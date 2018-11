Huawei má zajímavé slevy. Špičkový P20 Pro spadl na 15 990 korun

Přístroje z řady Huawei P20 z letošního jara patří mezi nejlepší na trhu. V rámci akce Black Friday na všechny modely dává Huawei velmi zajímavé slevy. K tomu přidává slevy na levnější modely střední třídy a akční cenu dostal i jeden tablet. Slevy platí do 25. listopadu, případně do vyprodání zásob.

Vrcholný model řady P20, tedy P20 Pro, stojí v akci 15 999 korun, je tedy o tři tisíce levnější, než je současná doporučená cena. Dvoutisícovou slevu Huawei dává i na základní model P20, ten stojí 12 999 místo původních

14 999 korun. Tisíc korun ušetří zájemci za (výrazně) odlehčenou variantu P20 lite. Vyjde na 6 499 místo původních

7 499 korun.

U některých prodejců (CZC) jsme objevili ve výprodeji Huawei P20 už za 9 999 korun. Což je skvělá cena, ale přímo s akcí Huaweie Black Friday nesouvisí. Za uvedenou sumu se prodává verze s 64 GB paměti, přímo výrobce za 12 999 korun prodává verzi s dvojnásobnou uživatelskou pamětí. Kdo si do telefonu neukládá videa a hudbu, si však vystačí i s menší pamětí a ušetří další tři tisíce.

Huawei dále zlevnil o dva tisíce loňský Mate 10 Pro, ten nyní vyjde na 10 999 místo původních 12 999 korun. Do akce se dostal i úplně nový model Nova 3i, který je levnější o tisícikorunu, v akci ho koupíte za 7 499 korun. Novu 3i začal Huawei prodávat teprve nedávno, je to odlehčená varianta modelu Nova 3. Ten se do slevové akce nedostal.

Z levných modelů je ve slevě Huawei Y7 Prime 2018, který je levnější o 900 korun, aktuálně ho pořídíte za 3 999 korun. Tablet MediaPad T3 8.0 wifi pak v akci vyjde na 2 799 korun, což je o 800 méně než je aktuální doporučená cena.