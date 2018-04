Jak na koupi špičkového smartphonu Huawei? Poradíme, který si vybrat

Firma Huawei dělá stále kvalitněji zpracované smartphony a pečlivým vyplňováním mezer na trhu vytvořila bohaté portfolio, ve kterém si vybere snad každý zákazník. Stále slaví úspěch spíše se svými levnějšími modely, v posledních letech se však tlačí i do prémiového segmentu.

Už dávno tak neplatí, že telefony Huawei si lidé kupují jen kvůli nízké ceně. Firma se, až na výjimky z nejnižších tříd, snaží konkurovat jinak: zpracováním, designem i výbavou s často nezvyklými prvky.

Rozhodování o tom, zda koupit některý ze smartphonů Huawei není jen o čistém kalkulu, hrají tu roli právě preference značky a emoce. Přesto i v široké nabídce Huawei existují modely, které dávají větší smysl než jiné. Náš přehled vám je pomůže odhalit.

Huawei P20 Pro

Čerstvá vlajková loď značky je podle všech parametrů naprosto špičkový smartphone, který musí zaujmout každého, kdo chce to nejlepší s operačním systémem Android. Vedle modelů řady Galaxy S9 a nového Sony Xperia XZ2 je to teprve třetí letošní vlajkový model velkých značek a v mnohém určuje trendy. Jistě, někomu se nemusí líbit vykousnutí v jeho displeji, ale i na to má Huawei řešení a vykrojení dovede úpravou nastavení zamaskovat.

Pravda, cena 21 900 korun není vůbec nízká, ale pořád je P20 Pro levnější než špičkový Samsung Galaxy S9+ nebo iPhone X. O cenu v tomto segmentu navíc nejde. Kdo chce to nejlepší, ten se na rozdíly několika tisíc korun ohlížet nebude. P20 Pro má kromě bezdrátového nabíjení a vyššího rozlišení displeje maximální aktuálně možnou výbavu a na absolutní špičku patří.

Jeho fotoaparát je momentálně zcela výjimečný a podle nezávislých testů konkurenci deklasuje velmi výrazně. Proto je podle nás P20 Pro smartphone, který dává smysl a může se směle postavit těm nejlepším prémiovým soupeřům. Vyřazovat jej z výběru jen kvůli tomu, že vám značka Huawei nevoní, je poněkud pošetilé.

Huawei P20

Obyčejnější verze nového top modelu to bude mít těžší. Huawei P20 s cenou 16 900 korun patří k levnějším top modelům, je výhodnější než starší verze iPhonů nebo nové Sony Xperia XZ2 či Samsung Galaxy S9. Svým způsobem toho mnoho nenabízí. Kromě vykrojení displeje ničím výjimečný není, ony zázračné funkce fotoaparátu má až P20 Pro, obyčejnější P20 také přišel o AMOLED displej a odolnost vodě.

Při úhlopříčce displeje 5,8 palce není o mnoho kompaktnější než velký P20 Pro. P20 má další problém, kterým je levnější typ P20 lite s prakticky shodným designem, ale téměř poloviční cenou.

Huawei P20 (vlevo) a P20 Pro

V předchozích letech hrály lepší verze špičkových modelů P spíše okrajovou roli, letos se podle nás karta obrátí. „Obyčejný“ P20 nemá moc lákadel a byť jeho cena není špatná a foťák soupeře v praxi mírně převýší, neumí na emoce zahrát tolik, jako jiné přístroje. P20 bychom tedy vynechali a raději si pořídili o pět tisíc korun dražší P20 Pro.

Huawei P20 lite

Hra na emoce pokračuje u Huawei i u modelu P20 lite. Ten má na první pohled shodný design jako P20, přitom stojí 8 990 korun. V detailech se design liší. Přední strana je dokonce čistší díky tomu, že čtečka otisků prstů se přestěhovala na zadní stranu. Chybí zaoblení zadního skla, jaké má P20. Tady se na konstrukci muselo trochu šetřit, sklo je ploché a zaoblení dodává boční kovový rám. V praxi to vůbec nevadí. P20 lite je smartphone, který vypadá skvěle a na pohled je mnohem dražší než ve skutečnosti.

Huawei má ve své stáji i podobně vybavený smartphone P Smart nebo sourozence Honor 9 lite, které mají dost podobnou výbavu a jsou o tři tisíce korun levnější. Jenže charisma P20 lite je velké. Má několik drobností, které hrají v jeho prospěch: vykousnutí displeje i zaoblení jeho rohů je vyloženě stylová záležitost, P20 lite disponuje také větším rozlišením fotoaparátu vpředu i vzadu, je tu moderní USB-C konektor a další funkční drobnosti navíc. I když nehraje P20 lite prim v poměru výkon/cena, podle nás je to výtečný smartphone, který po právu získá přízeň širokého publika.

