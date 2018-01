Huawei se chlubí zázračným nabíjením. Už podruhé

Za dvacet let budou mobily vypadat úplně jinak než dnes. Jedno jim ale zůstane; budou nejdůležitějším kusem...

iPhone X pořídíte za českou cenu i se zpáteční letenkou do New Yorku

Ano, pokud si v nadsázce zaletíte koupit iPhone X do USA, vyjde vás i se zpáteční letenkou zhruba na to samé, co byste...