v jednom designovém stylu, ne ve dvou), hraje na sportovní notu. Hodnocení vzhledu necháme i na vašem zvážení, nicméně nám tato nová varianta nepřijde moc stylová a v reálu hodinky vypadají poněkud laciněji.

Pro sportovce bude mít tento model určitě svůj význam. Právě schopnost fungovat bez smartphonu pro ně bude velmi atraktivní. Telefon je díky GPS schopen přesně zaznamenat jejich sportovní aktivity a vestavěný hudební přehrávač umožní při sportu poslouchat oblíbenou hudbu. Ideálně v kombinaci s bezdrátovými Bluetooth sluchátky.

Huawei bude mít v prodeji i model Watch 2 Classic, který přijde o onu konektivitu v sítích operátorů. Zůstane tu ale vlastní GPS i podpora NFC, takže u nich můžeme očekávat třeba platební funkce. Zajímavostí je, že model Classic je vyroben z lepších materiálů, má na těle více kovu a působí o dost elegantněji – stále ale zachovává onen sportovní design. Toto provedení tak bude dokonce i dražší než model Watch 2 s konektivitou. České ceny zatím neznáme, ale v eurech to bude 399 eur za Watch 2 Classic a 329 eur za Watch 2 4G.

Nové hodinky mají také nové vylepšené ovládání pomocí tlačítek na boku a zůstává tu možnost výměny pásků. Model Classic má obyčejné pásky, takže si může uživatel vybrat libovolný, typ 4G vyžaduje přeci jenom specifickou konstrukci pásku.