Huawei P Smart

Již zmíněný Huawei P Smart je po uvedení modelu P20 lite odsouzen do role chudšího příbuzného. Design s kovovým tělem doplněným o plastové kousky je trochu fádní, přístroj tak můžeme doporučit jen konzervativním zákazníkům. Největší problém P Smart se však jmenuje Honor 9 lite, který stojí shodných 5 990 korun, má modernější design se skleněnými zády a lákavějšími barvami a k tomu se chlubí duálním fotoaparátem i vpředu.

Huawei Mate 10 Pro

Špičkový Huawei Mate 10 Pro představený loni v září byl dlouho u nás v redakci jedním z nejoblíbenějších top modelů. Čestná role mu připadla hned po bohu Samsungu Galaxy Note 8. Přesto je však v současnosti Mate 10 Pro postaven na vedlejší kolej. I při zajímavé ceně 18 990 korun a špičkovém fotoaparátu je to přístroj, jehož koupě není vzhledem k situaci na trhu tak smysluplná, jako před nedávnem.



Opět platí to samé, co pro P20 v porovnání se špičkovým P20 Pro. Mate 10 Pro nemá proti novince, kromě nižší ceny a konzervativního designu, co nabídnout. Opět je tu také hlavní potíž Honor – tentokrát se jménem View 10. To je model, který je až na drobnosti (čtečka vpředu, malinko menší baterie) v podstatě shodný jako Mate 10 Pro, jen stojí 12 790 korun. A i když bude foťák Mate 10 Pro laděný Leicou vykazovat mírně lepší výsledky, tento příplatek oproti View 10 to neospravedlní.

Huawei Mate 10 lite

Oproti modelu Mate 10 Pro má jeho odlehčená verze Mate 10 lite mnohem větší smysl. Při ceně necelých 8 000 korun je to jeden z nejzajímavějších smartphonů střední třídy s obřím takřka šestipalcovým displejem s poměrem stran 18:9. I tady existuje „záškodník“ v podobě o tisíc korun levnějšího modelu Honor 7X s prakticky shodnou výbavou. Tisíc korun však není tak velký rozdíl, někdo si jistě rád připlatí za čelní duální fotoaparát s vyšším rozlišením. A také samozřejmě za značku.

Huawei P10 Plus

Loňské špičkové modely P10 rozhodně nepatří do starého železa, pořád jsou to výkonné smartphony s velmi dobrými fotoaparáty. Ale co se týče modelu P10 Plus, už jsme to nakousli u letošních typů P20. Loni byl lepší typ v podstatě okrajovou záležitostí a tím spíš je jí teď při „výprodeji“. I to je důvod, proč ho nenajdeme u velkých prodejců. Za 17 000 korun, na kolik zhruba přijde, lze pořídit i atraktivnější stroje. Například letošní P20, který jsme trochu zatratili.

A pak je tu Honor 8 Pro, který má ještě lepší výbavu a stojí 12 500 korun. Jenže to je teritorium výše zmíněného Honoru View 10 a tak ani tento model, pokud nezlevní, nemá v současné situaci význam kupovat.

Huawei P10

To loňský Huawei P10 je na tom lépe. S cenou 11 990 korun není nejlevnější, ale na prémiový loňský top model to není špatná částka. P10 podle nás může úspěšně pokračovat v kariéře konzervativního skvěle vybaveného smartphonu s dobrým foťákem a příjemně kompaktní konstrukcí.

Ano, nemá moderní poměr stran displeje, vykousnutí a další detaily, ale pořád je zajímavý. Opět tu je potíž jménem Honor 9, který nabízí stejnou výbavu, ale vyjde na 9 500 korun a má o něco atraktivnější design. Ten však míří na trochu jiné zákazníky, P10 coby konzervativnější „značkový“ typ přeci jen svůj význam má. Byť my bychom raději své peníze utratili za výhodnější Honor.

Huawei P10 lite

Čemu bychom se ovšem při nákupu smartphonu momentálně vyhýbali, je model Huawei P10 lite. Loňská odlehčená verze top modelů nebyla v podstatě ničím zajímavá už v době svého uvedení a dnes je to jen horší. Cena těsně pod hranicí 6 000 korun to nezachrání, Huawei P Smart nebo Honor 9 lite nabídnou za stejnou částku víc v mnohem atraktivnějším balení.