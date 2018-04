Huawei prý uvažuje o převzetí Nokie. Číňané to popírají, Finové mlčí

Čínská telekomunikační společnost Huawei má podle britského deníku Financial Times, který se odvolává na činitele Huawei, údajně zájem o převzetí firmy Nokia. Někdejší jedničce mobilního trhu by tímto krokem měla pomoci s expanzí na trhu s chytrými telefony. Sama by prý díky tomu chtěla zaútočit na pozice současných lídrů mobilního trhu, jimiž jsou firmy Samsung a Apple.

"Zvažujeme tyto druhy akvizic. Tato kombinace má možná nějaké synergie, ale záleží to na ochotě Nokie. Jsme otevření," řekl podle Financial Times šéf divize spotřebních produktů Huawei Richard Yu před úterní londýnskou premiérou nového smartphonu P6 (více z představení novinky čtěte zde).

Sama společnost Huawei však informace britského deníku záhy dementovala. Podle viceprezidenta pro vnější vztahy Billa Plummera totiž firma žádné plány k získání Nokie nemá.

Finský výrobce spekulaci nijak nekomentoval. Ovšem akcie Nokie na zprávu zareagovaly sedmiprocentním nárůstem na na trzích v USA.